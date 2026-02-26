За каждым па, аллегро, аттитюдом
Не магия скрывается, не чудо —
Упорный труд, растяжка, амплитуда
Прыжков и отработка у станка.
На сцене чтоб порхать, подобно птице,
Понадобится много репетиций,
Настойчивости, стойкости, амбиций.
Движения отточены, легки…
До примы от солистов, корифеев
Расти не ради славы и трофеев.
Уланова, Плисецкая, Нуреев… —
Заслуги их на сцене высоки,
Без них культура б вмиг осиротела.
Балет — это полет души и тела,
Как сделать так, чтобы оно взлетело?
К успеху путь танцовщика тернист.
Эстетика, изящество и чувство —
Вот формула балетного искусства,
Не будет в театральных залах пусто,
Покуда есть профессия — артист!
Фото Александра ДАНИЛОВА.