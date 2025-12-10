С дальним прицелом

Перефразируя классика, можно сказать: слухи об изоляции российской экономики оказались сильно преувеличены. Сказать только — в столицу республики съехалось представителей бизнеса из-за рубежа больше, чем из самой России — из 21 страны (в том числе из тех, которые нынче принято называть недружественными), против 20 регионов нашего государства.

На сто лет вперёд

Хотя количество, а также объем подписанных соглашений в этом году уступает прошлогоднему форуму, всем понятно, что во многом это связано с просадкой всей мировой экономики. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в разговоре с журналистами также признал, что «в этом году мы сильно поджались в расходовании средств на проведение форума».

— Сделали его более рабочим мероприятием, отойдя от внешней помпезности в сторону повышения эффективности, — сказал он. — Больше времени отвели на деловые переговоры, ознакомление потенциальных партнеров с инвестиционными возможностями.

И ведь действительно, все переговорные комнаты на протяжении форума оказались заполненными. Даже в коридорах уфимского Конгресс-холла можно было увидеть поставивших в кружок стулья и увлеченно беседующих предпринимателей — они приехали сюда не за развлечениями, а за перспективными контактами. Причем несмотря на то, что форум-то российский, пользуясь возможностью, активно договаривались между собой и иностранные бизнесмены.

— Мы провели за эти дни переговоры не только с уфимскими, российскими коллегами, но и с предпринимателями со всего мира, — говорит нам основатель компании Smart Mir Services индиец Кумар Амарджит. — Представители Китая, Турции, Казахстана, Германии… Прекрасная возможность масштабировать наш бизнес. Спасибо за это Уфе.

Так получилось, что проведение в Уфе Международной недели бизнеса совпало с официальным визитом президента России Владимира Путина в Индию. Было заметно, с каким интересом участники форума следили за его ходом. Вице-президент Индийской народной партии Раджеш Багха, возглавивший делегацию из 11 человек — госслужащих и бизнесменов, заявил, что «наши страны братские», дружба между которыми берет начало еще со времен Советского Союза. «Мы помним вашу помощь в борьбе с колониализмом, — отметил он, — и сами готовы поддержать вас в трудные времена».

По его словам, проведенные в Уфе встречи станут катализатором новых совместных проектов, вовлечения в них регионов, в том числе и Башкирии.

— Мы переговорили с очень крупным застройщиком в Башкортостане. У нас как раз в делегации есть девелоперы по недвижимости. Говорили об инвестициях в Уфу и подготовке кадров для строительной отрасли республики. Также мы нашли у вас поставщиков сырья для одной из наших агропромышленных компаний, — рассказал Раджеш Багха.

Добавим, что дальновидность в международной политике, проводившейся нашей страной в прошлом, признали и наши недруги. К примеру, по новостным сайтам разошлось высказывание посла США в Турции Томаса Баррака, который сказал: «Мы имеем дело с китайцами, которые смотрят на перспективу в 50 лет. Мы имеем дело с русскими, которые смотрят на перспективу в 100 лет».

Инвестициям развяжут руки

Всю неделю на площадке проходили мастер-классы, церемонии награждения, тематические дискуссии. На одном из круглых столов стало известно, что Башкирия оказалась в тройке лучших регионов по защите бизнеса, что повышает инвестиционную привлекательность республики.

— За три дня проведения Международной недели бизнеса в Уфе мы смогли привлечь многомиллиардные инвестиции, — заявил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

По его словам, в ходе Недели были подведены итоги уже реализуемых на территории республики крупных инвестиционных проектов. В том числе это строительство железной дороги Сибай — Новорудное. Премьер-министр Андрей Назаров в ходе пленарного заседания отметил, что этот проект выгоден не только российской стороне, он помогает выстроить безо-

пасные логистические цепочки и для партнеров.

Особое внимание было также уделено государственно-частному партнерству: общий портфель проектов уже превышает 70 млрд рублей. В эту копилку могут лечь и те 22 соглашения о сотрудничестве на общую сумму более 15 млрд рублей, которые были подписаны на полях Недели.

