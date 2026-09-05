Была бы каша, тогда и растрёпки пойдут на ура

Понадобится: 300 г вареного риса или любой другой каши, 300 г свежей капусты, 2 яйца, 3-4 столовые ложки муки, 1 луковица, соль и перец по вкусу.

Капусту надо мелко нашинковать, подсолить и немного помять руками, добавить мелко порезанный лук, вареный рис, яйца и муку. Все размешать и обжаривать в виде небольших оладушек с обеих сторон до румяности. Подавать такое блюдо можно со сметаной или с сырным соусом. А если еще и мелко зелень покрошить! Запах на кухне будет стоять такой, что не захочешь, а съешь все, что поставят на стол. Обжаренные растрепки у нас в семье любят все без исключения.