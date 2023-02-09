Время кино

Он представит игровые и документальные полнометражные и короткометражные картины, а также фильмы-дебюты. Основные мероприятия фестиваля (6+) пройдут на площадках кинотеатра «Родина» и Доме актера им. Юсуповой. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Уникальность форума в том, что вместе со зрителями фильмы, посвященные актуальным и глубоким вопросам современности, будут смотреть и обсуждать герои нашего времени – артисты, писатели, общественные деятели, блогеры и просто реализовавшиеся личности, которые служат примером и вдохновением для всех нас.

Для участия в столицу Башкортостана приехали гости из Сербии, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Узбекистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

- Наш фестиваль впервые стартует в таком масштабом варианте, - рассказывает президент Международного кинофестиваля «Свой путь» режиссер, продюсер, Юлия Быба, - Мы очень гордимся, что наши идеи нашли поддержку Президентского фонда культурных инициатив. На фестивале мы говорим о своем пути: пути человека, региона, страны. Кино для нас – это возможность глубже посмотреть на какую-то проблему и обсудить ее со зрителями - обсудить художественную ценность фильма, то, каким образом авторы находят решения каких-то проблем, узнать, что в этом находят для себя зрители. На наш конкурс пришло более 260 заявок. Для фестиваля, который проводится впервые, это много.

Почему именно Уфа стала основной площадкой форума, где выберут лучшие фильмы, которые позже покажут в рамках фестиваля еще в нескольких городах страны?

- Регион нам интересен своей историей, харизмой, характером и кинематографом. Уфа - молодежный яркий город, и здесь существует традиция обсуждения кино, киноклубы. Наша задача в рамках фестиваля не только показать кино, но и показать сам регион. В этом году фестиваль сопровождается модными показами. Наш фокус внимания - народные художественные промыслы: они показывают культуру, красоту края, уникальность региона. Для нас очень ценно то, как бережно к этому относятся в Башкирии. Поэтому на открытии фестиваля организован модный показ от местного, известного в стране предприятия «Агидель», в котором сочетаются традиции и современность.

- Я счастлив быть на этой благодатной земле. Утром успел погулять по городу, посмотрел на молодежь, на людей, занятых работой, просто на прохожих, и я заметил, что люди в этом городе улыбаются. А, значит, у него есть будущее. Ведь самое главное - стремление жить и давать жить другим, - говорит председатели жюри конкурсов игрового и неигрового кино, актер театра и кино, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виктор Васильев.- Фильмы, которые нам представили, - в разных жанрах, много новых тем, открытий. Я часто смотрю кино, это моя профессия. Я наблюдаю, оцениваю, высказываю свое мнение, борюсь за что-то. Здесь я встретился с новым, необычным для меня направлением. Мое внутреннее в силу возраста и знаний отстаивает классику, и в то же время у меня есть потребность войти в молодое течение, понять, почему молодежь думает так, а не иначе.

Нечасто бывает, что Гран –при – это приз зрительских симпатий, как на этом фестивале. Мы как профессионалы ищем в фильме закорючки, петельки, за которые цепляемся. Мы ищем красоту или ее отсутствие, операторскую, актерскую работу, но нам важен и зрительский взгляд. Мы все просто люди, которые приходят и уходят, но, как мы несем то, что в нас изначально заложено, что мы оставляем после себя? Наша задача погрузиться в мир предложенных нам фильмов и поразмышлять над этими вопросами.

Виктор Васильев считает, что в нынешнее время испытаний для всех очень важно сотрудничество, создание совместных фильмов, ведь кинематограф является образовательной базой не только для подрастающего поколения, но и для взрослых. «Кино дает пищу для размышлений: для чего человек живет, на какую сторону он встанет, что он может отдать? Кинематограф – это, конечно, развлечение, но есть времена, когда он должен стать броней от негатива», - говорит Васильев.

На фестивале были подведены итоги конкурса, в рамках которого уфимцы могли назвать на сайте форума имя уфимца, которого они считают героем современности. Как сообщили в оргкомитете, чаще всего участники называли имя параспортсмена и путешественника Рустама Набиева, Татьяны Овсяниковой, открывшей парикмахерскую для бездомных, композитора Нура Даутова и путешетвенника и писателя Камиля Зиганшиан. Также в опросе фигурировало имя главы республики. Все они были приглашены на фестиваль для участия в обсуждениях фильмов.

Об основных тенденциях в неигровом документальном кино рассказал режиссер, продюсер Владимир Головнѐв. По его словам, оно находится сейчас на новом витке. «В начале века фестивальное кино имело очень яркий, заметный критический оттенок, до черноты. Я даже замечал, что после просмотра таких фильмов, которые действительно очень честно показывали жизнь, жить уже особенно не хотелось. Такое было искусство. Сейчас другой поворот. Мы думаем про хэппи энд, про вектор движения, про то, что заставляло бы людей с другим настроением выходить из зала. Кино должно быть разным. Сейчас много позитивного кино о людях. Раньше существовала точка зрения, что нельзя снять хороший фильм про хорошего человека. Скучно! Была известная цитата: хороший фильм - такой, после которого герой подал на тебя в суд.

Сейчас документальное кино занимается поиском новых героев. Как выглядит и о чем думает человек сегодняшнего дня? Это человек энергии, который пытается решать проблемы, и у него получается, это точно человек активной жизненной позиции, человек, который верит, - говорит Головнев, - Мы живем в уникальный исторический момент, и сейчас российский кинематограф серьезно меняется. Многие фестивали в последние годы прекратили свое существование. А мне очень интересно то, что рождается сейчас, то, что в какой-то мере задает стартовую энергию для будущего. Мне очень интересно быть здесь, потому что это фестиваль молодой, зарождающийся . Название «Свой путь» меня в данном случае сильно цепляет, потому что в нем есть как раз то самое движение. Все мы привыкли работать на статику, на результат. И вообще современная цивилизация оседлая по своему типу. Но все самое сильное всегда делается в пути, в движении».

По мнению председателя Башкирского республиканского отделения Союза кинематографистов России и члена жюри игрового кино Зухры Буракаевой, подобные фестивали и вообще развитие национального кинематографа - это в том числе и вопрос сохранения и развития национального языка.

«Очень хорошо, что фестиваль проходит именно в Уфе, - отметил президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов, - Это регион, для которого кино не на последнем месте. Отрадно, что существует кинотеатр «Родина», который, будучи муниципальным, является популярной площадкой в городе. Очень приятно, что в республике существует государственная киностудия. Это все говорит о том, что кинематограф будет жить и развиваться. Но для меня крайне печально, что здесь перестал проходить кинофестиваль, который должен быть в каждом регионе России».

В рамках фестиваля пройдет круглый стол, на котором специалисты обсудят пути развития кинематографа в России и за рубежом. «Один из них – создание собственной некоммерческой онлайн платформы, - считает Кудряшов, - Профессиональная платформа решала бы многие вопросы и фильмы бы не залеживались на полке. Я считаю, что наш кинематограф возрождается. Так что смотрим российское кино!»

- Говорят, что нам не дано видеть мир глазами другого человека. Но кино дает нам эту возможность. Автор берет нас за руку и показывает то, что видит он сам. И в этом синтезе собственного опыта и взгляда создателей фильма рождается множество новых смыслов. Я искренне верю, что только сам человек может себе помочь. Но иногда для того, чтобы самому себе помочь нужно услышать что-то извне, чем-то вдохновиться. - отмечает Юлия Быба.