Так, соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития РБ и ООО «ПКФ «ГИС Нефтесервис» подразумевает запуск производства модульно-блочного оборудования для нефтегазовой отрасли. Сумма соглашения превышает 3,1 млрд рублей.

К числу крупных относится и проект ООО «ПКФ «ГЕО Инжиниринг». Компания намерена начать производство нефтегазового оборудования для гидравлического разрыва пласта. Сумма будущего контракта составила более 2,3 млрд рублей.

Подписали на полях Международной недели бизнеса и соглашения о защите и поощрении инвестиций. Документ подразумевает создание стабильных условий для регуляции инвестиционных проектов, а также защищает от изменений в законодательстве, предоставляя такие гарантии, как возмещение затрат на инфраструктуру и неизменность условий на срок действия проекта.

Такая практика дает хорошие результаты в привлечении инвестиций: в разы выросло количество соглашений о защите инвестиций — Башкирия шесть лет удерживает положительную динамику по их объему. Это рекордный максимум в стране.

Текущий год, несмотря на внешние вызовы и снижение бюджетных инвестиций, республика планирует завершить с положительной динамикой около 102 процентов, что выше среднероссийского темпа. Рустам Муратов также заявил, что правительство региона в настоящее время занимается уже третьим пакетом либерализации инвестиционного законодательства.

— Глава республики Радий Хабиров поставил задачу внедрить прорывные инструменты привлечения и сопровождения инвестпроектов, — сказал первый вице-премьер. — В 2023 году мы убрали все барьеры для входа в приоритетный инвестпроект. Сегодня проект стоимостью один рубль может претендовать на все преференции. Убрали критерии бюджетной эффективности, зарплаты, количества работников. Сегодня, чтобы выйти на «инвестчас», у инвестора должна быть только одна декларация, которую ему помогает сделать Корпорация развития РБ.

Нам нужен и берег турецкий, и Африка

На форуме прошла сессия «Африка — новые рынки: стратегии увеличения торгового оборота для РБ», на которой предпринимателям рассказали о потенциале сотрудничества с Черным континентом.

— Об Африке часто говорят, что там лишь болезни, катаклизмы и войны, из-за чего некоторые зарубежные бизнесмены обходят ее стороной. Однако все это предрассудки, навязанные Западом, — отметил президент Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд. — Понимаете, тут проглядывается парадокс: если у нас так плохо, тогда что здесь европейцы делают уже 600 лет? Они более 600 лет назад пришли в Африку и до сих пор не собираются никуда уходить.

По общему мнению, Африка — перспективный бизнес-партнер. Там проживает 21 процент населения Земли — 1,5 млрд человек, она богата природными ресурсами и отличается благоприятным для сельского хозяйства климатом. Кроме того, на континенте растет численность среднего класса. Увеличение доходов тянет за собой спрос на товары и услуги. Луис Гоуенд отметил, что африканские страны могли бы покупать в России оборудование, технологии, в ответ поставляя сельскохозяйственную продукцию.

— Есть предубеждение, что Африка — это пустыни и засухи, — говорит он. — На самом деле на континенте полно мест, где плодородие даже выше, чем в Европе. Проблема в том, что у местных крестьян нет тех технологий, удобрений, которые есть у фермеров Башкирии. И здесь мы могли бы выгодно сотрудничать.

На сессии «Бизнес-диалог Республика Башкортостан — Турецкая Республика: развитие деловой кооперации и новые проекты» ее участники обсудили механизмы взаимодействия и шаги по масштабированию и реализации международных проектов.

Представитель Башкортостана при торгпредстве Российской Федерации в Турции Марат Тансыккужин подчеркнул, что она — стратегический партнер нашей страны.

— Мы используем в основе работы кооперацию разных культур. Так, от турецких строителей взяли их подход к менеджменту и организации процессов. От российских — академичность, высокий уровень инженерной мысли и коллективизма, от Запада — умение планировать. В нашей компании работают представители 20 стран, каждый вносит свою лепту. И рост выручки показывает, что мы все делаем правильно. В прошлом году оборот составил около 10 млрд рублей, нынешний год закроем с выручкой более 20 млрд рублей, — рассказал коммерческий директор компании «Химсталькон-инжиниринг» Мерт Атлы.

