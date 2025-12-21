«Пионеры» берут вершины

Для образцовой детской телестудии «Пионер» Дворца творчества «Акбузат» год завершается на взлете. Юные журналисты из Учалов одержали сразу две громкие победы на престижных всероссийских и международных фестивалях, доказав, что их уже смело можно называть профессионалами.

В ноябре снятый ими документальный фильм «Учитель был, есть и будет» получил высокое признание на юбилейном X Фестивале искусств «Династия» в Санкт-Петербурге. Фестиваль, который носит имя легендарного артиста Павла Кадочникова, собрал 450 юных дарований и их наставников более чем из сорока регионов страны, а также из Беларуси и Эстонии.

Фильм учалинских юнкоров посвящен учительской династии Ахмедьяновых из Учалинского района, чей совокупный педагогический стаж составляет невероятные 417 лет. Эта пронзительная работа о преемственности, призвании и беззаветном служении делу образования не оставила жюри равнодушным. Студия «Пионер» завоевала второе место и получила присланный по почте подарок — творческую работу юных петербургских коллег. Это не просто награда, а символический жест творческого братства юных талантов из разных уголков страны, считают ребята.

А в начале декабря старшая группа юнкоров в составе восьми человек во главе с педагогом Зульфией Шиховой отправилась в Киров на очный этап XXX Международного фестиваля «Алый парус». Это один из самых авторитетных конкурсов юных кинематографистов туристской, краеведческой и природоохранной тематики, и само участие в нем уже говорит об определенном уровне.

Масштаб события поражает: на фестивале было представлено 555 фильмов из 53 регионов России и двух стран ближнего зарубежья. Очный этап стал для учалинской команды настоящим боевым крещением: они приняли участие в экстремальном творческом марафоне. В условиях жесткого лимита времени нужно было создать три разных сюжета по заданным темам. И здесь ребята показали высокий уровень, блеснув оперативностью, креативностью и сплоченностью: одна из их работ была удостоена Гран-при — высшей награды фестиваля, а две другие заняли второе место.

Это результат не только таланта, но и серьезной профессиональной школы, отметили в телестудии. Ребята работают здесь как настоящие тележурналисты, создавая регулярные сюжеты, передачи и программы для канала «Учалы ТВ» на самые серьезные темы.

Помимо напряженной съемочной работы в рамках фестиваля юнкоры совершили увлекательное путешествие. Они познакомились с промышленным потенциалом Кировской области, побывали в музее завода «Авитек» и окунулись в мир детства на знаменитой фабрике игрушек «Весна». Но особенно тронула ребят предновогодняя, сказочная атмосфера Спасской улицы — местного Арбата, украшенного елками.

— Там мы зарядились таким позитивом, что сразу захотелось, чтобы поскорее наступил Новый год — праздник, который мы встречаем с такими успехами! — делятся впечатлениями сами юнкоры.

— Участие в таких фестивалях — это не просто соревнование. Это обмен опытом, проверка своих сил на всероссийском уровне и мощный стимул развиваться дальше, — отметила руководитель телестудии Зульфия Шихова. — Теперь опускать планку мы уже не можем. Будем двигаться только вперед — к новым сюжетам, новым историям и новым победам.