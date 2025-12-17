Сахарные заводы идут на рекорд

Сахарные заводы региона продолжают перерабатывать свеклу урожая нынешнего года, наращивая производство. Предприятие в Чишмах и компания «Раевсахар» переработали более миллиона тонн корнеплодов, выработав на сегодня уже под 150 тыс. тонн сахара. В минсельхозе республики подсчитали, что это на 12 процентов больше, чем в это же время в прошлом году.

В резвом темпе начав переработку корнеплодов еще в сентябре, сахарные заводы затем несколько притормозили: это было связано с трудностями при вывозке свеклы с полей — проливные дожди сделали непроходимыми все дороги.

Напомним: в текущем аграрном сезоне с плантаций региона собрали более 2,1 млн тонн корнеплодов с рекордной урожайностью — более 490 центнеров с гектара. В то же время с полей на сахарные заводы вывезли пока только 1,1 млн тонн свеклы, чуть более половины собранного. Таким образом, можно спрогнозировать, что и выработка сахарного песка нынче будет рекордной.

Между тем эксперты называют текущую ситуацию «эрой перепроизводства», и ничего хорошего ни для селян, ни для переработчиков это не сулит. В то время как все вокруг дорожает, стоимость сахарного песка в рознице остается неизменной. А судя по сообщениям в СМИ, в оптовом сегменте она еще и снижается.

Оба оставшихся сахарных завода республики несколько лет вели модернизацию производства и вышли на производственные мощности в шесть тысяч тонн в сутки каждый. И даже новые возможности не позволили в прошлом сезоне справиться с небывалым урожаем свеклы — сладких корнеплодов тогда накопали практически столько же, сколько и в нынешнем году — более двух миллионов тонн.

Стагнация стоимости сахарного песка в продаже на руку потребителям, но сильно бьет по планам его производителей — в модернизацию заводов вложены миллиарды рублей, которые должны бы принести прибыль. Выход из ситуации, когда внутренний рынок сильно перенасыщен, лишь один — экспорт.

Причем сейчас на экспорт идет даже продукция, которая раньше считалась отходом, — жом. Его научились сушить и гранулировать, так что сахарные заводы нынче производят не только сладкий продукт, но и корма для животных. А этот сегмент рынка считается экспертами быстрорастущим.