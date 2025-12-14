-16 °С
Сохранить историческое наследие

Международная научно-практическая конференция в честь 30-летия Всемирного курултая башкир состоялась в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

Альберт ЗАГИРОВ
Фото: Альберт ЗАГИРОВ

За три десятилетия Всемирный курултай башкир (ВКБ) стал настоящим центром притяжения для тех, кто стремится сохранить и приумножить богатое наследие башкирского народа, поддержать соотечественников за пределами республики.

Многое сделано для сохранения родного языка, культуры, исторической памяти, традиций.

— Для каждого из нас эта встреча — повод вспомнить, как все эти годы работал Всемирный курултай, и поговорить о том, что ждет наш народ, нашу нацию дальше, — отметила, приветствуя участников, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Госдумы РФ Эльвира Аиткулова.

В торжественном мероприятии приняли участие члены и ветераны ВКБ, активисты, главы башкирских родов, представители национально-культурных центров и общественных организаций не только из Башкирии, но и из десяти регионов страны, а также из Узбекистана, Эстонии и Турции.

— Сегодня у нас в регионе издаются СМИ на шести языках, — сообщил руководитель Агентства печати республики Максим Ульчев. — Одна из основных задач, поставленных перед журналистами республики главой региона Радием Хабировым, — это сохранение самобытности и традиций всех проживающих в Башкортостане народов.

На тематических площадках конференции обсудили ключевые события в истории ВКБ, роль национальных общественных организаций в укреплении позиций России в период СВО, актуальные аспекты истории Башкортостана, роль башкирских родов в укреплении национальной идентичности и башкирский вектор развития предпринимательской платформы. Также состоялась интерактивная молодежная викторина по истории и культуре Башкортостана.

Автор: Жанна АГЕЕВА
