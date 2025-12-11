Волшебные осколки

Эти картины можно рассматривать бесконечно.

Не только потому, что они многослойны благодаря смешанной технике, когда автор использует несколько разных материалов и приемов. Главная изюминка — ощущение волшебства, которое от них исходит. И это, конечно, отголосок души самого художника.

Воображение Ирины Махневой, чья выставка проходит в уфимской модельной библиотеке № 4, не сковано академическими рамками. Ирина Борисовна не заканчивала художественных институтов, творчество для нее — хобби, поэтому полет ее фантазии ограничен только собственным желанием. Как и полет ее «Сказочной совы», изображенной с помощью акриловых красок, эпоксидной смолы, горного хрусталя и зеркальной крошки, не ограничен рамками картины — кажется, что искрящаяся птица живет в каком-то своем необычном мире, вне пространства полотна. Помните, как в сказке про Снежную королеву сердце Кая было заморожено с помощью волшебного осколка? Ирина Борисовна с помощью таких вот волшебных осколков зеркал, наоборот, оживляет картины, сообщая им тот самый вау-эффект (выставка так и называется — «Интерьерные картины с WOW-эффектом»). Как выразилась сама художница, она «вживляет» зеркальные элементы в картины.

Путь к этой выставке был долгим. В детстве Ирина хорошо рисовала. Даже пошла самостоятельно записываться в художку. Без родителей, без портфолио ее, конечно, не приняли, и девочка ушла в спорт, а творчество проявляла, рисуя в школе стенгазеты. По первому образованию Ирина Борисовна инженер, окончила Уфимский авиационный институт и работала на заводе «Гидравлика». Потом был второй институт, уже экономическое образование, и 25 лет карьеры в банке.

В 45 лет увлеклась точечной росписью, которой она занимается уже более 15 лет. Она загорелась росписью, увидев в интернете работы мастерицы Натальи Воробьевой. Ирина Борисовна купила книгу Воробьевой и начала учиться методом проб и ошибок. С помощью акриловых контуров с длинным узким носиком можно нанести точечный рисунок на дерево, стекло, керамику, кожу. Поэтому в ее копилке и расписанные декоративные тарелки, и часы, и очечники, и обложки блокнотов.

Это и восточные мотивы, и скандинавские узоры, египетские символы и знаки зодиака. Художница глубоко погружается в стиль, изучает его, поэтому творчество для нее — как путешествие по разным культурам. И это захватывает настолько, что она не замечает времени.

— Только когда домашние начинают тыркать, приходишь в себя, — с улыбкой замечает она. — Причем точечная роспись для меня — это такой релакс, что позанимаешься перед сном, и никакая бессонница тебе не страшна.

На точечной росписи Ирина Борисовна не остановилась: впоследствии она окончила курсы по работе с полимерной глиной и долгое время совершенствовалась в арт-объектах из этого материала. И вот три года назад настало «время зеркал»: мастерица наткнулась в интернете на зеркальные интерьерные картины Дарьи Петрик, которые действительно просто поражают своей изысканной роскошью. Простой цветок или животное с помощью вживления зеркал превращается в нечто необычное, фантастическое. Так Махнева стала ученицей онлайн-школы по созданию зеркальных картин. Уже в процессе полугодового обучения стала создавать картины. Вот, например, древо на перламутровом фоне — просто деревом его не назовешь. В кору его ствола вживлены зеркала, а крона, как инеем или необычными серебристыми цветами, покрыта зеркальной крошкой. Здесь же, на выставке, можно увидеть выпускную работу — прекрасные тюльпаны.

Техническая жилка помогает художнице в освоении сложных материалов. Ее картины — это многослойные арт-объекты. Вот, например, леопард.

