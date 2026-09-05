За вкусной пиццей в пиццерию ходить не придётся

Для теста надо взять 380 г муки, по чайной ложке соли, сахара и сухих дрожжей. Все хорошенько перемешать, залить 230 мл воды и 20 г растительного, желательно оливкового, масла.

При наличии тестомеса мешать в течение 15 минут на второй скорости. Дать постоять. Но если будете делать это руками, то просто замесите тесто до однородности, потом накройте полотенцем и оставьте отдохнуть на 15 минут. Снова помесите, разделите на две части, каждую сверните к центру в колобок. Обваляйте в миске со столовой ложкой растительного масла. Уложите в пакет и отправьте в холодильник на ночь. Или оставьте при комнатной температуре на два часа. После этого можно приступать к изготовлению пиццы — растягивать колобки в лепешки из центра к краям, оставляя небольшие бортики.

Тесто можно растягивать, посыпав доску мукой или манкой, выпекать на силиконовом коврике или на противне, застеленном пергаментом. А перед этим смазать лепешку соусом из майонеза, кетчупа и горчицы. Отправить в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов. Затем разложить по поверхности кусочки колбасы, бекона, маринованные огурчики и прочие ингредиенты. Обильно посыпать натертым на терке сыром. И снова поставить в печку на 10 минут. Пицца будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде.