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Еда
5 Сентября , 17:15

За вкусной пиццей в пиццерию ходить не придётся

«Очень любим пиццу, но такую, какая она бывает в пиццериях, у нас состряпать не получается. Знаю, что очень важно правильно замесить тесто. Дайте, пожалуйста, рецепт, по которому легко и просто можно было бы испечь вкусную пиццу». Тамара РОГОЗИНА.

Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

Для теста надо взять 380 г муки, по чайной ложке соли, сахара и сухих дрожжей. Все хорошенько перемешать, залить 230 мл воды и 20 г растительного, желательно оливкового, масла.

При наличии тестомеса мешать в течение 15 минут на второй скорости. Дать постоять. Но если будете делать это руками, то просто замесите тесто до однородности, потом накройте полотенцем и оставьте отдохнуть на 15 минут. Снова помесите, разделите на две части, каждую сверните к центру в колобок. Обваляйте в миске со столовой ложкой растительного масла. Уложите в пакет и отправьте в холодильник на ночь. Или оставьте при комнатной температуре на два часа. После этого можно приступать к изготовлению пиццы — растягивать колобки в лепешки из центра к краям, оставляя небольшие бортики.

Тесто можно растягивать, посыпав доску мукой или манкой, выпекать на силиконовом коврике или на противне, застеленном пергаментом. А перед этим смазать лепешку соусом из майонеза, кетчупа и горчицы. Отправить в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов. Затем разложить по поверхности кусочки колбасы, бекона, маринованные огурчики и прочие ингредиенты. Обильно посыпать натертым на терке сыром. И снова поставить в печку на 10 минут. Пицца будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде.

Автор:Роза КАРИМОВА
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