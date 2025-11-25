Место встречи — Уфа

С 3 по 5 декабря в Уфе в Конгресс-холле «Торатау» состоится уже восемнадцатая по счету Международная неделя бизнеса.

Впервые на форуме пройдет Совет муниципальных образований Республики Башкортостан, Российской Федерации и Ташкентской области Узбекистана.

Ключевым событием Недели бизнеса станет проведение пленарного заседания с участием главы республики Радия Хабирова. В этом году ожидается участие в форуме руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, представителей деловых кругов, будут работать официальные и бизнес-делегации из России и зарубежья (Таджикистана, Беларуси, Узбекистана, ОАЭ, КНР, Турции, Казахстана и других стран).

Напомним: на прошлогоднем форуме было подписано 25 соглашений на 59 млрд рублей. В нем приняли участие более пяти тысяч человек из 111 стран, в том числе из Беларуси, Турции, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана, Киргизии, Танзании, Малайзии и Казахстана.

Программа форума откроется 3 декабря рядом секций и мастер-классов на тему эффективной и конкурентной политики в производительности труда, в социальном и молодежном предпринимательстве. В деловой программе будет и представленный Всероссийской академией внешней торговли министерства экономического развития РФ хакатон эффективных управленческих решений, направленных на усиление конкурентных позиций предприятий.

Завершится первый день форума торжественной церемонией награждения победителей Республиканского конкурса «Предприниматель года — 2025».

Второй день Международной недели бизнеса откроется обсуждением актуальных вопросов в сфере креативных индустрий и интеллектуальной собственности.

Лучших представителей юридических профессий наградят в рамках ежегодной премии «Юрист года». Экспертов в области права отметят за значительный вклад в развитие российской юридической науки, формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан.

Заключительный день форума, 5 декабря, объявят Международным днем, в рамках которого будут обсуждаться вопросы государственно-частного партнерства.

Как и каждый год, для предпринимателей будет организована Биржа деловых контактов. Среди массовых мероприятий планируются сессии «Международная кооперация Башкортостана и регионов Китайской Народной Республики», «Перспективы сотрудничества Башкортостана и Таджикистана», Круглый стол «РБИК как элемент интеграции в Союзное государство» и другие.