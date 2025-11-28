Башкирия в семейном альбоме

В выставочных залах Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова особенно людно. И речь не столько о посетителях, сколько о героях картин, вошедших в ретроспективную выставку корифея башкирского изобразительного искусства, народного и заслуженного художника РСФСР, заслуженного художника БАССР, лауреата Государственной премии БАССР имени Салавата Юлаева Рашида Нурмухаметова. Вот на тебя смотрит молодой Сагит Агиш: писатель запечатлен в момент раздумий. Вот рабочие-нефтяники на Крайнем Севере в лютый мороз улучили минутку, чтобы отдохнуть. Молодая артистка, малышка Севида и белобрысый пацан Васька, студентка Таня и сам Мустай Карим — экспозиционное пространство наполнено людьми. Это собрание портретов — целая эпоха, увиденная глазами художника, — своеобразный семейный альбом, в котором запечатлены образы нескольких поколений эпохи Башкирии советской.

На открытие выставки пришли коллеги, ученики мастера и обычные зрители, получившие эстетическое удовольствие от его произведений, рожденных любовью к родному краю и реалистической традицией русского изобразительного искусства, которую он впитал во время учебы в Художественном институте имени Сурикова в Москве. Первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина, осматривая экспозицию, отметила, что творчество Нурмухаметова — это настоящий вклад в историю:

— Пройдя по выставке, посвященной столетию художника, понимаешь, какими были эти сто лет: это история XX века, насыщенная, с яркими характерами, событиями! Его картины — как будто семейный альбом поколений. Тут и известные люди республики, и обычные. Спасибо художнику за глаза, которые смотрят с этих картин, — это отражение времени.

Как отметила замдиректора музея по научной работе Светлана Игнатенко, 2025 год насыщен событиями, которые проходят под знаком 105-летия музея: это выставки, посвященные 100-летним юбилеям мэтров изобразительного искусства республики, и экспозиции современных художников.

— Нестеровский музей — старейший художественный музей на Урале. Мы обладаем замечательным собранием, не очень большим по сравнению с другими музеями, но оно позволяет нам создавать более ста замечательных выставок в год, — рассказывает Светлана Игнатенко. — В этом году также были реализованы два федеральных проекта. Впервые наш музей показал одну из лучших своих коллекций, Воскресенскую, в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств, а недавно в Москве открылась выставка «Давид Бурлюк. Возвращение», которая показывает уникальную коллекцию произведений художника из собрания Нестеровского музея. В уфимском собрании — 53 работы Бурлюка, это крупнейшая коллекция произведений художника в стране. Выставка Рашида Нурмухаметова — не последняя в этом году юбилейная выставка, до конца года их будет еще четыре. Их создание — напряженный, но очень благодарный труд: музей принимает все больше посетителей.

О самом художнике рассказала куратор выставки, искусствовед, хранитель фонда живописи музея имени М. В. Нестерова Валентина Сорокина. Рашид Нурмухаметов был не только живописцем, но и общественным деятелем. Он был депутатом Верховного совета Башкирии, много лет возглавлял Союз художников республики, переживая за него как за свое детище. Благодаря его инициативе и поддержке ректора Уфимского института искусств Загира Исмагилова в 1973 году здесь было создано художественное отделение.

В экспозиции можно проследить весь творческий путь мастера, начиная с ранних, еще студенческих работ начала 1950-х. Одна из них — картина «Чехов в Башкирии» 1956 года. Интересно, что молодому художнику удалось показать свои эскизы жене Чехова, Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой. И после ее одобрения он закончил полотно.

Рашид Нурмухаметов родился в простой рабочей семье и всегда говорил, что родители привили ему уважение к труду и к людям. Путь в большое искусство был достаточно долгим и начался еще в детстве: изостудия в Доме пионеров, училище искусств... А потом — война. Парень пошел работать на уфимский моторостроительный завод, где в невыносимом гуле испытывали авиационные моторы для фронта. Как рассказывал потом Нурмухаметов, бывало, в цехе одновременно проверяли до 40 моторов, но работяги так уставали, что ложились спать здесь же и спали так крепко, что никакой грохот не мог их разбудить. Этот тяжелый труд, как отмечают искусствоведы, выковал в художнике земного человека, научив ценить простые моменты жизни.

После войны Нурмухаметов поступил в Московский художественный институт имени Сурикова, где проявил серьезный интерес к системе русского реализма. Вернувшись в Башкирию, погрузился в общественную и культурную жизнь республики, активно знакомился с писателями, композиторами. Со многими дружил, некоторые становились героями его картин.

В собраниях музея хранится целая галерея портретов участников Великой Отечественной войны. В этой экспозиции представлен портрет генерал-майора Тагира Кусимова. Но будь то известный генерал или уставшая женщина-мать с натруженными руками — во всех работах чувствуется уважение и тепло.

— Художник был оптимистом, и его герои — тоже. Он хотел показать, сколько мудрости и благородства рождает жизнь в этих людях, — говорит Валентина Сорокина.

В залах разместились 52 работы художника, всего в музее хранится около двухсот. Главный его шедевр — масштабное полотно «Жертвы шариата» — в юбилейную экспозицию не вошло просто потому, что не поместилось. Это философское размышление об истории и нравственных устоях, для которого художник сам себе позировал, связывая руки и глядя в зеркало. Отсутствие этой работы лишний раз поднимает вопрос о необходимости расширения площадей музея, о чем давно говорят его сотрудники.

Не смогли вместить в экспозицию и большое полотно «В нефтяном крае». Художник много писал на актуальную для Башкирии нефтяную тему. В 1971 году он специально поехал зимой на Крайний Север, чтобы увидеть, как живут и работают в лютые морозы башкирские нефтяники, осваивавшие наши первые нефтяные месторождения. Его триптих «Первооткрыватели» и картина, где вахтовик в минуту отдыха беседует с собакой, рассказывают о незаметном героизме этих людей.

Художник объехал всю Россию, был заядлым охотником, рыболовом, очень любил природу. У него масса очень тонких и образных пейзажей.

— Он всегда говорил, что очень любит Башкирию, и это видно в его работах. Я бы не сказала, что они сделаны только с натуры. Они созданы по впечатлениям от поездок, по этюдам, наброскам, а потом, уже в мастерской, все это переплавлялось в законченные зрелые композиции, — рассказывает куратор выставки. — В жизни Рашид Мухаметбареевич был мощный, крепкий человек, как дуб. И когда в 61 год его сразила болезнь, это было так, как будто могучее дерево сломила молния... Он прожил мало, но создал более тысячи картин, которые находятся в российских музеях, в том числе в Третьяковской галерее. Он говорил, что у него потребность постоянно работать. Мы делаем выставки Рашида Мухаметбареевича каждые десять лет, потому что люди должны иметь возможность получать эстетическое наслаждение от картин этого мастера, от их композиции. Его идеалы нетленны, и молодежь должна изучать эту традицию.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.