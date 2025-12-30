Охотница из рода львов

В конце декабря в Дубае завершился фестиваль Global Canvas Art Festival, в котором приняло участие рекордное количество художников из самых разных стран мира.

На творческом празднике единственным представителем Башкирии стала Диана Арсланова, дизайнер, живописец, график, сценограф, ныне проживающая в Москве.

— Ранее я много ездила на такого рода мероприятия, пока не помешал ковид, — рассказывает Диана. — Как правило, там четкая организация: нам выдали краски, холсты — три дня мы рисовали. Наши работы экспонировались на выставке, организованной по итогам фестиваля. Форум этого года претендовал на Книгу рекордов Гиннесса как наиболее многочисленный по количеству участников.

Моя картина получила название «Мудрости учатся размышлением». Настал момент, когда мне захотелось поговорить на языке живописи о чем-то высоком, философском... На полотне соединились крылатый Акбузат, верный спутник Урал-батыра в борьбе со злыми силами, и Лев, которые летят в космическом пространстве: вечные символы мудрости, силы и доброты в бесконечном пространстве Вселенной...

Думается, выбор темы и ее воплощение не случайны, равно как и участие Дианы в престижном мероприятии, к слову, для нее не единственном в ряде творческих форумов самых разных рангов. Талант, целеустремленность, своеобразный взгляд на мир достались ей от деда — народного художника РСФСР и БАССР Мухамеда Арслани — именно так звучала его фамилия, пока позже к ней не прибавилось стандартное окончание. Он стал основоположником не только национального театрально-декорационного искусства, но и династии одаренных продолжателей своего дела — сына Рифката Арсланова, работавшего главным художником театра оперы и балета, и талантливых внуков. А вот бесконечная любовь к театру, к гармонии музыки — это уже наследство от бабушки, народной артистки РСФСР и БАССР Магафуры Салигаскаровой, одной из первых профессиональных певиц башкирской оперной сцены, непревзойденной Кармен.

Талантливый человек, не кичась успехами, всю жизнь стремится к идеалу. В свое время Диана уехала в столицу на стажировку в театр Гоголя. Увлеклась дизайном.

— Театр все-таки, хотя и чрезвычайно увлекательная, но порой выдуманная жизнь. А дизайн ближе к реальности, — считает Диана. — Нужно помочь человеку почувствовать себя в интерьере своим, комфортно и уютно. Мне больше всего нравится восточный стиль — бесконечный источник фантазии. Дом в результате становится для своего обитателя продолжением его грез, исполнением желаний.

Любопытно, что в имени и фамилии художницы удивительным образом соединились древнеримская богиня охоты и ее царственная добыча: «Арслан» в переводе значит «лев». Все это не могло не отразиться на творческих поисках Дианы. Она смело берется за любой жанр, бесстрашно следуя мудрости древних: «Если сомневаешься в успехе — не делай». И все получается.