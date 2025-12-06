Овраг, где живёт форель

Когда 44-летний Игорь Малахов из села Кандры Туймазинского района решил заняться разведением рыбы ценных пород, он и не предполагал, что его начинание потребует столь масштабных временных и финансовых вложений.

Обустроить собственный пруд Малахов мечтал с юных лет. Мол, когда подрасту и позволят финансы, выкопаю водоем, запущу туда рыбу и буду приезжать в свободное время, чтобы отвести душу.

Повзрослев, устроился на хорошо оплачиваемую работу в нефтегазовой отрасли и… понял, что пришло время сделать мечту явью. Поездив по Туймазинскому району, в 2015 году он нашел подходящий участок с оврагом возле деревни Серафимовка, рядом с которым протекал родник. Подал документы на оформление земли и… увяз в этом процессе на долгие три года. Столько времени ушло на то, чтобы перевести земли сельхозназначения в земли населенных пунктов.

Когда документы были готовы, принялся за дело. Нашел себе еще двух компаньонов, расчистил и углубил овраг, возвел дамбу, запустил в образовавшийся пруд несколько видов рыбы. Спустя время предприниматели осознали: водоем для личного пользования — непозволительная роскошь. А значит, надо превратить его в бизнес-проект. Запустили сюда мальков форели, поставили на берегу гостевые домики, баню, разбили дорожки, обустроили мангальные зоны…

Первый туристический сезон показал, что дело идет в правильном направлении. Так у водоема появилась еще и небольшая гостиница. А Малахов с подачи туймазинского бизнес-шерифа подал заявку на участие в государственной программе минсельхоза «Агротуризм». Очень скоро проект был рассмотрен на республиканском «инвестиционном часе», получил одобрение и грант в размере 6,27 миллиона рублей, который рыбоводы получат в 2027 году.

В планах предпринимателей — за счет ряда нововведений увеличить производство форели до 2,5 тонны в год. А еще — освоить производство форелевой икры. Они убеждены: если уж сумели пройти весь процесс оформления документов на землю, то остальные трудности им точно по плечу.