— Сначала рисунок выкладывается текстурной пастой, для объема, затем вышкуривается, потом покрывается паталью («золото» или «серебро» для картин на основе полимерной краски. — Авт.). А потом каждая дырочка (те самые розетки на шкуре леопарда) из шприца заливается эпоксидной смолой, и вживляются зеркала, горный хрусталь. Обычно вдохновляюсь какой-то фотографией из интернета и адаптирую под эту технику. Работа со смолой требует осторожности — только в респираторе, — объясняет художник и делится лайфхаком, как сэкономить на материалах:

— Едешь в зеркальную мастерскую или стеклорезку — у них всегда много отходов, которые они должны утилизировать — ими могут поделиться бесплатно, — объяснила художник.

Особое место в ее творчестве занимают животные, особенно из семейства кошачьих: леопарды, тигры, кошки. Их образы встречаются постоянно. «Семейство кошачьих — это мое», — признается Ирина. Особая любовь — мейн-куны, которых она описывает как умных и хитрых созданий, способных подчинить себе хозяина. Любовь к ним выразилась в картине «Инь-Янь», в которой модель двух противоборствующих и взаимопроникающих мужского и женского начал представлена черной и белой кошками.

Картина «Арлекин» выбивается из общего ряда. Здесь осколки стекла как будто подчеркивают хрупкость счастья.

— Видимо, настроение было не очень… Наверное, Арлекин думал о своей мадам. Можно подумать, что дела у него не очень, будто бы жизнь у него разбита... Но тем не менее, надежда все-таки есть, ее символизируют скрипка и цветы, — говорит художник.

Ирина Махнева не только творит сама, но и щедро делится знаниями, считая, что надо уметь не только брать, но и отдавать. Она проводит мастер-классы и отмечает, что особенно тянутся к творчеству люди старшего возраста.

— Молодежь занята карьерой и семьей, я это и по себе знаю. Не нужно было этого всего в 35 — дети, муж, работа. А в старшем возрасте хочется уже чего-то для себя, — рассуждает она.

Она проводила курсы по точечной росписи в мастерских, начиная с магнитиков и заканчивая большими спилами дерева. Ездила с мастер-классом в Белебей, где с местной мастерицей организовала роспись глиняных тарелочек.

— Люди очень заинтересованы, хотят творить. Иногда у них получается так, как они сами не ожидали, — с теплотой говорит Ирина.

На вопрос, не бывает ли страшно перед сложностями освоения новых серьезных техник и валом новой информации, она отвечает:

— Насчет «не получится» и «это слишком сложно» у меня знаете какой девиз? «Надо пробовать! Получится — отлично, не получится — это не смертельно, буду пробовать что-то другое!»

А популярный сегодня слоган, что на пенсии жизнь только начинается, она корректирует: «Нет, не начинается, — продолжается, и довольно интересная!»

Ее энергия подтверждает эти слова. Она не только художник, но и астролог, любитель йоги и заядлый читатель. В ее семье читают все, а сама она предпочитает детективы Марининой и фэнтези.

— Мне нравится ее правило трех «н»: «Никогда ничего не делай, не говори и не думай, если тебя об этом не просят. Стараюсь этому следовать, — говорит она.

А еще она уверена, что под лежачий камень вода не течет. И хотя и говорят, что когда человек делает любимое дело, сама Вселенная помогает ему, посылая нужных людей и обстоятельства, художник должен продвигать свое творчество. Она не стремится к известности, но монетизировать довольно затратное хобби, чтобы окупать материалы, хотелось бы. Ее работы, которые она показывает в соцсетях, находят своих поклонников — несколько картин улетели в Санкт-Петербург, другие расходятся по знакомым.

— Принесла на йогу показать девочкам новую картину — у меня ее тут же и забрали, — говорит художник.

Что для нее творчество?

— Творчество дает мне удовлетворение и гордость, что я могу создавать такую красоту и люди ее видят.

И эта красота, рожденная из осколков зеркал, смолы и безграничного воображения, действительно заставляет зрителей остановиться и сказать: «Ух ты!» — что, по мнению художницы, и есть лучшая оценка. Ее планы просты и грандиозны одновременно: продолжать совершенствоваться, потому что это «необъятное направление». Она обещает, что уже скоро на свет появится новая работа — большая лошадка в мозаичном стиле, символ наступающего года.

Фото Александра ДАНИЛОВА.