Дело за патриотизмом. Промышленным

Этот разговор происходил за круглым столом на тему «Новые горизонты производительности труда» в рамках Международной недели бизнеса-2025, прошедшей в Уфе в начале декабря. Один из ведущих спикеров круглого стола проиллюстрировал ситуацию в этой сфере выразительным примером из строительной практики. В рамках российских стандартов один генподрядчик, возводящий в Уфе крупнейший объект, поднимает за месяц полтора этажа, другие успевают за тот же срок возводить на подобных объектах три с половиной этажа — и тоже по стандартам. А в Китае 30-этажную гостиницу построили за шесть месяцев, причем в этот срок вошел и самый тягомотный, в представлениях россиян, процесс оформления бумаг по отводу земельного участка. Вот такая красноречивая и очень разная картина производительности труда.

Сегодня вопросы повышения производительности труда вызывают споры как среди рабочих, так и среди управленцев-производственников да и чиновников разного ранга. Первые говорят: платите высокую зарплату, и мы побьем все рекорды.

Вторые требуют больше денег от Центра на цифровизацию, на развитие всяческой инфраструктуры. Третьи сетуют на архаичность и консерватизм собственников бизнеса.

— Зона нашей ответственности — выявление административных барьеров и поиск путей их устранения, — сразу взял быка за рога Валерий Саладников, заместитель генерального директора федерального фонда «Центр стратегических разработок». — Совместно с министерством экономики РФ мы разрабатываем методику по борьбе с такими барьерами. Так, собрав с региональными центрами компетенций большую информацию, сформировали восемь предложений, внедрение которых позволит высвободить 28 тысяч человек и даст эффект более чем на 100 млрд рублей.

Саладникову задали конкретный вопрос: какие из барьеров беспокоят специалистов фонда больше всего? Затягивание решений со стороны вышестоящих инстанций? Несоответствие нормативно-правовых актов реалиям дня? Вымогательство, необоснованный протекционизм? Ответил гость гибко, если не сказать туманно: барьеры не должны пугать. Надо изучать правоприменительную практику бизнеса, который работает «на земле» и сталкивается с трудностями, и делать выводы.

Чем больше предприятий включится в федеральный проект по повышению производительности труда, тем быстрее будет найден оптимальный путь. О том, что путь этот непростой, рассказал первый заместитель премьер-министра правительства РБ Рустам Муратов.

— Сегодня в Башкирии в проект повышения производительности труда вовлечено 220 предприятий, они добавляют 0,3 процента в валовой региональный продукт, — сообщил он и уточнил: — Если бы мы могли говорить об эффекте хотя бы в три процента, то увеличение ВРП составило бы 100 процентов, на что при нынешних темпах потребовалось бы 80 лет работы. Но это не та цель.

По словам спикера, главная цель республики в рамках федерального проекта — создание некой лаборатории «пилотирования» производительности труда другого формата на экономику Башкирии. Для этого необходимо разработать такую систему инфраструктуры, которая позволит обу­чать в моменте 1,5 тысячи предприятий — это совершенно другая культура мотивации руководителей и всех работников. Муратов завершил свою речь неожиданно новой формулировкой: «Это будет уже некий, я бы сказал, экономический или промышленный патриотизм. Башкирия предоставляет под такую систему свою площадку». Обучение будет как в очном формате, так и дистанционное. Методологическим сопровождением займутся федеральные структуры — министерства и фонды. И сделал важное замечание: повышение производительности труда касается не только бизнеса и промышленного производства, но и структур государственного управления. То есть каждого управленца.

У представителей федеральных министерств и различных фондов есть такое выражение — «бизнес на земле». То есть в российской глубинке. Яна Цыганкова — одна из уфимских предпринимателей «от земли», ее предприятию «ВиЦыАн» 27 лет, в коллективе около 80 рабочих. Производит продукцию медицинского назначения: ортопедические и противопролежневые изделия, средства малой реабилитации, товары для спорта. Доставка инвалидам адресная. Сотрудничает с 89 регионами. Имеет 12 патентов. Цыганкова — председатель регионального отделения бизнес-клуба «Деловой престиж». Ее выступление носило столь драматичный и одновременно конструктивный характер, что ведущий признался: с речи Яны Александровны об «искусстве» затягивать различные согласования в министерских кабинетах надо было начинать семинар. Ее предприятие обязано вносить свою продукцию в каталог. И если нынче одна заявка была подана в феврале, ответ удалось получить только в августе. Для ускорения Цыганкова обращалась в минпромторг РФ, Торгово-промышленную палату, еще в несколько ведомств. Процесс это не ускорило — регламент прохождения документов зависает, нормативная база устарела. За предприятием вынуждены были закрепить специалиста из Москвы, который помогает решать проблемы. Один раз документ попал в департамент лесной промышленности вместо фармацевтической. И чтобы исправить ошибку, пришлось министерству все начатые процессы «обнулить» и начать все заново. Интернет-платформы тоже тормозят, на запрос приходится ждать ответа по несколько часов.

— Надо упрощать интерфейс, унифицировать требования многочисленных инстанций, упростить отчеты, — просила, а лучше сказать, требовала уфимский предприниматель «от земли».

Казалось бы, производительность труда — самая понятная сфера в бизнесе. Но оказывается, это целое искусство, требующее творческого подхода. А что, если управленца природа не наградила такими талантами? Представитель одного из министерств огорченно заявила: к ним из регионов часто приезжают собственники компаний и вместо того, чтобы рассказать, какие они видят пути повышения производительности труда у себя на производстве, отмахиваются и просят выделить дополнительные деньги. Руководитель лаборатории операционной эффективности Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ доцент Катарина Андреева сообщила, что по уровню производительности труда Россия в международном сообществе находится на 40-50-м местах. Да, потенциал имеется, причем солидный, но…

Спикеры дружно посетовали на то, что пока в российском бизнесе обучение воспринимается исключительно как бесполезные расходы. Значит, необходимо вплетать обучение в повседневную практику, предложила директор Центра повышения производительности ВАВТ минэкономразвития РФ Екатерина Гришина. И подчеркнула: «Человеческий фактор — ключевой стержень, который крутит все остальное. Нужны вложения в человеческий капитал. Конечно, «цифра» с точки зрения современных вызовов сложнее, но она остается вспомогательной инфраструктурой». В ее словах расставлены все приоритеты.

А как справляется с административными барьерами самый продвинутый город — Москва? Ведь их там, судя по выступлениям предпринимателей «от земли», ой как немало. Вот что рассказал об опыте столицы заместитель генерального директора агентства стратегического развития Москвы Владислав Минин:

— Конечно, нормативная перегруженность и сложность документации присутствуют, это мешает. Даже успешному предприятию. «Нормативка» создает ограничения для инноваций, не успевает за развитием производства, мешает информатизации и роботизации. Барьеры мы выявляем двумя способами: путем изучения запросов от предприятий и анализа правовых актов, которые предприятия сами не решаются подвергать оценке. Иногда барьеры снимаются не за счет изменения «нормативки», а благодаря разъяснению бизнесменам документов. Так, за полтора года мы проанализировали 38 запросов от предприятий, по 33-м дали разъяснения, по пяти требуется корректировка законодательства. Количество запрашиваемых от бизнеса документов на всякие согласования удалось сократить на 25 единиц. Особенно при проведении земляных работ.

По словам Минина, общий эффект от устранения административных барьеров превысил несколько миллиардов рублей. Московский опыт ценен тем, что такая же работа предстоит и в Башкирии.