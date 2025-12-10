Волки, птицы и седьмое небо

Звуки самой природы извлекали из древних инструментов и собственных голосов музыканты, собравшиеся на V Этнофестивале в Башгосфилармонии. Мультиинструменталисты-виртуозы, хранители древних национальных и академических традиций перенесли слушателей в степные дали, в горные ущелья и даже на седьмое небо.

Главным стержнем и соавтором этого музыкального действа традиционно выступил Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан (НОНИ РБ) под управлением маэстро Рината Мухаметзянова.

Именно его высочайший профессионализм послужил канвой, на которую гости фестиваля нанизывали самобытные жемчужины.

Ну а главным героем фестиваля стал курай и его духовые собратья.

Музыкальные открытия

Гость из Москвы, кларнетист с мировым именем, композитор Антон Прищепа владеет огромной коллекцией народных инструментов. Специально для НОНИ РБ он создал новую композицию, мировая премьера которой состоялась именно на фестивале. В ней вместе с башкирскими национальными инструментами прозвучали полинезийский конх, ритуальный духовой инструмент, изготовленный из крупной раковины тихоокеанского моллюска, ирландский тим вистл, китайский тулуси и армянский дудук.

— Этнической музыкой и этническими инструментами я интересуюсь с детства, но всерьез начал заниматься не так давно. В прошлом году Тувинский национальный оркестр заказал мне сочинение для кларнета и национальных инструментов, я начал погружаться в эту тему и летом оказался на большом форуме этнической музыки в Тыве. Здесь мы познакомились с Ринатом Мухаметзяновым, и он предложил мне написать что-то для башкирского оркестра с участием духовых инструментов других народов на мой выбор. Я решил, что надо брать по максимуму, и подключил сразу шесть инструментов, хотя было нелегко, потому что мне пришлось с нуля изучать природу разных инструментов и сочетать разные тональные системы, — рассказал музыкант.

Он признался, что на фестивале его главным открытием стал курай:

— Я думал, что знаю про духовые инструменты все. Я слышал японскую сякухати, турецкий кавал, персидский ней... Но курай обладает своими особенностями, а именно способностью передать тембр и голоса, и струнных инструментов.

Духовые инструменты — более холодные, чем струнные, а курай, он будто бы поет. И это — стихия, огромный простор. Мне теперь очень хочется его освоить.

Музыкант отметил, что фестивали этнической музыки позволяют даже людям, которые давно профессионально занимаются музыкой, открыть для себя много нового:

— Мне даже подумалось, что детям хорошо бы географию изучать не просто по контурным картам, а по культуре разных республик России. Нужно максимально освещать то, что происходит в регионах, потому что это ни на что не похожая, уникальная культура.

Актуальный сегодня вопрос, как сделать этническую музыку востребованной у молодежи, мы задали композитору и продюсеру из Уфы Марату Татурасу, чье творчество известно далеко за пределами республики и страны.

— У молодежи есть свои тренды и предпочтения, — сказал он. — И я занимаюсь тем, что упаковываю народные мелодии в понятную молодежи жанровую «упаковку». Предпочтения быстро меняются, но тем не менее есть тенденции, и надо успевать вкладывать в них народный материал. Сейчас у общества большой запрос на что-то настоящее, то, что пробуждает душу, генетические коды. И надо на этот запрос отвечать, взаимодействовать, прикладывать усилия. Вопрос актуализации — на плечах таких энтузиастов, как я. Нас немного, но мы есть.

Свой подход Татурас продемонстрировал на сцене, представив композицию совместно с лидером известной уфимской рэп-группы Via Chappa Ильей Тавлияровым, а также премьеру НОНИ, посвященную недавно ушедшей татарской певице Зуле Камаловой, которая исполняла музыку народов Поволжья.

Композиция Татураса «Из степи в пустыню» уже знакома постоянным зрителям фестиваля. В этот раз он наполнил ее атмосферой ночи в Сахаре. Композитор рассказал, что недавно участвовал в двух международных фестивалях в Марокко, где познакомил с народными башкирскими инструментами участников и зрителей из стран Европы и Африки.

— А потом я лежал ночью в пустыне Сахара, укрытый бедуинским покрывалом, под звездами на расстоянии руки. И эта звездная ночь сегодня — для вас, — обратился к залу автор.

Открыть сундуки с красотой

Специальным гостем фестиваля стал известный этнический музыкант Гуруде, лауреат премии президента России, композитор, создающий песни на языках малых народов России. Он выступал на мировых сценах (ООН, ЮНЕСКО). Журналистам удалось задать Гуруде несколько вопросов.

— Что нужно сделать, чтобы народная музыка стала популярнее и чтобы зрители слушали не только свою национальную музыку?

— Надо повышать престиж национальных языков и культуры. Мы, к сожалению, очень долго не ценили свое. Я много путешествую по стране и являюсь автором музыкальной лаборатории, где мы с музыкантами создаем колыбельные на языках малых народов. Мы ведь огромная страна — где-то сохранили и развивают культуру, а кто-то утерял свои традиции, вплоть до колыбельных. Некоторых малых народов осталось не больше тысячи человек, и только пара из них еще говорит на родном языке. Следующий год объявлен Годом единства народов России, и, мне кажется, возникнет много этнопроектов. Но они должны быть высокого уровня. Потому что в состав, который мощно несется и поддерживается государством, пытаются запрыгнуть конъюнктурщики. Сейчас правильная политика, чтобы люди обратили внимание на свои корни, открыли эти сундуки и увидели, сколько там невероятной красоты. Просто это необходимо показывать. Мы не знаем друг о друге. Фестивали нужно делать более массовыми. Должна быть и полностью аутентичная музыка, и очень красивая, качественная стилизация. Мы должны и слушать потребности нашего зрителя, и воспитывать его. Главное — чтобы поддерживали не псевдо этно, не конъюнктурщиков, а душевное наполнение, настоящих патриотов, которые давно несут эту ветвь.

— С чем у вас ассоциируется звук курая?

— Курай — это ветер, но не тот, что близко к земле, а тот, что существует в каких-то очень высоких слоях. Как говорят, по легенде богиня Омай живет очень высоко, где-то на седьмом небе. Это какое-то небесное звучание. Мне кажется, человек в быту постепенно становится «тяжелым», а когда он слышит звуки курая, он получает крылья.

— Как вам игралось с НОНИ?

— Ваш оркестр — это восторг, восхищение и катарсис. Я родился среди водной стихии и вырос среди степей Хакасии, знаю, как ветер играет на флейте. Поэтому я понимаю, что значит музыка, рожденная ветром. У нас с НОНИ эта музыкальная магия случилась.

— На днях в Уфе выступил коллектив Ay Yola. Вы знакомы с их творчеством?

— Да, конечно. С одним из солистов этого коллектива, Ринатом Рамазановым, я выступал во многих странах мира. И я понимаю, что этот человек очень долго напитывался разными культурами, они оттачивали, оттачивали мастерство — и вот этот бриллиант засиял. Мы имеем дело с древней культурой, познавать ее — не быстрый процесс, надо наполниться ею, а потом этот кувшин будет питать землю и души. Я очень рад за ребят.