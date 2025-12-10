В тепле и уюте

На будущий год объем финансирования государственной программы КРСТ будет увеличен до двух миллиардов 320 млн рублей, сообщил на оперативном совещании в правительстве ответственный за ее реализацию вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

По его словам, только 1,67 млрд рублей из общей суммы будут бюджетными. «Хочу обратить внимание, что мы значительную сумму привлекаем из внебюджетных источников», — подчеркнул вице-премьер.

В планах на следующий год — продолжение строительства крытого катка в селе Раевский, школы на 500 мест в Бураево и агродеревни на сто домов в чишминском Еремеево. Также отбор прошли три малоэтажных жилых комплекса в Дуванском, Альшеевском и Илишевском районах.

Нашли поддержку и три долгосрочных плана развития опорных населенных пунктов — Вернеяркеево, Чекмагуш и Бураево, в составе которых в ближайшие три года 14 объектов будут обеспечены финансированием из федерального бюджета.

Среди них: капитальный ремонт школ, детских садов, строительство стадиона на тысячу мест, водопроводных сетей, приобретение пассажирских автобусов для обеспечения функционирования школ, Дома детского творчества, культурного центра.

Между тем, по словам Ильшата Фазрахманова, минсельхоз страны меняет стратегию отбора на финансирование КРСТ:

— Будут поддерживать только те населенные пункты, где проводится комплексная работа. Администрации на местах должны добиться финансирования в рамках всевозможных федеральных программ. То есть из всего объема привлекаемых из федерального бюджета средств в рамках госпрограммы минсельхоза должно быть не более 70 процентов, а остальные не менее 30 процентов должны быть привлечены в рамках других федеральных программ. Например, таких, как «Развитие образования», «Развитие культуры», «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В связи с чем настоятельно рекомендую уже сегодня начинать разрабатывать свои долгосрочные планы развития и согласовывать их в отраслевых министерствах, курирующих федеральные программы по своим направлениям.

Ильшат Фазрахманов также отметил, что в текущем году по программе КРСТ в республике реализовано 52 проекта по благоустройству, построено 1,6 км сетей водоснабжения в Альшеевском и Бураевском районах, 25 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий. Общий объем финансирования госпрограммы в 2025 году составил более 2,1 млрд рублей, более половины из которых составили федеральные деньги.