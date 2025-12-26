Состоялась новогодняя премьера по пьесе Виктории Щербаковой «Волшебные сказки Беатрис Поттер», в основе которой — произведения знаменитой английской писательницы.

Сюжет новогоднего спектакля полон неожиданных поворотов и сказочных приключений. В канун Нового года добрый Сказочник распахнул перед детьми двери своего удивительного магазина волшебных игрушек. Именно отсюда начинается путешествие маленькой Беатрис в заснеженную сказку, где она встречается с прекрасным кроликом Питером, мудрым дядюшкой Филином, озорными бельчатами, доброй тетушкой Ежихой, Уткой Джемаймой и другими милыми обитателями зимнего леса.

Но их уютному миру угрожает страшный Тролль, чье сердце сковано льдом зависти. Волшебный мир нужно спасти! Спектакль наполнен кружащимися снежинками и верой в чудо. Он открывает зрителям главный секрет новогоднего волшебства: счастье — это радоваться каждой снежинке!

Режиссеры и художники-постановщики спектакля — заслуженная артистка Республики Башкортостан Надежда Беззубова и заслуженный артист Республики Башкортостан Александр Верхоземский, художник-технолог — Полина Щербакова, композитор — Владислав Савватеев.

Если исходить из того, что каждая новая постановка в театре — это эксперимент, то этот спектакль — эксперимент «в кубе»: впервые в истории Башкирского государственного театра кукол в постановке наравне с профессиональными артистами заняты дети — воспитанники детской театральной студии БГТК. Роль маленькой Беатрис в живом плане исполняют юные актрисы: Лея Шайхутдинова, Зарина Саркисян и Марина Аношкина. К работе в массовых сценах привлечены более 20 ребят.

Еще одна изюминка — участие в спектакле народного артиста Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Айрата Ахметшина. Корифей российского театра кукол в тандеме с Маратом Гиниятуллиным, Сергеем Булкой и Салаватом Бикмиевым исполняет роль главного злодея — завистливого Тролля. Также в постановке заняты заслуженный артист РБ Александр Верхоземский, заслуженные артистки РБ Виктория Щербакова, Екатерина Кочурова, Надежда Беззубова, заслуженная артистка РБ и Республики Крым Ольга Дудка и другие любимые артисты.

Перед началом спектакля по новогодней традиции юных зрителей встретят Дедушка Мороз со Снегурочкой. Спектакль «Волшебные сказки Беатрис Поттер» (0+) будет идти по 31 декабря, а также со 2 по 9 января следующего года.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.