Тесто слушается женщину, словно живое существо

Ботлихский пирог

Понадобится: 150 мл кефира, пол чайной ложки соды, 450 г муки, щепотка соли, 1 яйцо, 100 г сахара, 120 г жирной сметаны, 110 г растопленного сливочного масла.

Для начинки: 130 г грецких орехов, 150 г кураги, 200 г сахара, пакетик ванилина.

Все ингредиенты следует смешать, добавить кефир с содой, замесить тесто. Не пугайтесь — оно должно получиться достаточно липким. Но, добавив две столовые ложки растительного масла и буквально вбив его в тесто, получится укротить его, накрыть пленкой и дать настояться три часа.

Для начинки по традиции нужно взять грецкие орехи и не очень мелко размолоть в блендере с половиной сахара и ванилина. Курагу проварить минут десять в небольшом количестве воды, откинуть на дуршлаг, добавить сахар и с помощью блендера превратить в пюре.

Тесто разделить на три части — для верха часть отделить чуть больше, для низа чуть меньше и самую маленькую часть оставить для середины. Подготовить форму типа сковороды, ее можно застелить пергаментом. Нижнюю часть теста раскатать до формы круга, уложить в форму и сделать небольшие бортики. Выложить орехи с сахаром, разровнять, накрыть вторым, самым маленьким кругом, на него пойдет пюре из кураги с сахаром. Накрыть верхним слоем и подвернуть его под нижний, как вы обычно подворачиваете простынь под матрас. Готовый пирог продавить сверху так, чтобы начинка внутри равномерно разошлась и заполнила края пирога. Взбить желтки и хорошенько смазать изделие, проткнуть вилкой и посыпать остатками орехов с сахаром. Выпекать 40 минут при температуре 200 градусов.

Пирог Осетинский

Для теста понадобится: 500 г муки, 350 мл воды, 1 чайная ложка дрожжей, 1 чайная ложка соли, 2 чайные ложки сахара, 50 мл растительного масла.

Для начинки: 500 г картофеля, 500 г творога или сыра (сыра можно взять больше, а картофеля меньше. В целом должен получиться 1 кг начинки), соль и 30 г сливочного масла.

Тесто следует замесить, в конце добавить растительное масло и вбить его, подбрасывая тесто в миске. Чашку закрыть пленкой и дать настояться в течение часа. За это время подготовить начинку из отваренного и размятого картофеля, сливочного масла, творога или сыра. Начинку разделить на три шарика, так же, как и подошедшее тесто. Из каждого шарика сформировать круг, в центр уложить шарик из начинки, запечатать тесто сборочкой, перевернуть получившийся колобок и аккуратно размять заготовку руками до тонкого круга, который должен быть по краям тоньше, чем в центре. Посередине сделать маленькую дырочку и, ничем не смазывая, отправить пирог в духовку, разогретую до максимальной температуры. Выпекать до золотистого цвета, готовое изделие обильно смазать растопленным сливочным маслом.