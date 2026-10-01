Главное — начать!

Буквально на днях на Туймазинском заводе пластиковых труб завершили пуско-наладку двух производственных линий. Оборудование не стандартное — производитель из Китая изготовил его с учетом требований руководства предприятия. Новые «ветки» позволят нарастить объемы производства с 500-600 до двух тысяч тонн и расширить ассортимент изделий. Фактически речь идет о диверсификации производственного процесса: при снижении спроса на одну из позиций умная техника позволяет оперативно перейти на выпуск другой.

Шаг в темноту

Появление современных высокотехнологичных линий — результат многолетней работы на опережение. Еще в 2014 году туймазинский предприниматель Ильгиз Рахматуллин решил рискнуть и освоить абсолютно новое для себя направление деятельности. Правда, тогда вряд ли мог предположить, что пройдет совсем немного времени, и он станет руководителем промышленного технопарка «Туймазы-полимер».

— На тот момент у меня уже был торговый комплекс по продаже сантехники. Но мне всегда хотелось созидать, — признается он сегодня. — Узнав, что в городе продаются цеха бывшего фарфорового завода, собрал имеющиеся средства, взял кредит и арендовал обширную, но совершенно запущенную территорию.

Большой уверенности в перспективности этого направления у предпринимателя не было: в то время на российском рынке сантехники правили бал крупные западные игроки. Поэтому отношение к своим производителям было довольно прохладным — мол, зачем рисковать и сотрудничать с новичками из России, если можно работать с проверенными изготовителями из Германии, Турции и Польши?

— Фактически мы шагнули в темноту, так как не могли точно предугадать, каким будет спрос, удастся ли набрать толковых специалистов и, самое главное, сможем ли в сжатые сроки освоить все нюансы производства, — продолжает рассказ директор завода Артур Зарипов. — Человек сторонний рассуждает примерно так: «Что тут сложного? Засыпал на входе сырье — на выходе получил ровную и гладкую трубу». Но это неверное суждение. Мы год постигали технологический процесс, пока не отработали его до мелочей. Он очень сложный и зависит от множества факторов. Даже от температуры воздуха внутри производственных помещений. Помнится, в первый месяц изготовили газовую трубу. Внешне она выглядела идеально, но лабораторные исследования показали: внутри стенок образовались воздушные пузырьки. Долго бились над решением проблемы, пока не выяснили — они появились из-за того, что сырье было просушено не до конца.

Итогом этого ЧП стало внедрение на предприятии метода двойной сушки сырья. И такие моменты на начальном этапе возникали довольно часто. Но предпринимательство — это всегда риск. Так что учились сами, а затем делились полученным опытом с работниками предприятия.

Зарипов не скрывает, что уход зарубежных игроков пошел им на пользу: на российском рынке пластиковых труб потенциальный спрос заметно превышает предложение. Но в выигрыше осталось и государство — несмотря на прогнозы скептиков, российские производители сумели сохранить и нарастить качество. И при этом не только удержать, но и заметно снизить розничные цены.

«Мы гордимся тобой, папа»

Интересно, что у предприятия до сих пор нет ни фешенебельного офиса, ни демонстрационного зала — всю выручку здесь вкладывают в покупку простаивающих соседних цехов и оснащение их новым оборудованием. В результате площадь предприятия достигла 15 гектаров, из них пять гектаров занимают производственные помещения.

— Вложения в современное высокотехнологичное оборудование оказались оправданными, — продолжает Артур Анисович. — Сейчас благодаря умной автоматике одну производственную линию обслуживает один специалист. В условиях острой нехватки рабочих рук это оптимальное решение.

Оправдалась и ставка на покупку линий от китайских производителей. Качеством они не хуже европейских. При этом те, кто когда-то закупил европейское оборудование, сегодня кусают локти: согласно существующей практике, запчасти к нему поставляются по серийным номерам станков и агрегатов. Как только западные производители узнают, что оборудование эксплуатируется в России, они перестают выходить на связь и не позволяют их приобрести даже по параллельному импорту.

Сегодня на предприятии насчитывается семь производственных линий, на которых изготавливают более 700 наименований продукции: полиэтиленовые трубы для систем водо- и газоснабжения и крупногабаритные канализационные трубы, резервуары различного назначения… Еще — осваивают производство различных товаров народного потребления. Стартовав 12 лет назад, ТЗПТ стал ядром промышленного технопарка «Туймазы-полимер». А с появлением новых производственных линий вошел в топ-5 производителей этой продукции в России. С собственным проектным отделом, где дорабатывают «рецепты» изготовления труб с учетом пожеланий заказчиков, и современной лабораторией.

— Поиск толковых специалистов — вопрос действительно непростой, — возвращается к теме дефицита рабочей силы Зарипов. — Как правило, из десяти претендентов, которые решили устроиться к нам на работу, спустя время остаются лишь два-три человека. Но так и сформировался наш коллектив, в котором сегодня насчитывается около ста высококлассных специалистов. Примерно четверть из них трудятся со дня основания завода.

— Как правило, берем новичка на испытательный срок. За ним закрепляется наставник, который обучает его прямо во время производственного процесса, — добавляет директор предприятия. — Далее проводим экзамен, присваиваем разряд — и человек начинает работать самостоятельно. Если видим, что у него, что называется, в руках все горит, что ему здесь действительно интересно — со временем повышаем разряд. Таким образом, даже в первый год работники у нас получают около 70-80 тысяч рублей. В ближайшем будущем планируем организовать вахту, так как у нас немало иногородних.

Уже прощаясь, напоминаю собеседникам их же слова — о желании не только торговать, но и созидать:

— Не жалеете, что когда-то ввязались в сложный и непредсказуемый производственный процесс?

— Нисколько, — не раздумывая, отвечает Зарипов. — Недавно ехал с детьми по городу. В какой-то момент они увидели, как на одной стороне улицы меняют изношенные подземные коммуникации, а с другой готовятся монтировать водовод в многоэтажке. Поинтересовались: «Папа, а они используют твои трубы?» Когда услышали утвердительный ответ, гордо задрали носы (смеется). Признаться, и я в тот момент испытал похожее чувство. Приятно осознавать, что в созидательном процессе, который мы видим вокруг, есть частичка и твоего труда.

— Хотя достигнутые успехи — это не повод расслабиться, — тут же добавляет Рахматуллин. — Недавно я поступил в магистратуру УГНТУ по профилю «Инновационные технологии и материалы в трубопроводном транспорте нефти и газа». Нам давно пора выходить на нефтяную промышленность. А для этого нужны знания.