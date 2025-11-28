Вошли во вкус

Уже на входе в выставочный комплекс «Уфа-Экспо» стоит густой аромат приправ и деликатесов — в девятый раз столица республики принимает производителей пищевых продуктов со всей России и зарубежные компании, желающие закрепиться на местном рынке. Форум «Наш бренд» с каждым годом привлекает все больше новых производителей. А прелесть этого мероприятия для простых граждан еще и в том, что представленный здесь ассортимент продовольственных товаров вдребезги разбивает все наши привычные представления о том, что должно лежать на полках магазинов.

От трёхлитровки к произведению искусства

— Еще пару десятков лет назад мы на таких форумах выставляли продукты в трехлитровых банках и полиэтиленовых пакетах, — вспоминает вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — А теперь едва ли не каждая упаковка выглядит как произведение искусства. Когда только начинал работать молодым председателем колхоза, то у меня других вопросов, кроме как произвести как можно больше продукции, и не было. А теперь нужно ломать голову, как бы удачно выращенное и переработанное продать. Вот и появилась необходимость привлечь потребителей яркой, манящей упаковкой.

Действительно, граждане в магазинах теперь обращают внимание в первую очередь на броскую упаковку. Уже потом начинают выстраивать свои вкусовые предпочтения, покупая товары, относящиеся к зарекомендовавшим себя с лучшей стороны брендам.

Как же сделать так, чтобы среди них оказалось больше местных продуктов, обсуждали на пленарном заседании форума «Региональные бренды как инструмент устойчивого развития территорий». Его модератор Екатерина Лучкина, директор ассоциации «Объединение мясопереработчиков», член Общественного совета при Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, отметила, что на международном фестивале «Наш бренд» представлено множество узнаваемых во всей России региональных продуктов. По ее мнению, это указывает на то, что импортные продукты питания мы сумели полностью заместить произведенными внутри страны.

— Я называю позорными те страницы нашей истории, когда мы ели маргарин «Рама», считая его сливочным маслом, травились спиртом «Роял», коробками закупали американские куриные ножки, напичканные химикатами, — сказал Ильшат Фазрахманов. — К счастью, ситуация изменилась, теперь больше собственных продуктов на полках магазинов. Наши аграрии совершили качественный рывок в развитии пищевой промышленности.

По его словам, за пять лет в республике проделана значительная работа по наращиванию объемов производства конечной пищевой продукции. Весомую роль здесь сыграла региональная программа, в рамках которой бюджет республики компенсировал до 40 процентов затрат на оборудование по переработке.

— В итоге объем производства пищевых продуктов в Башкортостане вырос на 72 процента, — сказал вице-премьер. — Мы более чем в 2,5 раза увеличили производство мясной продукции, на 17 процентов — растительных масел, в том числе рапсового в 1,5 раза, нарастили производство молочной продукции и сыров.

В поисках справедливости

Между тем Ильшат Фазрахманов отметил необходимость создания комфортных условий для каждого звена в цепочке «земля — сырье — производство — бренд — полка», обеспечив тем самым продовольственную безопасность и справедливую экономику. По его мнению, пока еще о справедливости в распределении маржи, полученной по всей этой цепочке, говорить рано.

— Работники на земле, на фермах получают в результате крайне мало, — считает он. — Инфляция есть, а закупочные цены не растут — снижаются. В магазинах же я что-то не вижу отражения этой картины.

Впрочем, в результате извечного спора — как справедливо распределить выручку от проданной по всей цепочке продукции — его участники пришли к выводу, что без выстроенной в том виде, какая она сегодня есть, сетевой системы торговли не было бы роста пищевой и перерабатывающей промышленности.

— Торговые сети кончиками пальцев чувствуют нынешние потребности и предпочтения покупателей, — говорит исполнительный директор компании «Комос Групп» Кирилл Чечин. — Это они научили производителей упаковывать продукты, доводить их до определенных кондиций. И мне понятно, почему некоторые из них не могут попасть на полки магазинов. Некоторые жалуются: туда не пробиться, а у самих картошка на складе просто кучами насыпана, морковь, свекла с кусками налипшей земли. И ждут, когда к ним приедут из магазина, заберут! Нет уж, теперь и агропроизводителям необходимо проводить предпродажную подготовку.

Кстати, на форуме объявили новость: компания «Комос Групп», известная брендом «Село зеленое», выкупила перерабатывающие мощности молкомбината в Уфе, и уже с декабря он начнет выпускать продукцию в Башкирии под общеизвестным федеральным брендом. При этом Кирилл Чечин заявил, что о конкуренции с уже действующими производителями речи не идет. Он призвал их к конструктивному сотрудничеству.

Проблема — куда продать

Впрочем, конкуренция на рынках продолжает расти, признают все участники дискуссии. Вице-премьер правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказал, что у них в регионе в разы больше внутренней потребности производят сыры, крупы, мед и другие продукты. А по гречке Алтай и вовсе самый главный мировой производитель.

