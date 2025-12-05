Солнечная история из города солнца

Солнечной микстурой от осенней хандры стала очередная премьера в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури. Микстура в данном случае означает не только лекарство, но и микс: танцев, песен, музыки, шуток и лирики. И все это приправлено ароматными узбекскими специями, ведь действие происходит в Ташкенте — самом солнечном городе.

Кыргызский производитель, узбекский наполнитель и башкирский исполнитель — говоря об этом игривом легком фарсе, созданном в содружестве нескольких культур, хочется шутить и играть словами. Пьеса, по которой поставлен спектакль, принадлежит перу узбекского драматурга Саида Ахмада. Поставил ее на башкирской сцене приглашенный режиссер из Кыргызстана Уланмырза Карыпбаев. Выпускник Российского государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге поставил около 45 спектаклей в театрах Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, России и Южной Кореи. В этом году в Стамбуле режиссер был признан лучшим режиссером театра тюркского мира. Имя кыргызского режиссера известно и башкирским театралам. В 2024 году на Международном фестивале национальных театров «Туганлык» Уланмырза Карыпбаев был награжден в номинации «Лучшая режиссерская работа» за спектакль «Ак кеме»/ «Белый пароход» (Ч. Айтматов), который поставлен в Иссык-Кульском областном музыкально-драматическом театре имени К. Жантошева.

Комедия «Бунт невесток» («Фарман ханым») — первая работа режиссера Карыпбаева на сцене Башдрамтеатра, в будущем году планируется еще одна премьера. Над «Фарман ханым» работала постановочная группа в составе художника-постановщика Альберта Нестерова, композитора Урала Идельбаева, хореографа Алимжана Кайратулы (Казахстан, Алматы), хормейстера Анель Сиргебаевой (Казахстан, Астана), автор перевода произведения с русского на башкирский язык —Динара Каюмова.

В центре сюжета — большое узбекское семейство во главе с Фарман-ханум — властной свекровью, которую беспрекословно слушаются и побаиваются семь ее сыновей и шесть невесток, живущие под одной крышей. Но когда в дом входит седьмая невестка, молодая Нигора, сложившийся уклад начинает расшатываться. Потому что, если кто-то здесь и согласен всю жизнь играть по заведенным Фарман-ханум правилам, то только ни Нигора. Готовится «государственный переворот», в процессе которого выясняется, что характер свекрови не так однозначен и за внешней строгостью и самоуправством скрывается любовь, тревога за детей и страх одиночества. Отсюда в этом развеселом и, казалось бы, исключительно развлекательном спектакле очень трогательные моменты. Например, когда перед сном взрослые сыновья как в детстве бегут к маме «на ручки», и когда строгая свекровь с любовью переставляет маленькие сандалики внуков и «взрослую» обувь детей. Схематичный, на первый взгляд, но неоднозначный образ Фарман-ханум очень удался народной артистке Башкортостана Гузяль Маликовой.

Уланмырза Карыпбаев в беседе с журналистами подчеркнул важность поднятой в спектакле темы:

— Знаете, мне кажется, сегодня люди начали забывать о близких

родственниках. Вот я, например, вижусь с родным братом раз в полгода, хотя живем в одном городе. А до переезда нашей бабушки в другой город мы с ним виделись каждый день. Часто бывает, что люди забывают позвонить родителям. Если кто-нибудь после спектакля позвонит маме, папе или близким родственникам, значит, мы достигли своей цели. К слову, комедия — редкий жанр в моем творчестве.

Потому что заставить человека заплакать — нетрудно, но трудно заставить засмеяться, поэтому этой постановкой я сделал себе вызов.

Фото автора.