Впрочем, турецкие предприниматели приехали не с одними лишь проектами в сфере строительства. Было много представителей компаний пищевой промышленности, текстильной отрасли и других.

— Башкортостан — один из драйверов российско-турецкого сотрудничества, — заявил торговый представитель Российской Федерации в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин. — За последние годы, к сожалению, в ряде отраслей отмечается снижение товарооборота. В 2024 году он составил 52,6 млрд долларов. В 2021 году товарооборот был 147 млрд долларов. Конечно, сказывается международная обстановка — санкции, усиление ограничений. И в таких условиях мы совместно с коллегами сосредоточены на решении ключевых вопросов, препятствующих развитию сотрудничества. С учетом текущих реалий наши взаимоотношения остаются достаточно плотными.

Узнай меня

На Неделе бизнеса провели дискуссию «Сделано в России: бренд Башкортостана на карте мира». Его участники сошлись во мнении, что сегодня на рынках невозможно успешно продвигаться без положительного образа того или иного товара.

Своим опытом поделилась Резеда Нурисламова, директор уфимского предприятия по производству косметики «Реседа».

— Чаще всего мы работаем по миру через образовательную деятельность и участие в выставках, — говорит она. — Нам это очень сильно помогает. Например, в Казахстане работаем практически постоянно. И так же активно продвигаемся через выставки в Беларуси.

По словам Резеды Нурисламовой, такая работа позволила представлять продукцию на торговой площадке в Дубае Link Store, позиционируемую как магазин королевской семьи.

— И теперь наша маленькая уфимская компания упоминается местными пабликами наравне с мировыми гигантами косметологии, — говорит Резеда Нурисламова. — Нам помогли вхождение в программу «Сделано в России» и поддержка Российского экспортного центра. Рекомендую всем ими воспользоваться.

О том, что бренд «Сделано в России» реально помогает продвигать продукцию на зарубежных рынках, говорил и основатель компании «Грайн», занимающей десятую часть российского рынка оконных профилей, Олег Родионов.

— Мы тоже вошли в эту программу, наносим их знак на свою продукцию, и продажи на рынках бывших советских республик резко выросли, — говорит он. — Там сложилось мнение, что все российское — качественное. Нам нужно не только пользоваться этим, но и стараться, чтобы это мнение имело под собой реальную основу.

— Башкирия идет в тренде структурной перестройки российской экономики, — подчеркнул замминистра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Алексей Александров. — Если сказать просто, то это поворот на Юг и на Восток. Это связано не только с нынешней геополитикой, но и, в принципе, с глобальными процессами в мировой экономике. Центром экономического мира становятся Азия и Юго-Восточная Азия. И мы следуем в этом направлении.

На подъёме

После пленарного заседания «Стратегия сотрудничества в эпоху глобальных вызовов» премьер-министр РБ Андрей Назаров нашел время, чтобы пообщаться с журналистами. Он подвел некоторые итоги форума.

— Международная неделя бизнеса традиционно проходит под занавес уходящего года, поэтому мы приглашаем на нее своих инвесторов, партнеров, с кем работали этот год и с кем планируем продолжать сотрудничать, — сказал премьер. — Мероприятие посетили 2,5 тысячи участников. Здесь присутствуют делегации стран, с которыми у нас достаточно перспективные взаимоотношения, все вместе они занимают три четверти нашего внешнеторгового оборота — это Китай, Таджикистан, Казахстан, Беларусь. У нас много совместных проектов, и мы ищем новые потенциальные точки роста. В общем, Международная неделя бизнеса — площадка, призванная подводить итоги и строить планы на будущий год, в этом отношении она себя оправдывает. У нас во время этого форума работают большие делегации «Ростеха» и «Газпрома», ведутся предметные переговоры о наших двигателях, об объемах поставок на следующие годы, а также обсуждается ряд новых наработок. Это говорит о том, что Башкортостан находится на подъеме своего экономического развития.