— Мы научились много выращивать, — говорит Александр Николаевич, — теперь нужно освоить, как все это выгоднее для сельчан продать. Без хорошей упаковки, разнообразия переработанного будет трудно. И нужно больше экспортировать.

Еще пару десятилетий назад наша страна больше покупала за границей продовольствие, теперь мы сами вышли на рынки и становимся поставщиками.

Алтайские производители активно участвуют в международном фестивале «Наш бренд». Они представили коллективную экспозицию с товарами десяти предприятий, среди которых, естественно, преобладали чаи, травяные сборы, бальзамы — общеизвестная экологическая ценность Алтайского края.

Впрочем, на форуме много и зарубежных производителей. К примеру, уже второй год подряд со своей продукцией приезжает в Уфу основатель малазийской компании KakSal Food госпожа Салма абу Бакар. В беседе с «РБ» она отметила полезность таких визитов.

— Завязываются новые деловые знакомства, о нас узнают все больше потребителей, да и мы находим то, что будет популярно в Малайзии, — говорит Салма абу Бакар.

Малайзия — морская держава, поэтому неудивительно, что компания KakSal производит рыбные консервы. Кроме того, под этой маркой выпускаются и различные экзотические соусы.

Другая малазийская компания Langkat Jaya Food специализируется также на соусах и продуктах быстрого приготовления. Владелец компании Мухамад Иззарул Афик поделился с «РБ» надеждой выйти, как он говорит, на обширный перспективный российский рынок. Как видим, свято место пусто не бывает — на смену ушедшим из России компаниям, решившим таким образом обвалить нашу экономику, сразу выстроилась очередь из желающих занять освободившиеся площадки.

Не на последних местах в этой очереди и компании из бывших советских республик. Приглашенная на фестиваль исполнительный директор Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков Республики Узбекистан Альфия Мусина прямо заявляет, что взаимопроникновение товаров на рынки наших стран будет нарастать. По ее мнению, близость по духу народов некогда одного государства в этом деле только подспорье.

Менеджер таджикской компании «Натспро» Шадруз Мадумаров со словами Альфии Мусиной полностью согласен. «У нас много фруктов, которые в России не растут, — говорит он. — Свежие или переработанные, они все равно окажутся дешевле для вашего потребителя, чем выращенные за тридевять земель».

Вокруг «сундука компетенций»

Впрочем, перед республиканскими властями стоит задача не только наполнить региональный рынок доступными продуктами, но и развивать производство и переработку внутри Башкирии.

— Учитывая, что многие регионы, включая Башкортостан, производят уникальные, эксклюзивные продукты, из этого нужно получать максимальную выгоду, — подчеркнул Ильшат Фазрахманов. — Необходимо выстраивать целостную экосистему, где производство, кооперация, брендинг и туризм будут усиливать друг друга. Сегодня такая экосистема уже создается в нашей республике.

Вице-премьер отметил, что рост объемов производства перерабатывающей промышленности республики продолжается — индекс за три квартала текущего года уже составил 138,4 процента, напитков — 115,2 процента. До конца года, по его словам, объем переработанной аграриями продукции и выпуск напитков достигнет 230 млрд рублей.

Ильшат Фазрахманов уже в который раз подчеркнул, что аграрии региона производят в разы больше, чем на то есть внутренняя потребность. В производстве растительного масла, молока и молочных продуктов, сахара, сыров, свинины и говядины аграрии республики взяли настолько высокий темп, что их выпуск достигает восьмикратного превышения необходимого внутри региона.

— Для усиления собственных позиций и возможности дальнейшего роста работаем над увеличением экспорта, — говорит он. — За пять последних лет его объем вырос в два раза.

Подавляющую долю в экспорте аграрной продукции из Башкирии занимает масложировая продукция. И это, по оценкам специалистов, хорошо, так как в ней существенная доля добавленной стоимости.

Вице-премьер считает, что при достигнутом перепроизводстве сельскохозяйственной продукции лучшим вариантом становится ориентация крупных компаний на экспорт, а мелких и потребительских сельхозкооперативов — на обеспечение внутренних потребностей.

— Потребкооперативы доказали свою состоятельность, — говорит Ильшат Фазрахманов. — По их количеству мы лидеры в стране, да и по эффективности тоже. Все больше потребителей отдает предпочтение продукции местных производителей, люди распознали вкус выращенного и переработанного рядом или недалеко от места их проживания. Некоторые из кооперативов уже становятся солидными, узнаваемыми на рынке компаниями.

Подтверждают слова Ильшата Фазрахманова и эксперты продовольственных рынков. По их оценкам, тенденция выбора покупателями местных продуктов будет только нарастать.

Впрочем, глава минсельхоза республики считает, что заходящие на территорию региона с проектами крупные федеральные компании тоже впишутся в этот тренд.

— Они же производят продукцию из местного сырья с учетом наших вкусовых предпочтений, — говорит он. — А нам приносят новые технологии, модернизируют производства. И вообще, федеральные успешные компании — это «сундук компетенций», из которого будут брать новинки, перенимать опыт наши производители, переработчики.