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Еда
27 Сентября , 17:15

Банан в мороженое превращается со скоростью звука

Восхитительное мороженое можно легко и просто приготовить из замороженных бананов. Для этого понадобится предварительно нарезать их небольшими кусочками и отправить в морозильную камеру примерно на два часа или даже на ночь — они должны хорошо заморозиться. Но проследите, чтобы масса не сбилась в кучу, иначе блендером взбить нашу заготовку не получится. Лучше разложить кусочки бананов на каком-нибудь плоском подносике. И взять, кстати, уже переспелые плоды, в коричневых шкурках. Тогда мороженое выйдет более сладким и вкусным.

Галина РОДИОНОВАГалина РОДИОНОВА
Фото:Галина РОДИОНОВА

Ну а дальше пойдут варианты — кому, как и с чем нравится. Сначала нужно как следует пробить с помощью блендера нашу основу из бананов. Чем дольше взбивать ее, тем более воздушной и нежной она станет. На три банана понадобится добавить полстакана жирных сливок, пару столовых ложек порошка какао и продолжить взбивание. Можно также добавлять сгущенку, как обычную, так и вареную. Сверху мороженое, уже в креманке, неплохо украсить небольшими кусочками горького шоколада и орешками.

Вместо какао отлично будут чувствовать себя в таком мороженом сезонные ягоды. На один банан можно взять половину стакана замороженной клубники или жимолости, черной смородины, пропущенной через сито малины (чтобы не оказалось косточек), ну и прочие ингредиенты, которые найдутся у вас на данный момент. С ягодами, кстати, банановое мороженое можно делать без сливок. Цвет у него получится изумительно красивым. Разложенная по контейнерам готовая масса до поры до времени вполне может храниться в морозильной камере. Благодаря своему составу бананы не превращаются там в ледышку, а просто становятся более плотными. Таким же плотным получается и мороженое из этих экзотических плодов.

Автор:Таслима НИЗАМОВА
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