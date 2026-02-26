

За каждым па, аллегро, аттитюдом

Не магия скрывается, не чудо —

Упорный труд, растяжка, амплитуда

Прыжков и отработка у станка.

На сцене чтоб порхать, подобно птице,

Понадобится много репетиций,

Настойчивости, стойкости, амбиций.

Движения отточены, легки…

До примы от солистов, корифеев

Расти не ради славы и трофеев.

Уланова, Плисецкая, Нуреев… —

Заслуги их на сцене высоки,

Без них культура б вмиг осиротела.

Балет — это полет души и тела,

Как сделать так, чтобы оно взлетело?

К успеху путь танцовщика тернист.

Эстетика, изящество и чувство —

Вот формула балетного искусства,

Не будет в театральных залах пусто,

Покуда есть профессия — артист!

Фото Александра ДАНИЛОВА.