Хозяйка тортик испекла, позвать к столу пришла пора

Но охота, как говорится, пуще неволи. В запасе, к моей радости, оказался рецепт «Наполеона», который, как я помню по прежним временам, буквально таял во рту — таким рассыпчатым и воздушным он всегда получался.

Понадобится для теста: 450 г муки, 300 г сливочного масла, 250 г жирной сметаны, 1 яйцо.

Для крема: 600 г сгущенного молока и 300 г сливочного масла.

В миску с мукой следует натереть на крупной терке сливочное масло из морозильной камеры, все хорошенько перетереть руками до мелкой крошки. Добавить сметану, сырое яйцо, массу тщательно перемешать, сформировать комок, положить его в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник на полчаса. После этого разделить на 6-8 частей, сформировать круглые колобки и каждый раскатать до тонкости на листе пекарской бумаги. С помощью тарелки или крышки от большой кастрюли вырезать круг, наколоть вилкой и прямо с обрезками на листе бумаги отправить в духовку на 3-5 минут при температуре 180 градусов — корж должен слегка подрумяниться.

Сгущенку тем временем нужно взбить миксером с кусочками сливочного масла и аккуратно прослоить остывшие коржи. Примять их можно будет в конце, когда верхний слой с кремом вы обильно припорошите толчеными обрезками, выпеченными вместе с коржами. Сверху на торт тогда следует постелить лист пекарской бумаги, положить разделочную досочку и поставить что-нибудь не слишком тяжелое. Через два-три часа торт слегка осядет, настоится и будет готов к подаче на стол.