«Нельзя позволить себе роскошь испугаться»

Количество участников регионального этапа окружного фестиваля в этом году впечатлили даже организаторов: 124 заявки от театральных коллективов со всей республики, более 1700 юных и молодых артистов на сцене. 8 декабря в Уфе назвали имена лучших коллективов.

Торжественная церемония награждения стала поводом для важного разговора. Перед вручением дипломов победителям руководители коллективов, режиссеры, артисты и члены профессионального жюри собрались, чтобы обсудить то, что их действительно волнует: в чем задачи режиссеров любительских театров, как работать с маленькими актерами и какую драматургию выбирать для постановок, чтобы было интересно и актерам, и зрителям.

— Этот фестиваль детских и молодежных театров, мне кажется, — самый главный фестиваль ПФО. Мы, 14 регионов, соревнуемся уже седьмой сезон, — отметила, открывая разговор, замдиректора Республиканского центра народного творчества РБ Нафиса Тулыбаева.

Жюри в этом году проделало огромную работу. Посмотреть 124 спектакля разных жанров — от военной прозы до комедий-буффонад — задача не только физически сложная, но и творчески ответственная.

— Мы оцениваем спектакли не с позиции «нравится — не нравится». У каждого из нас свой опыт, свое видение, ракурс, мы все разные, но находили общее решение, — пояснила театральный критик, член жюри Ирина Шамсутдинова. — Но сложность заключалась в том, что мы ответственны еще и за ПФО: мы отправляем эти результаты другим членам жюри и сами будем далее оценивать спектакли других регионов. Мы были в восторге от того, что в фестивале принимает участие так много детских коллективов, их даже больше, чем молодежных. За это огромная благодарность педагогам. У всех этих любительских театров разные возможности, в том числе и финансовые. Но мы рады просто тому, что дети приходят в эти коллективы, а взрослые с ними работают, особенно это касается школьных театров.

В помощь руководителям Ирина Шамсутдинова рекомендовала методические пособия, процитировав ключевую, на ее взгляд, фразу: «Выходя на сцену, нельзя позволить себе роскошь испугаться». Хотя сейчас дети не так уж и боятся выходить на сцену, они очень открытые, это потрясающе красивое поколение. Но, чем старше ребенок, тем больше он начинает стесняться, нужно просто объяснить ему, зачем он выходит на сцену.

Сейчас в республике около двух тысяч любительских театров, из них 82 образцовых, около ста имеют другие звания. Появляются и коммерческие театры. Одной из тем стала нехватка национальной драматургии в любительских театрах. Педагоги в зале объяснили это практическими сложностями:

— Например, чтобы брать фольклор, нужен специалист, который в этом разбирается. Если бы перевели башкирские сказки драматургически, мы бы с удовольствием их поставили.

При этом члены жюри напомнили, что фестиваль открыт для национальных языков, а в прошлом году в нем победил коллектив, игравший на татарском.

Народная артистка РБ, актриса Молодежного театра имени Мустая Карима Александра Комарова, впервые вошедшая в состав жюри, поделилась впечатлениями:

— Я не знала, что театральное дело у нас настолько хорошо развито в любительских театрах. Настоящее искусство там, в тех людях, которые пришли не за славой. Это кропотливая работа. Я работаю с детьми, я знаю, насколько это сложно. На фестивале были совершенно разные спектакли и по тематике, и по возрасту участников, и по опытности педагогов, — сказала она. — Но если это цепляло, мы говорили: «Стоп, давайте еще раз посмотрим!»

Актриса привела в пример спектакль «Хрустальный башмачок» образцовой мастерской «Экспромт» из Мелеуза, ставший лауреатом второй степени:

— Есть такие спектакли, когда просто «Ах!». Я видела разных «Золушек». Но на эту «Золушку» я бы повела своего ребенка. Это красиво, это сказочно.

— Цепляет то, что интересно самому ребенку, подростку, который играет в спектакле, когда он знает, про что говорит, что у него болит. Надо искать тот материал, который органичен людям, которые выходят на сцену, — советует народная артистка, которая тоже когда-то пришла в театральную студию в Стерлитамаке. — Можно сказать, что эта студия меня сделала. И на этом фестивале я смотрю на детей и вижу: они уже артисты! Очень много хороших ребят, и очень хочется, чтобы они сохранили свой интерес к театру и пришли в театральные учебные заведения.

