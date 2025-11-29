Услышать зов волчицы

Перукуа в Уфе всегда ждут — здесь она выступала не раз и имеет массу поклонников, точнее, поклонниц. Творчество джазовой певицы, обратившейся к традициям индейских шаманов, — о раскрытии внутренней женской свободы и возвращении к истокам, о том, как найти гармонию в современном мире. Перукуа сочетает музыку с медитацией и другими духовными практиками, на которых учит женщин обретать контроль над голосом и приходить в гармонию со своими чувствами, телом, принимая исключительно позитивную энергию.

— Представьте, что мы с вами по-простому сидим на кухне и разговариваем. Только это кухня не в квартире, а в лесу с волками, — говорит Перукуа.

Ее проект называется «Зов волчицы», и в нем она не просто поет, а дышит, рычит, шепчет, чтобы вытащить наружу что-то давно забытое, первородное, то, что люди обычно прячут глубоко внутри, под слоем правильных слов и улыбок.

— Знаете, современная женщина всегда должна быть в форме, всегда должна себя контролировать и со всеми быть хорошей девочкой. Я хотела снять эту удавку с шеи женщины. Позволить ей раскрыться, жить согласно своему выбору. Каждая женщина имеет право наслаждаться собой настоящей и своей жизнью, — рассказывает певица.

История жизни Перукуа — подтверждение этой идеи. Она окончила престижную Сиднейскую консерваторию по классу джазового вокала и уже обрела известность, но внутри росло чувство неудовлетворенности. Ей казалось, что ее голос может быть проводником чего-то более важного. И тут в Австралию с гастролями приехал человек, встреча с которым перевернула всю ее жизнь. Ему было 50 лет, он был шаманом из США. Ему и было суждено стать первым мужем певицы.

Она уехала с ним в Америку. Новый муж был коренным американским индейцем, и его жизнь оказалась тесно связанной с ритуалами и верованиями предков. Он стал ее проводником в этот неизведанный мир. Успешная джазовая исполнительница из Австралии превратилась в ученицу индейского шамана, а ее голос, привыкший к джазовым стандартам, зазвучал совершенно по-другому — как эхо древних ритуалов. Пройдя через множество шаманских практик, она пришла к пониманию, что ее миссия — помочь людям «вспомнить, как жить в красоте — не во внешней, а в глубокой, внутренней, связанной с корнями и гармонией с творением». Это послание легло в основу ее нового творчества.

Одним из самых ярких переживаний для нее стало столкновение с охотничьими традициями племени индейцев, в котором она оказалась. К тому времени Перукуа уже около десяти лет была убежденной вегетарианкой.

— Мой будущий муж сказал: если ты приедешь к нам, то научишься охотиться и будешь есть мясо. Я сказала: «Ни за что!»

Как только я приехала, он дал мне ружье и научил меня стрелять, потом дал револьвер, потом нож. Я оказалась в мире, где охота была не развлечением, а частью жизненного уклада, наполненного глубоким смыслом. Будучи вегетарианкой, я разделывала туши убитых животных заостренным камнем, но сама стреляла только по бутылкам. Такая была семейная работа, — с долей юмора рассказывает она.

К ним часто приезжали охотники, которые объяснили духовную суть древнейших обрядов.

— Они рассказали, что во время охоты нужно соединиться с душой животного. В полнолуние делают специальную церемонию, чтобы в пространстве между мирами обратиться к душе животного, на которое предстоит охотиться, причем мужчины и женщины делают это по-разному. И после охоты также с помощью обрядов обращаются к душе животного. Эти традиции бережно хранились и дошли до моего мужа-шамана от его предков, — говорит певица.

Сейчас ее жизнь тесно связана с Россией благодаря второму мужу — россиянину. С ним она познакомилась на Гоа после развода. Она не отчаивалась найти любовь и просила об этом Вселенную. Познакомились в деревенском ресторанчике, и уже на следующий день Перукуа проснулась с пониманием, что влюблена. Но певица улетела, даже не узнав его имени. В конце концов она нашла Драгослава через знакомых.

Сейчас они живут в России. Перукуа немного говорит на русском, но в основном на концертах и многочисленных женских семинарах, которые она проводит, ее переводит Драгослав.

Драгослав, у которого, по словам Перукуа, инженерное и финансовое образования, уже смирился с ролью переводчика. Шутит: «Меня спрашивают: что ты делаешь? А я отвечаю: жену перевожу».

Концерты Перукуа запоминаются, потому что это не только пение, а разговор о счастье, которое зависит только от твоего внутреннего мировосприятия.

По мнению певицы, одна из главных проблем сегодня — это постоянное нагнетание страха:

— Страх, страх, страх, как будто все должно коллапсировать: астероид врежется, климат изменится, экономика рухнет. В результате страх концентрируется в нашем теле.

Она описывает это как биохимическую реакцию:

— Дыхание становится поверхностным, надпочечники начинают накачивать наше тело адреналином и кортизолом. Появляется ощущение напряжения, мысли залипают в голове. Мы в стрессе, не понимаем, что делать, и как будто застреваем в дне сурка, становимся маленькими, как суслики.

С этим, по ее словам, можно и нужно бороться через простые вещи:

— Мы должны сказать себе: нет, нет, нет, это все обман! Мы не должны становиться маленькими, а наоборот, хотим расширяться и наполняться. Это можно делать через движение, дыхание и голос.

Певица рассказывает, что на родине ее пугали злыми русскими, но, как оказалось, россияне очень открыты. В России она впервые увидела снег и поразилась тому, как красиво падают снежные хлопья. А когда наступило 8 Марта, ее изумило количество мужчин с цветами. И она написала песню «Русская душа» как признание ей в любви. «Славяне и славянская культура — это путь к возвращению истинных ценностей в современный мир», — считает она.