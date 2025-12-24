Надёжный социальный партнёр Башкирии: «Мы уважаем природу и людей»

В своем интервью для «РБ» руководитель предприятия Тагир Бахтигареев рассказал, с какими итогами компания подходит к концу года и о перспективах на 2026-й.

— Прошел почти год, как ООО «Салаватское» заявило о намерении провести геологоразведку на месторождении в Абзелиловском районе. На каком этапе она находится сейчас?

— К буровым работам мы приступили в июне и на данный момент первую поисково-оценочную стадию, в которую входят бурение геологических, геотехнологических и гидрогеологических скважин, завершили. Извлеченный керновой материал анализируют эксперты. По итогам этих исследований в 2026 году будет произведен подсчет запасов и разработано технико-экономическое обоснование.

— Что будет дальше?

— Для нас наступит следующий этап – это разведочная стадия. Будет разработан и направлен в Росгеолэкспертизу проект разведки. Он предусматривает комплекс буровых и аналитических работ на перспективных участках. Разведка состоится при полном одобрении проекта экспертами. После подсчета запасов и разработки технико-экономического обоснования они будут поставлены на баланс государства по постоянным кондициям. Работу по проектированию планируем начать уже во второй половине 2026 года.

— На встречах жители Абзелиловского района задавали вам много вопросов относительно безопасности проведения геолого-разведочных работ для местной флоры и фауны. Насколько это удается?

— Напоминаю, что лицензия обязывает нас проводить геологоразведочные работы в соответствии с установленными этапами и сроками. Но не только это, а просто осознание того, насколько важно бережное отношение к природе и уважение к местному населению, которое очень дорожит родной землей, направляет нас на путь открытого сотрудничества. Уже не раз говорил и еще раз подчеркну, что это и моя родина тоже — я родился и вырос, можно сказать, по соседству, в Баймакском районе.

В штате нашего предприятия работают высококвалифицированные экологи. Вместе со специалистами Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук выполнены исследования местной фауны и флоры. Если проект будет реализован, мы планируем пересадить краснокнижные растения, а затем осуществлять уход за ними. Эти участки мы уже оградили и отметили.

Для доступа на месторождение буровых установок мы выполнили щадящую, выборочную рубку леса. Вырубленный массив совместно с представителем министерства лесного хозяйства был описан и передан в Росимущество. С уверенностью могу сказать, что все работы идут с полным соблюдением природоохранного законодательства.

К тому же за нашей деятельностью пристально следит специально созданный наблюдательный совет, в который вошли экологи, геологи, общественники. Мы провели несколько совместных заседаний, а также выезжали непосредственно на участок недр. Во время этих встреч детально рассказали о геологоразведочных работах и показали, как они проходят.

С началом буровых работ открылся наш офис в Аскарово, где каждый может получить подробную информацию о проекте и задать интересующие вопросы. По нашим оценкам, его уже посетили около 300 человек.

— С какими вопросами к вам чаще всего обращаются люди?

— Меня очень радует, что жители района часто интересуются возможностью трудоустройства на наше предприятие. Видя это, мы уже начали рассматривать специалистов для будущего комбината. Хотя сейчас основная деятельность компании и сосредоточена на геологоразведке и оценке запасов меди.

Прекрасно понимаем, что потребуются узкие специалисты горной промышленности. Открытие ГОКа запланировано на 2029-й год. Это дает нам время, чтобы вырастить кадры для себя.

Во-первых, открыта программа целевого обучения в профильных вузах. У выпускников школ есть возможность поступить по целевому направлению в Уфимский университет науки и технологий, Башкирский государственный аграрный университет, МГТУ имени Носова, Уральский государственный горный университет (г. Екатеринбург) на такие специальности, как «Открытые горные работы», «Геология и маркшейдерское дело», «Обогащение полезных ископаемых», «Горные машины и оборудование», «Электромеханическое оборудование», «Природоустройство и водопользование».

Во-вторых, мы начали сотрудничество со средне-профессиональными образовательными учреждениями и училищами. Уже проведено несколько встреч, направленных на развитие нашего партнерства.

— ООО «Салаватское» с первых дней заявило о себе как о социально ответственной компании. Что было сделано за это короткое время?

— На абзелиловской земле живут наши будущие сотрудники и их семьи. Поэтому мы напрямую заинтересованы в развитии местной экономики и социальной сферы. В августе завершилась процедура перерегистрации нашего предприятия на территории Абзелиловского района. Это означает, что часть налоговых отчислений теперь поступает и в местный бюджет, как мы и обещали.

Активно инвестируем в развитие спортивной и социальной инфраструктуры района. В детском летнем лагере «Ирандык» не хватало современной спортивной площадки, и мы рады, что способствовали ее появлению. Также предприятие провело капитальный ремонт пришкольного интерната в селе Бурангулово и отделения общей медицинской практики, обеспечив его всем необходимым инвентарем и оборудованием.

Стремимся поддержать молодое поколение и развивать таланты детей. Ярким примером стала масштабная олимпиада «ГИЛЕМ», собравшая более полутора тысяч школьников 7 — 10-х классов. Победители и их преподаватели получили ценные призы.

Сейчас мы приняли решение помочь школе в селе Михайловка обрести новый спортивный зал. Тот, который у нее был, находится в аварийном состоянии из-за размыва фундамента грунтовыми водами. Вот уже несколько лет школьники занимаются физкультурой в коридорах или на улице, если позволяет погода. Мы не словом, а делом доказываем свою социальную ориентированность.

Фото: Эльвина АПАРИНА, Валерий ШАХОВ.