0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
24 Февраля , 20:15

Строительство: пора сверить курс. И цены

Завтра в Уфе начинает работу международная выставка-форум «Уралстройиндустрия»

Раиф БАДЫКОВ
Фото: Раиф БАДЫКОВ

Это мероприятие с солидным стажем — 33-е по счету — пользуется высоким авторитетом в сообществе строителей, проектировщиков, изыскателей и архитекторов. В форуме-выставке примут участие 90 различных организаций и компаний из 14 регионов России, а также ряда соседних стран. Состоится более 40 круглых столов и семинаров, на них перед участниками выступят 245 федеральных и региональных спикеров.

В рамках форума пройдут конкурсы: профессионального мастерства среди каменщиков, штукатуров и плиточников, а также — на лучшие образцы материалов, технологий, оборудования в шести номинациях. Зрелищным станет конкурс архитектурной графики «Архиграф» под патронатом Союза архитекторов республики.

Мероприятие продлится три дня, один из которых объявлен молодежным, будут организованы открытые диалоги в формате «встреча без галстука», защита молодежных проектов.

Форум проходит в очень непростое для отрасли, как сейчас принято говорить в деловом сообществе, турбулентное время: одни эксперты оценивают его как кризисное, другие смягчают оценку, называя предкризисным. Споров много, и на то есть причины: почти половина квартир в новых домах остаются нераспроданными, а значит, застройщики не получили выручку, то есть зарплату, коммерческая ипотека большинству населения не по карману, как, впрочем, и льготная.

— Форум — важное событие, пойду на него, чтобы услышать оценку современного состояния отрасли и узнать о перспективах на ближайшие два-три года, — сказал генеральный директор ассоциации «Союз строителей РБ» Владислав Васильев. — Меня беспокоят некоторые цифры стат­управления. Так, если по республике средний рост заработной платы за 11 месяцев прошлого года составил 10,4 процента, то в строительной отрасли — всего 4,1. Хотя за 2022, 2023, 2024-е годы зарплата прирастала ежегодно более чем на 20 процентов. Это повод задуматься о необходимости серьезных преобразований в строительной отрасли, которую не зря называют локомотивом экономики.

Сегодня на «верхних этажах» управления уже началась работа над стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с учетом современных требований. В частности, речь идет о снижении стоимости строительства жилья — из-за высокой цены «квадрат» стали называть в обиходе черным, используя для метафоры название картины Малевича. Также минстрою РФ председатель правительства страны Михаил Мишустин предложил разработать меры по увязке градостроительного развития с транспортно-экономическим балансом территорий до 2030 года. А минпромторгу РФ поручено передавать данные о ценах на стройматериалы из системы «Честный знак» в ФГИС ценообразования. Ведь когда-то лоббистам строителей удалось уговорить стат­управление исключить важнейший показатель себестоимости «квадрата» из отчетов.

И еще об одной новинке: с 1 марта вступает в силу национальный стандарт качества, по которому придется пользоваться едиными критериями оценки отделки квартир, что позволит устранить субъективные споры о качестве и снизить количество конфликтов между покупателем и застройщиком, которых в последние годы стало безобразно много.

На форуме состоится ярмарка вакансий. Она будет действовать 26 февраля.

Автор: Ринат Файзрахманов
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru