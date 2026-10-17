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Еда
17 Октября , 04:15

Болгарские перцы на зимнем столе заиграют новыми красками

Обрадовалась, когда встретила эти рецепты, потому что накануне как раз получила в подарок целый пакет отличных болгарских перцев. А к ним еще и один большой острый перчик — как раз то, что нужно для одной из таких замечательных заготовок!

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Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

Заправка чили

Понадобится: 700 г сладкого болгарского перца, 100-200 г острого перца, 300 г сахара, 30 г соли, 1 головка чеснока, 200 мл яблочного уксуса, 150 мл воды, 50 г кукурузного крахмала.

Перец следует очистить от хвостиков, а семена по желанию можно оставить для остроты. Пропустить с чесноком через мясорубку. Добавить половину воды, сахар и соль, довести до кипения, варить 15 минут. Ввести крахмал, разведенный в оставшейся воде, и уксус. Варить 5 минут после закипания. Разлить по чистым банкам или бутылкам. Остроту соуса рекомендуется регулировать по своему усмотрению с помощью острого перца.

Заготовка овощная

Понадобится: 3 кг болгарских перцев, 500 г томатного соуса, 500 мл воды, 1 столовая ложка соли, 0,5 стакана растительного масла, 0,5 стакана сахара, 0,5 стакана 9-процентного уксуса.

Перец нарезать ломтиками, добавить все компоненты (без уксуса), перемешать и варить на среднем огне в течение 20 минут. Перед тем как снять с огня, добавить уксус. Разложить в горячие банки и закатать крышками. Перевернуть и накрыть пледом до полного остывания.

Автор:Земфира КАГИРОВА
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