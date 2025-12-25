-24 °С
Жизнь после власти, или Кто «оживил» Наполеона

Император Наполеон Бонапарт стал главным персонажем первой зимней премьеры Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима «А все могло бы быть иначе». Точнее, он уже бывший император в ссылке — сломленный, отчаявшийся человек, который живет в забвении, по принципу «пропадай моя телега все четыре колеса» и заливает свое горе вином на острове Святой Елены. Есть ли жизнь после власти и какой она может быть — на эти вопросы отвечает спектакль, ставший бенефисом народного артиста Республики Башкортостан Салавата Нурисламова.

автора Энергичная кухарка «строит» представителей властей.
Спектакль поставлен по лирической комедии чешского драматурга Иржи Губача «Адъютантша его императорского величества, или Корсиканка», написанной в 1970-х годах. Действие пьесы разворачивается на небольшом острове Святой Елены.

Однако режиссер-постановщик, художественный руководитель театра Мусалим Кульбаев постарался вынести происходящее за временные и пространственные рамки, чтобы сосредоточить внимание зрителя на человеческой истории Бонапарта, который, лишившись власти и почестей, будто бы лишился и самой жизни. С этого и начинается действие, напоминающее начало пьесы Горького «На дне». Бонапарт не живет, а существует. Но на острове вдруг появляется простая женщина — корсиканка, землячка Наполеона, которая пытается вернуть ему смысл существования.

— Эта пьеса о том, есть ли жизнь после славы. Что составляет смысл, чему можно и нужно радоваться? Наполеон отстранен от мира и забыт, — рассказывает Мусалим Кульбаев. — Это вневременная история, исключающая конкретные место и время, — нам нужна ситуация «где-то, когда-то». Эту условность помогают подчеркнуть радиола и современное кресло, которые соседствуют на сцене. Пьеса позволяет взглянуть на жизнь и судьбу человека и политика планетарного масштаба совершенно с необычной, неожиданной стороны. Встреча с женщиной переворачивает его размеренный тюремный распорядок с ног на голову, возвращает ему веру в себя, чувство собственного достоинства и даже, не побоимся этого слова, смысл жизни…

Режиссер признался, что не вкладывал в спектакль политическую подоплеку, скорее общечеловеческую, но пьеса Иржи Губача не может не вызывать политических аллюзий, ведь речь идет о потерянных власти и славе, как оказалось, иллюзорных ценностях. Чем безусловные, истинные человеческие ценности отличаются от иллюзорных и преходящих, и предстоит вспомнить Наполеону.

В этом ему помогает кухарка Жозефина — боевая, неунывающая. Ее собственный путь сложен, но она полна радости жизни, какой бы она ни была.

— Вообще, эта пьеса — торжество феминизма, как, например, и «Женитьба Фигаро». В этой драматургии женщины по сути правят миром, переворачивают горы. Именно женщина смогла помочь Наполеону вернуть смысл существования, чувство собственного достоинства, ощущение значимости и целостности собственной личности и понять, что, как говорится в пьесе «На дне», «на карете прошлого никуда не уедешь», — говорит режиссер спектакля.

Олицетворением славного прошлого является нарядный консульский мундир, который Наполеон носил, когда еще был не императором, а консулом, провозглашавшим свободу и равенство. Но теперь этот мундир нужнее заботливой Жозефине, которая задалась целью накормить Бонапарта витаминами и одевает в мундир с золотыми пуговицами огородное пугало, чтобы вороны не склевали морковку. Этот образ символизирует, что прошлым жить нельзя, нужно от него оттолкнуться и решиться жить сегодняшним днем, найти в нем смысл и радость.

Жозефина в исполнении актрисы Елизаветы Набиевой — это неудержимая энергия жизни. Набиева создает образ цельный и обаятельный: ее героиня по-крестьянски практична, по-женски хитра, весела и добра. Кажется, что роль как будто создана для этой актрисы, которая заряжает пространство своим темпераментом и заразительным смехом. Но ее диалоги с Наполеоном — это не только столкновение двух философий, но и танец двух одиноких сердец. Зритель чувствует и скрытую боль героини, которой приходится пойти на сделку с губернатором острова и покинуть его ради блага Наполеона.

— Название спектакля — «А все могло бы быть иначе» — это вообще история о невозможности счастья, — говорит Кульбаев. — Все могло бы быть иначе — так иногда люди думают в обычной жизни: если бы мы встретились в другом месте, в другое время... Земля — это не всегда место для счастья, она может быть и местом ссылки. И в результате люди всю жизнь ищут потерянный рай и не находят. В общем, непростая история… Но унывать нет смысла.

Эта мысль становится ключом к прочтению не только пьесы, но и актерской игры. Этот спектакль — возможность увидеть народного артиста РБ Салавата Нурисламова в образе, сочетающем трагизм падения великой личности и легкую иронию над бытовыми неурядицами. Примечательно, что актер уже обращался к образу французского императора: он выступал в роли Наполеона на исторической реконструкции, посвященной Отечественной войне 1812 года в Кармаскалинском районе. Однако на театральной сцене этот легендарный персонаж раскрыт с психологической глубиной и многогранностью.

— Мы обратили внимание, что актер похож на Наполеона, репетируя спектакль по «Мертвым душам» Гоголя. Он играл в нем Собакевича. Казалось бы, никакой связи, но оказалось, что Собакевич похож на Наполеона, — иронизирует Мусалим Кульбаев.

Сам артист так говорит о своей роли:

— Каждому актеру, конечно, хочется сыграть такую историческую личность, как Наполеон. Меня привлекает то, что даже в ссылке, в последние свои годы, он остается человеком — не падает духом, сохраняет характер полководца. Но наша история не только про Наполеона, она про теплые отношения между мужчиной и женщиной. Мой герой одинок, и именно через землячку корсиканку Жозефину находит для себя выход, обретает ту самую свободу мысли и чувства, которой так жаждет. Мы очень хотим донести до зрителя этот замысел, и если хотя бы два человека после спектакля придут домой и обсудят его со своими близкими, я буду считать, что результат достигнут.

Салават Нурисламов служит в Молодежном театре имени Мустая Карима с 2004 года. Худрук театра считает его универсальным актером. Ему подвластны и комедийные, и многогранные драматические роли. Вспомнить хотя бы колоритного Собакевича в «Брате Чичикове» или предприимчивого хитреца Крисиппа в «Поджигателе» Горина. Каждая роль — яркий, выпуклый характер.

Генералов Бертрана и Гурго, сопровождающих императора в ссылке, в спектакле сыграли Асхат Накиев и Загир Яруллин. Роль Попплтона, представителя английских властей, исполнил заслуженный артист РБ Дмитрий Гусев. Над спектаклем также работали: художник-постановщик — заслуженный деятель искусств РБ Юлия Гилязова, музыкальное оформление — Ульяна Чарыева, помощник режиссера — Ульяна Ершова.

В день премьеры юбиляра Салавата Нурисламова поздравили замминистра культуры РБ Ринат Гайсин и зампредседателя Союза театральных деятелей РБ, народная артистка РБ Рушанна Бабич. Салавату Фаритовичу вручили Почетную грамоту министерства культуры и серебряную медаль Станиславского от Союза театральных деятелей России — престижную награду, знаменующую вклад в развитие театрального искусства.

Надо сказать, что после спектакля у зрителя появляется желание узнать больше о судьбе Наполеона и о том, как в реальности протекала его жизнь на острове Святой Елены, где он и умер. «Вернулся» в любимую Францию император только через 20 лет и был перезахоронен в Париже.

автора Император в офисном кресле.
Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
