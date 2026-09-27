Банан в мороженое превращается со скоростью звука

Ну а дальше пойдут варианты — кому, как и с чем нравится. Сначала нужно как следует пробить с помощью блендера нашу основу из бананов. Чем дольше взбивать ее, тем более воздушной и нежной она станет. На три банана понадобится добавить полстакана жирных сливок, пару столовых ложек порошка какао и продолжить взбивание. Можно также добавлять сгущенку, как обычную, так и вареную. Сверху мороженое, уже в креманке, неплохо украсить небольшими кусочками горького шоколада и орешками.

Вместо какао отлично будут чувствовать себя в таком мороженом сезонные ягоды. На один банан можно взять половину стакана замороженной клубники или жимолости, черной смородины, пропущенной через сито малины (чтобы не оказалось косточек), ну и прочие ингредиенты, которые найдутся у вас на данный момент. С ягодами, кстати, банановое мороженое можно делать без сливок. Цвет у него получится изумительно красивым. Разложенная по контейнерам готовая масса до поры до времени вполне может храниться в морозильной камере. Благодаря своему составу бананы не превращаются там в ледышку, а просто становятся более плотными. Таким же плотным получается и мороженое из этих экзотических плодов.