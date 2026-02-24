Строительство: пора сверить курс. И цены

Это мероприятие с солидным стажем — 33-е по счету — пользуется высоким авторитетом в сообществе строителей, проектировщиков, изыскателей и архитекторов. В форуме-выставке примут участие 90 различных организаций и компаний из 14 регионов России, а также ряда соседних стран. Состоится более 40 круглых столов и семинаров, на них перед участниками выступят 245 федеральных и региональных спикеров.

В рамках форума пройдут конкурсы: профессионального мастерства среди каменщиков, штукатуров и плиточников, а также — на лучшие образцы материалов, технологий, оборудования в шести номинациях. Зрелищным станет конкурс архитектурной графики «Архиграф» под патронатом Союза архитекторов республики.

Мероприятие продлится три дня, один из которых объявлен молодежным, будут организованы открытые диалоги в формате «встреча без галстука», защита молодежных проектов.

Форум проходит в очень непростое для отрасли, как сейчас принято говорить в деловом сообществе, турбулентное время: одни эксперты оценивают его как кризисное, другие смягчают оценку, называя предкризисным. Споров много, и на то есть причины: почти половина квартир в новых домах остаются нераспроданными, а значит, застройщики не получили выручку, то есть зарплату, коммерческая ипотека большинству населения не по карману, как, впрочем, и льготная.

— Форум — важное событие, пойду на него, чтобы услышать оценку современного состояния отрасли и узнать о перспективах на ближайшие два-три года, — сказал генеральный директор ассоциации «Союз строителей РБ» Владислав Васильев. — Меня беспокоят некоторые цифры стат­управления. Так, если по республике средний рост заработной платы за 11 месяцев прошлого года составил 10,4 процента, то в строительной отрасли — всего 4,1. Хотя за 2022, 2023, 2024-е годы зарплата прирастала ежегодно более чем на 20 процентов. Это повод задуматься о необходимости серьезных преобразований в строительной отрасли, которую не зря называют локомотивом экономики.

Сегодня на «верхних этажах» управления уже началась работа над стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с учетом современных требований. В частности, речь идет о снижении стоимости строительства жилья — из-за высокой цены «квадрат» стали называть в обиходе черным, используя для метафоры название картины Малевича. Также минстрою РФ председатель правительства страны Михаил Мишустин предложил разработать меры по увязке градостроительного развития с транспортно-экономическим балансом территорий до 2030 года. А минпромторгу РФ поручено передавать данные о ценах на стройматериалы из системы «Честный знак» в ФГИС ценообразования. Ведь когда-то лоббистам строителей удалось уговорить стат­управление исключить важнейший показатель себестоимости «квадрата» из отчетов.

И еще об одной новинке: с 1 марта вступает в силу национальный стандарт качества, по которому придется пользоваться едиными критериями оценки отделки квартир, что позволит устранить субъективные споры о качестве и снизить количество конфликтов между покупателем и застройщиком, которых в последние годы стало безобразно много.

На форуме состоится ярмарка вакансий. Она будет действовать 26 февраля.