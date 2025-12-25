Жизнь после власти, или Кто «оживил» Наполеона

Спектакль поставлен по лирической комедии чешского драматурга Иржи Губача «Адъютантша его императорского величества, или Корсиканка», написанной в 1970-х годах. Действие пьесы разворачивается на небольшом острове Святой Елены.

Однако режиссер-постановщик, художественный руководитель театра Мусалим Кульбаев постарался вынести происходящее за временные и пространственные рамки, чтобы сосредоточить внимание зрителя на человеческой истории Бонапарта, который, лишившись власти и почестей, будто бы лишился и самой жизни. С этого и начинается действие, напоминающее начало пьесы Горького «На дне». Бонапарт не живет, а существует. Но на острове вдруг появляется простая женщина — корсиканка, землячка Наполеона, которая пытается вернуть ему смысл существования.

— Эта пьеса о том, есть ли жизнь после славы. Что составляет смысл, чему можно и нужно радоваться? Наполеон отстранен от мира и забыт, — рассказывает Мусалим Кульбаев. — Это вневременная история, исключающая конкретные место и время, — нам нужна ситуация «где-то, когда-то». Эту условность помогают подчеркнуть радиола и современное кресло, которые соседствуют на сцене. Пьеса позволяет взглянуть на жизнь и судьбу человека и политика планетарного масштаба совершенно с необычной, неожиданной стороны. Встреча с женщиной переворачивает его размеренный тюремный распорядок с ног на голову, возвращает ему веру в себя, чувство собственного достоинства и даже, не побоимся этого слова, смысл жизни…

Режиссер признался, что не вкладывал в спектакль политическую подоплеку, скорее общечеловеческую, но пьеса Иржи Губача не может не вызывать политических аллюзий, ведь речь идет о потерянных власти и славе, как оказалось, иллюзорных ценностях. Чем безусловные, истинные человеческие ценности отличаются от иллюзорных и преходящих, и предстоит вспомнить Наполеону.

В этом ему помогает кухарка Жозефина — боевая, неунывающая. Ее собственный путь сложен, но она полна радости жизни, какой бы она ни была.

— Вообще, эта пьеса — торжество феминизма, как, например, и «Женитьба Фигаро». В этой драматургии женщины по сути правят миром, переворачивают горы. Именно женщина смогла помочь Наполеону вернуть смысл существования, чувство собственного достоинства, ощущение значимости и целостности собственной личности и понять, что, как говорится в пьесе «На дне», «на карете прошлого никуда не уедешь», — говорит режиссер спектакля.

Олицетворением славного прошлого является нарядный консульский мундир, который Наполеон носил, когда еще был не императором, а консулом, провозглашавшим свободу и равенство. Но теперь этот мундир нужнее заботливой Жозефине, которая задалась целью накормить Бонапарта витаминами и одевает в мундир с золотыми пуговицами огородное пугало, чтобы вороны не склевали морковку. Этот образ символизирует, что прошлым жить нельзя, нужно от него оттолкнуться и решиться жить сегодняшним днем, найти в нем смысл и радость.

Жозефина в исполнении актрисы Елизаветы Набиевой — это неудержимая энергия жизни. Набиева создает образ цельный и обаятельный: ее героиня по-крестьянски практична, по-женски хитра, весела и добра. Кажется, что роль как будто создана для этой актрисы, которая заряжает пространство своим темпераментом и заразительным смехом. Но ее диалоги с Наполеоном — это не только столкновение двух философий, но и танец двух одиноких сердец. Зритель чувствует и скрытую боль героини, которой приходится пойти на сделку с губернатором острова и покинуть его ради блага Наполеона.

— Название спектакля — «А все могло бы быть иначе» — это вообще история о невозможности счастья, — говорит Кульбаев. — Все могло бы быть иначе — так иногда люди думают в обычной жизни: если бы мы встретились в другом месте, в другое время... Земля — это не всегда место для счастья, она может быть и местом ссылки. И в результате люди всю жизнь ищут потерянный рай и не находят. В общем, непростая история… Но унывать нет смысла.

Эта мысль становится ключом к прочтению не только пьесы, но и актерской игры. Этот спектакль — возможность увидеть народного артиста РБ Салавата Нурисламова в образе, сочетающем трагизм падения великой личности и легкую иронию над бытовыми неурядицами. Примечательно, что актер уже обращался к образу французского императора: он выступал в роли Наполеона на исторической реконструкции, посвященной Отечественной войне 1812 года в Кармаскалинском районе. Однако на театральной сцене этот легендарный персонаж раскрыт с психологической глубиной и многогранностью.

— Мы обратили внимание, что актер похож на Наполеона, репетируя спектакль по «Мертвым душам» Гоголя. Он играл в нем Собакевича. Казалось бы, никакой связи, но оказалось, что Собакевич похож на Наполеона, — иронизирует Мусалим Кульбаев.

Сам артист так говорит о своей роли:

— Каждому актеру, конечно, хочется сыграть такую историческую личность, как Наполеон. Меня привлекает то, что даже в ссылке, в последние свои годы, он остается человеком — не падает духом, сохраняет характер полководца. Но наша история не только про Наполеона, она про теплые отношения между мужчиной и женщиной. Мой герой одинок, и именно через землячку корсиканку Жозефину находит для себя выход, обретает ту самую свободу мысли и чувства, которой так жаждет. Мы очень хотим донести до зрителя этот замысел, и если хотя бы два человека после спектакля придут домой и обсудят его со своими близкими, я буду считать, что результат достигнут.

Салават Нурисламов служит в Молодежном театре имени Мустая Карима с 2004 года. Худрук театра считает его универсальным актером. Ему подвластны и комедийные, и многогранные драматические роли. Вспомнить хотя бы колоритного Собакевича в «Брате Чичикове» или предприимчивого хитреца Крисиппа в «Поджигателе» Горина. Каждая роль — яркий, выпуклый характер.

Генералов Бертрана и Гурго, сопровождающих императора в ссылке, в спектакле сыграли Асхат Накиев и Загир Яруллин. Роль Попплтона, представителя английских властей, исполнил заслуженный артист РБ Дмитрий Гусев. Над спектаклем также работали: художник-постановщик — заслуженный деятель искусств РБ Юлия Гилязова, музыкальное оформление — Ульяна Чарыева, помощник режиссера — Ульяна Ершова.

В день премьеры юбиляра Салавата Нурисламова поздравили замминистра культуры РБ Ринат Гайсин и зампредседателя Союза театральных деятелей РБ, народная артистка РБ Рушанна Бабич. Салавату Фаритовичу вручили Почетную грамоту министерства культуры и серебряную медаль Станиславского от Союза театральных деятелей России — престижную награду, знаменующую вклад в развитие театрального искусства.

Надо сказать, что после спектакля у зрителя появляется желание узнать больше о судьбе Наполеона и о том, как в реальности протекала его жизнь на острове Святой Елены, где он и умер. «Вернулся» в любимую Францию император только через 20 лет и был перезахоронен в Париже.