В хлебосольном доме обязательно найдётся, чем накормить гостей

Это рекордсмен по скорости подачи на стол. На всякий случай и сейчас держу набор для того, чтобы быстро скомпоновать угощение: вдруг кто-то надумает внезапно в гости зайти.

Салат «Три банки»

Понадобится: по баночке красной фасоли, кукурузы и зеленого горошка, 5 зубчиков чеснока, огурец, зелень и майонез.

Содержимое консервных баночек следует отправить в дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Фасоль, кукурузу и зеленый горошек нужно переложить затем в миску, добавить мелко порезанные огурец и зелень, а также пропущенный через пресс чеснок. Все перемешать, заправить майонезом и перед подачей на стол сверху посыпать сухариками. Уверена, что сытный и вкусный салат гости оценят по достоинству.

Салат «Немецкий»

Простой в приготовлении закусочный салат называется немецким. Возможно, за лаконичность, присущую представителям этой нации. Но, несмотря на свою незатейливость, данное блюдо получается очень вкусным.

Понадобится: 100 г полукопченой колбасы, 3 средние картофелины, 1 луковица, 100 г маринованных огурцов, укроп, растительное масло, зернистая горчица, лимонный сок, соль и перец по вкусу.

Картофель следует отварить в мундире, очистить и порезать соломкой, как и огурцы, и копченую колбасу. Луковицу нашинковать полукольцами и обдать кипятком, чтобы ушла горечь. Укроп мелко порезать, все смешать, посолить и полить заправкой из растительного масла с горчицей и лимонным соком.

Салат от шефа

Такую закуску на скорую руку предлагает готовить известный кулинар Константин Ивлев. По его совету нужно быстро нашинковать капусту и морковь, помять овощи руками, добавить порезанные кубиками консервированные ананасы или персики, посолить, слегка полить соком из банки с фруктами и заправить майонезом.