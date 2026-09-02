Месторождение кадров

На гостеприимной башкирской земле в четвертый раз стартовал Международный геологический чемпионат «ГеоВызов». В республику приехали 300 студентов не только из 19 регионов России, но еще и из 13 стран мира: Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Мозамбика, Ирака, Зимбабве, Алжира, Палестины, Ирана, Мали, Гвинеи-Бисау и Мексики. Всех их объединила любовь к наукам о земле, желание стать настоящими профессионалами своего дела, найти новых друзей, а возможно, и будущих работодателей.

Об этом сказал, открывая чемпионат, глава Башкирии Радий Хабиров:

— «ГеоВызов» — уже не просто рядовое соревнование. Это точка встречи людей, которые имеют отношение к такой интересной науке, как геология. Поэтому с каждым разом мы видим рост интереса, рост количества участников.

А руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов подчеркнул, что чемпионат — ключевой для молодых ребят этап перед началом взрослой карьеры.

В этом смысле символично, что на церемонии открытия выступили партнеры — предприятия российского и международного уровней, для которых компетенция геолога — одна из важнейших. Генеральным спонсором «ГеоВызова» стала «Русская медная компания». А ее партнер — ООО «Салаватское» — особенно заинтересован в том, чтобы сегодняшние студенты получили профессию геолога и внесли свой вклад в разведку земных недр родной земли.

— Мы реализуем крупный инвестиционный проект по строительству горно-обогатительного комбината на территории Абзелиловского района, — рассказал директор компании Тагир Бахтигареев. — Сейчас проводим разведочные работы, оцениваем запасы, подтверждаем их промышленную ценность. В штате пока 11 человек, но в перспективе, если запасы подтвердятся, у нас появится около 1500 рабочих мест, плюс три-четыре тысячи — для обслуживания и эксплуатации предприятия. Поэтому мы, конечно, думаем о будущих сотрудниках.

Днем ранее Тагир Тимербаевич выступил на Дне карьеры, который провели для участников чемпионата в военно-патриотическом парке «Патриот». Он рассказал студентам, что, зайдя в прошлом году в Абзелиловский район, предприятие сразу подключилось к его социальной жизни: построило спортивную площадку в детском лагере «Ирандык» и физкультурный зал в селе Михайловка, отремонтировало школу-интернат в деревне Бурангулово, занимается восстановлением природных ресурсов региона.

Главное же — последовательное выстраивание образовательной траектории школьников и студентов, потенциальных сотрудников компании. Так, для школьников Абзелиловского района в течение двух лет проводилась олимпиада «Ғилем», призванная сфокусировать их внимание на технических специальностях. В общей сложности в ней приняли участие около трех тысяч ребят.

А для студентов «Салаватское» открыло программу целевого обу­чения по таким специальностям, как «геология», «маркшейдерское дело», «экология». Заключив договор с предприятием, ребята могут обучаться в нескольких университетах по выбору: Уральском государственном горном (г. Екатеринбург), Магнитогорском государственном техническом, Башкирском аграрном или Уфимском университете науки и технологий. Сегодня компания сопровождает двоих целевиков.

— Мы заинтересованы в том, чтобы наши будущие сотрудники были уроженцами Абзелиловского района и прилегающих территорий, — добавил Тагир Бахтигареев. — С другой стороны, понимаем, что одномоментно такое количество в одном районе не найдешь, поэтому будем рассматривать всех желающих. Вместе с нашими партнерами — Русской медной компанией — будем рады принять на стажировку всех участников «ГеоВызова» и, конечно, наградим победителей чемпионата ценными призами.

В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие и директор Управления недропользования Русской медной компании Вячеслав Гемель. Он подчеркнул, что на предприятии всегда рады молодым кадрам и постоянно работают со студентами: ребята проходят производственную практику, используют полевые материалы для написания курсовых и дипломных работ. Высказался он и о потенциале инвестпроекта «Салаватского»:

— Безусловно, он будет отвечать самым высоким требованиям в части экологии, современным методам геологического изучения и непосредственно отработки. РМК уже построила три крупных комбината на медно-порфировых месторождениях. И предприятие в Башкирии соберет лучшие технологии и подходы, которые мы там использовали.

— Мы планируем построить комбинат по подобию наших партнеров — Русской медной компании, — подтвердил Тагир Тимербаевич. — Поэтому наши сотрудники будут обеспечены высокой зарплатой, социальным пакетом, возможностью обучения и повышения квалификации, а также комфортными условиями проживания, отдыха и занятий спортом.

Участники «ГеоВызова», побывавшие на Дне карьеры, смогли задать всем работодателям интересующие их вопросы, обменяться контактами, пройти викторины и получить символические призы от предприятий. И конечно, они не скрывали эмоций от участия в таком масштабном событии.

— Очень круто, что мы участвуем в «ГеоВызове»! — заметила капитан команды «Geological» Уфимского университета науки и технологий Лейсан Сафина. — Во-первых, это огромный опыт, во-вторых, общение. Здесь собрались ребята не только из российских регионов, но и из других стран. Например, в нашей комнате живет девушка из Китая, мы с ней немного поболтали на английском. Сегодня я пообщалась с несколькими представителями компаний и уже лучше представляю себе, в каких специалистах они нуждаются, на что обратить внимание, обу­чаясь в университете.

Участников чемпионата «ГеоВызов» ожидают испытания по 12 дисциплинам. Они пройдут на территории военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова, а также в Ишимбайском районе, вблизи водопада Кук-Караук. Завершится чемпионат 9 сентября.