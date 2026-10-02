Окрошка останется, даже если лету мы сказали «Прощай!»

Зухра Исмагилова: Готовлю окрошку на «Тане» или на белом квасе. Картошку беру горячую и режу крупными кусками. Зелень перетираю с солью, а редис и огурцы натираю на терке. Для баланса вкуса добавляю немного сахара. А еще растираю немного горчицы с яичным желтком. Эта добавка дает густоту и прибавляет пикантности.

Наталья Георгадзе: Мы окрошку не солим, крошим в нее соленый огурец. Ну и свежий добавляем тоже. Заливаем кефиром с газировкой в пропорции 1:1.

Марита Варум: Заливку мы с мужем изобрели свою: берем молочную сыворотку, мацони и жирную сметану. Все перемешиваем приблизительно в равных пропорциях.

Полина Данченко: Я сначала режу зелень — укроп и зеленый лук, натираю на терке 1 огурец, все это перетираю с чайной ложкой соли и горчицей, даю постоять три минуты, а потом уже добавляю все остальное. Нам нравится заливать окрошку молочной сывороткой и уже в тарелку добавлять сметану.