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Еда
5 Сентября , 04:15

Была бы каша, тогда и растрёпки пойдут на ура

Если от ужина у меня остается какая-то каша, то на завтрак я обязательно готовлю вкусные растрепки. В результате и каша не пропадает, и завтрак готов. К тому же это очень вкусный, простой и бюджетный вариант еды.

Галина РОДИОНОВАГалина РОДИОНОВА
Фото:Галина РОДИОНОВА

Понадобится: 300 г вареного риса или любой другой каши, 300 г свежей капусты, 2 яйца, 3-4 столовые ложки муки, 1 луковица, соль и перец по вкусу.

Капусту надо мелко нашинковать, подсолить и немного помять руками, добавить мелко порезанный лук, вареный рис, яйца и муку. Все размешать и обжаривать в виде небольших оладушек с обеих сторон до румяности. Подавать такое блюдо можно со сметаной или с сырным соусом. А если еще и мелко зелень покрошить! Запах на кухне будет стоять такой, что не захочешь, а съешь все, что поставят на стол. Обжаренные растрепки у нас в семье любят все без исключения.

Автор:Венера ХИСАМОВА
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