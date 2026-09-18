У красной свёклы хорошие перспективы оказаться на праздничном столе

Роллы

С помощью овощечистки вареную свеклу можно легко нарезать на длинные полоски. После этого уложить их внахлест на пищевую пленку, расстеленную на небольшом полотенце или бамбуковом коврике. Смазать майонезом, следующим слоем аккуратно разложить и разровнять натертую на крупной терке вареную морковь, которую также следует смазать сеточкой из майонеза. Посыпать натертым на терке сыром и выложить по краю узкую полоску какой-либо соленой рыбы. После этого с помощью полотенца и пищевой пленки свернуть содержимое в аккуратную колбаску. Убрать ее в холодильник, а потом нарезать в виде роллов.

Рулет

Эту закуску будем также раскладывать на пищевой пленке, расстеленной на небольшом полотенце или на бамбуковом коврике. Только основанием послужат не нашинкованные овощечисткой полоски, а натертая на терке вареная свекла. Следует сформировать из нее аккуратный прямоугольник и хорошо утрамбовать его, перед тем как уложить все последующие слои, промазанные майонезом, — мелко порубленное яйцо, натертые на терке вареную морковь и сыр, а также довольно широкую полоску мелко порезанной соленой рыбы — красной или селедки, у кого какая найдется. Слои рекомендуется делать тоненькие, чтобы в конце можно было свернуть заготовку в рулет. Пищевую пленку потом следует закрутить по бокам в виде фантика от конфеты и отправить заготовку в холодильник. Перед подачей останется нарезать закуску на небольшие шайбочки.