Профессионалы говорили и о разрыве между любительскими и профессиональными театрами. Заслуженный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей РБ Алмас Амиров признался:

— Когда однажды у Башдрамы появилась возможность набрать курс в московское театральное училище имени Щепкина, мы столкнулись с трудностями: артисты ездили по школам в районах и днем с огнем искали одаренных детей. А если бы этого разрыва тогда не было, такой проблемы бы не возникло. Наверное, виноваты сами театры. Связь с детскими студиями должна быть постоянной.

Участники-лауреаты рассказали о своем театральном опыте. Кира Каринская, студентка Высшей школы информационных и социальных технологий УГНТУ, играет в Народном студенческом театре «Ст.Арт». Его спектакль «Спроси когда-нибудь у трав» по «Молодой гвардии» Александра Фадеева стал лауреатом второй степени. Любовь Киры к театру нашла выход даже в техническом вузе.

— Театром я увлекаюсь давно, занималась в студии Константина Хабенского, хотела поступать в театральный институт, но меня, к сожалению, не взяли, — рассказала Кира. — Я поступила в УГНТУ и когда узнала, что в нем есть театр, то сразу туда пошла. В театре меня привлекает то, что можно побыть в разных ролях, разными людьми. Это способ прожить множество жизней. Это познание себя и, мне кажется, одна из форм передачи миру своего мироощущения — через историю другого человека. У нас играют люди технических специальностей, горняки, нефтяники, но, как ни удивительно, порой это люди с более тонкой душевной организацией, чем гуманитарии.

Режиссер театра «Лики» Анжелика Рамазанова, чей спектакль «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина завоевал высшую награду, рассказала о процессе работы.

— У нас такой театр: нам интересно соприкосновение представителей разных возрастов — молодежи, детей, взрослых, — отметила она. — Пожалуй, «Эшелон» — это единственная пьеса, которую мы так долго разбирали, около месяца. Мы в нее вникали, пытались прочувствовать эту дорогу эвакуации, этот вагон, полный людей. И думаю, нам это удалось. На сцене одномоментно находится около 15 человек, и между ними всеми идет живой диалог. Это сложно, даже в профессиональном театре не всегда удается. Нам это удалось.

Анжелика Рамазанова — профессиональный режиссер с опытом работы в «Сатириконе» и МХАТе имени Горького, в драмтеатрах Уфы и Стерлитамака. Переехав из Москвы, она создала на базе ГКЗ «Башкортостан» любительский театр. Разница в работе с профессиональными актерами и актерами-любителями, конечно, колоссальная.

— Профессиональному актеру просто ставишь задачу, и он ее выполняет, а с любителями нужно разобрать каждый шаг, каждый взгляд. Это очень емкий, кропотливый труд. При этом актеры-любители работают от всей души, ведь это их любимое увлечение. У меня в театре есть кандидат физических наук, журналист, есть папа и две дочери — можно сказать, целая семья актеров.

Она подчеркнула воспитательную составляющую своей работы:

— Театр напитывает молодежь, формирует личность, учит мыслить и сопереживать. Я всегда строго подхожу к отбору материала, думаю: а что они получат от этого, чему научатся, какой след в душе оставит эта история? «Эшелон» — пьеса непростая, она не про героизм, а про обычных людей, детей, женщин, стариков в вагоне эвакуации. Премьера спектакля прошла весной, и зрителей она зацепила, они аплодировали стоя.

Сейчас режиссер восстанавливает в театре спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше» и планирует постановку по Мустаю Кариму. Всего в репертуаре девять спектаклей, в которых играют 32 актера.

Звание лауреата I степени с коллективом «Лики» разделила вокально-театральная мастерская «Этюд» ДК «Сода» Стерлитамака. Руководители — Ильдар Сахапов и Гузель Юсупова.

Коллектив представил спектакль «Чучело» по В. Железникову.

Победители регионального этапа теперь представят Башкортостан на окружном туре. Фестиваль в очередной раз показал большой пласт любительского театра, где работают и играют энтузиасты. Не ради славы, а ради любви, хотя слава не помешает и артистам-любителям.