«Прошлым летом» в Уфе

На сцене Государственного академического русского драматического театра состоялась премьера спектакля «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Александра Вампилова.

Классику отечественной драматургии представил уфимской публике режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Александр Фонарев в тандеме с художником-постановщиком Алексеем Вотяковым.

Обращение к вампиловским пьесам с одной стороны, гарантия интереса к новой постановке с другой — вызов для театра, который может пойти разными путями: искать баланс между хрестоматийным прочтением советской классики и свежим взглядом или удариться в новаторское переосмысление.

По какому пути пошли в Русдраме?

Таежный городок Чулимск, которого нет ни на одной карте, — символ захолустья, затерянного мира, где жизнь течет медленно и однообразно. Здесь среди болот и бесконечных разговоров о чае и простокваше кипят нешуточные страсти. В этом микрокосмосе, населенном простыми людьми со своими житейскими радостями и проблемами, живет 18-летняя Валентина. Она работает в местной чайной и изо дня в день чинит калитку палисадника, почему-то обустроенного на пути прохожих.

Народ, не утруждаясь тем, чтобы обойти этот небольшой кусочек благоустройства общественного пространства, прет напролом, снова и снова ломая заборчик. Ритуал починки палисадника становится метафорой упрямой веры девушки в добро, красоту и неистребимой силы жизни, продолжающейся вопреки всему.

Режиссер-постановщик Александр Фонарев отмечает, что это последняя, самая «чеховская», невероятно пронзительная пьеса Александра Вампилова. Он обратил внимание на то, что герои ведут разговоры про чай и простоквашу, но в них звучит крик об одиночестве, о неразделенной любви, о недоступности идеала. Для режиссера эта история стала рассказом о том, как любовь может бросить вызов окружающей безнадежности. Первое действие развивается неторопливо, потихоньку затягивая зрителя в чулимское болотце, во втором же действии тем, кому не хватило динамики, получают ее сполна.

Художник Алексей Вотяков, известный по многочисленным работам в театрах по всей России, номинант «Золотой маски», создал на сцене многослойный и при этом статичный мир Чулимска. Центральными элементами декораций становятся тот самый палисадник, который чинит Валентина, и пруд с настоящей водой. Они — не просто фон, а немые, но активные участники действия, подчеркивающие его цикличность и неизменность.

Особой похвалы заслуживает игра актерского ансамбля, подобранного без единого слабого звена. Анна Хавина в роли Валентины борется не с людьми, а с равнодушием, которые они несут, и эта тихая борьба впечатляет именно потому, что она не демонстративна. Иван Овчинников (Шаманов) показывает путь сломленного идеалиста, который постепенно, через равнодушие и цинизм, возвращается к жизни. Эту метаморфозу из человека, мечтающего о пенсии, в того, кто снова способен на поступок, актер сумел передать без надрыва.

Яркие типажи создают и другие артисты: заслуженная артистка РФ Татьяна Калачева в роли пожилой сотрудницы чайной, народный артист РБ Валерий Малюшин, Азат Шакиров в роли импульсивного Пашки. Интриганка Кашкина в исполнении народной артистки РБ Татьяны Григорьевой лично у меня вызвала симпатию и сочувствие. Здесь, как и в жизни, нет образов, которые можно было бы однозначно поделить на положительные и отрицательные. Здесь есть живые люди: смешные, несчастные, агрессивные, печальные, пьяные...

В отличие от театральных постановок, где больше читается режиссер, нежели автор произведения, главный герой этого спектакля, безусловно, сам Вампилов, его текст. Хотя с момента написания пьесы прошло более полувека, она остается все так же актуальна. Экзистенциальная усталость, поиск своего места в жизни — все это хорошо знакомо современному зрителю. Вампилов не судит своих героев, он их понимает. Местные жители погрязли в рутине. И лишь Валентина продолжает верить, что калитку нужно чинить. Постановка заставляет задуматься и сопереживать той хрупкой силе добра, что живет в самых, казалось бы, непримечательных людях.

Известно, что у Вампилова было два варианта финала «Чулимска». В одном из них все заканчивалось выстрелом, намекающим на самоубийство главной героини. Но, как отмечают исследователи, драматург так любил своих персонажей, что не мог их «убить». Он оставил зрителю не хэппи-энд в чистом виде, но надежду. Шаманов принимает решение исполнить свой долг и выступить в суде, а Валентина, несмотря на пережитое потрясение, вновь выходит чинить палисадник. Эта надежда, пусть и призрачная, кажется сегодня особенно ценной.

НАД СПЕКТАКЛЕМ РАБОТАЛИ:

Режиссер-постановщик Александр Фонарев — с отличием окончил Российский государственный институт сценических искусств (курс Льва Эренбурга), является лауреатом молодежной премии Санкт-Петербурга за лучший спектакль («Морфий»).

Художник-постановщик Алексей Вотяков — главный художник Магнитогорского драмтеатра, номинант и лауреат «Золотой маски», оформил более 150 спектаклей в России и за рубежом.

В спектакле заняты: Анна Хавина, Иван Овчинников, заслуженный артист РФ Татьяна Калачева, народный артист РБ Валерий Малюшин, народная артистка РБ Татьяна Григорьева, заслуженный артист РБ Григорий Николаев.