Город возможностей

В самом западном городе Башкирии, Октябрьском, число предпринимателей растет из года в год.

На 1 октября здесь насчитывалось 4257 субъектов малого и среднего предпринимательства. В сравнении с тем же периодом прошлого года их число возросло на четыре процента. А количество самозанятых и вовсе «взлетело» на 35,2 процента — их без малого девять тысяч человек.



Обсуждаем вместе

На вопрос, какой он — среднестатистический предприниматель Октябрьского, глава города Алексей Пальчинский дает такой ответ:

— Это человек, готовый оперативно адаптироваться к любым изменениям и стремящийся развивать свой бизнес, несмотря на существующие сложности.

Свидетельством тому — ряд крупных бизнес-проектов, которые реализуются или уже реализованы на территории муниципалитета за последние три года: Ледовый дворец, 50-метровый «олимпийский» бассейн с десятиэтажной гостиницей, косметологическая клиника «Аза­Клиник», придорожный сервис… Эти и другие проекты проходят предварительное обсуждение на еженедельном «предпринимательском часе», где рассматриваются инвестпроекты как начинающих бизнесменов, так и тех, кто хочет расширить свое дело.

— Алексей Евгеньевич, а какую реальную помощь они могут получить на этих «часах»?

— Мы вместе обсуждаем проблемные вопросы и ищем пути их решения. В частности, инвесторов часто волнует такой вопрос, как предоставление земельного участка. На совещаниях рассматриваются существующие механизмы получения земли, предоставляются сведения о свободных участках, которые можно использовать под свои планы. Многих интересует подведение коммуникаций. Это электроэнергия, вода, канализация, а также дороги. Рассказываем предпринимателям, какие службы и организации отвечают за эти работы, о сроках и возможностях подключения.

Также на «предпринимательских часах» проводятся консультации о доступных мерах республиканской и муниципальной поддержки, будь то субсидии, кредиты с низкой процентной ставкой, налоговые льготы. Важно, чтобы бизнесмены о них знали.

Так что если иной раз и кажется, что поддержка со стороны муниципалитета ограничена, активная позиция и желание сотрудничать могут открыть новые горизонты для бизнеса в Октябрьском. Важно не только ожидать помощи, но и активно ее запрашивать.

Бассейн, гостиница, кинотеатр

Заместитель главы администрации, бизнес-шериф Сергей Литов приводит цифры: с начала года на «предпринимательский час» поступило 28 инвестиционных проектов, было рассмотрено 48 разных вопросов.

Практически половина из них — о земле: речь шла о предоставлении земельных участков, об изменении вида разрешенного использования и изменении границ участка. Далее по убывающей идут вопросы подведения коммуникаций, предоставления мер поддержки, получения разрешения на размещение нестационарных торговых объектов и так далее, уточняет он.

— Среди самых масштабных проектов было названо строительство 50-метрового бассейна. В чем его особенность?

— Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в марте 2024 года сроком на 24 года, из них на строительство отводится три года. Концессионером является ООО «БурТехРазвитие». Инвестиционный проект реализуется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Поначалу планировалось построить 25-метровый бассейн. Но затем инвестор предложил увеличить его длину в два раза. И заявил о готовности дополнительно вложить в проект еще 700 миллионов рублей. 50-метровый бассейн будет сравним с олимпийским, здесь можно будет проводить даже международные соревнования. А десятиэтажная гостиница позволит с комфортом разместить несколько сотен гостей. Завершить строительство планируется в следующем году.

И это не единственный масштабный проект, реализованный этой компанией. «БурТех­Развитие» также ведет строительство новых корпусов Центра восстановительного лечения и реабилитации «Сероводородная лечебница». Проект масштабный, объем инвестиций составит примерно 3,4 миллиарда рублей, будет создано свыше 270 рабочих мест. На территории центра возведут несколько объектов для проживания, проведения обследований и предоставления лечебно-оздоровительных услуг. Это спальный корпус на 190 койко-мест, лечебно-диагностический корпус, еще один спальный корпус с медицинским центром и административный блок. Завершить их строительство планируется в 2031 году, а полная реализация проекта намечена на 2034 год.

В сентябре после реконструкции открылся кинотеатр «Фонтан». Благодаря инвестору, ООО «Фонтан-Синема», он полностью преобразился, сохранив при этом самобытную архитектуру. Здесь появилось два комфортных зала на 90 мест каждый, они оборудованы удобными креслами повышенной комфортности со столиками. Современную мягкую мебель установили и в фойе, которое стало светлым и просторным.

В новое здание в центре города скоро переедет детский многофункциональный центр «Малыш». Прежде учреждение арендовало помещение в одном из многоквартирных домов, но спрос на его услуги был таким высоким, что решили построить отдельное здание площадью около 800 квадратных метров. Здесь будут созданы все условия для логопедических занятий, лечебной физкультуры, других реабилитационных процедур, подготовки детей к школе. К слову, инвесткомитет республики присвоил проекту статус приоритетного.

— Какие еще проекты получили этот статус?

— Всего их восемь. Кроме центра «Малыш» и сероводородной лечебницы это медицинская клиника, предприятие по производству холоднодеформированных бесшовных труб малого диаметра и цех железобетонных изделий, многофункциональный комплекс с автозаправочной станцией, логистический центр и комплекс по производству блочно-модульного оборудования для нефтегазовой отрасли. Инвесторам предоставили земельные участки без проведения аукциона, с льготной арендной платой. Кроме того, они могут претендовать на налоговые льготы.

— На ваш взгляд, что еще нужно сделать на уровне республики для успешного развития предпринимательства?

— И дальше вести работу по созданию благоприятного инвестиционного климата. В том числе разрабатывать программы, которые способствуют оптимизации налогового бремени для малых и средних предприятий.

Кроме того, нужна более активная поддержка стартапов. Необходимо внедрять программы финансирования и для начинающих предпринимателей, включая предоставление грантов, субсидий и налоговых льгот.

Считаю также, что следует целенаправленно предлагать различные образовательные программы для представителей бизнес-сообщества. В частности, организовывать курсы и тренинги по предпринимательству и управлению бизнесом для людей разного возраста.

Наконец, надо повысить доступ к кредитам и кредитным линиям для малых и средних предприятий через государственные банки или специализированные фонды.

Ну и совершенствовать законодательную базу. Нужно регулярно пересматривать и совершенствовать законы, касающиеся ведения бизнеса, чтобы убрать избыточные барьеры и улучшить правозащитные механизмы для предпринимателей.

К СВЕДЕНИЮ

«Инвестиционные часы» — самые первые отраслевые часы, введенные главой Башкортостана Радием Хабировым в 2018 году. Они создают удобный способ диалога властей и бизнеса, что повышает интерес инвесторов к региону. Благодаря такому подходу республика из середняков инвестиционного климата переместилась в лидеры рейтинга АСИ, показав свою эффективность на республиканском уровне. По поручению Радия Хабирова «инвестчасы» были внедрены во всех районах и городах, в каждом появился свой бизнес-шериф.

В целом с 2018 года на «инвестчасах» у главы Башкортостана рассмотрено 760 проектов на 1,3 трлн рублей. По состоянию на октябрь 2025 года реализовано уже 136 инициатив, еще 405 находятся в стадии реализации.