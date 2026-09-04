Шашлык и в духовке свои лучшие свойства сможет проявить

Из индейки с овощами

Деревянные шпажки нужно замочить в воде минут на 20. Кусочки из филе индейки замариновать в смеси соли, перца и оливкового масла, нарезать ломтиками имеющиеся овощи — баклажаны, перец, помидоры, лук, шампиньоны, подсолить, сбрызнуть растительным маслом и нанизать все это по очереди в виде шашлычков. Аккуратно разложить на решетке в духовке, предварительно подставив под нее противень, застеленный фольгой. Запекать при температуре 180-200 градусов 25-30 минут, пока не зарумянятся. В середине процесса шашлычки нужно перевернуть и смазать маслом.

Из свиной шейки в банке

Кусочки мяса следует промариновать в течение нескольких часов в смеси из соли, перца, зерен горчицы, пропущенного через мясорубку лука и стакана кефира. Затем нанизать их на предварительно замоченные в воде деревянные шпажки и аккуратно поставить в трехлитровую банку без сколов и трещин. На дно можно уложить пропитанный маринадом лук. В одну банку войдет примерно семь шпажек. Накрыть крышечкой из фольги и отправить на сухом противне в холодную духовку. Готовить при температуре 180-200 градусов примерно полтора часа. Духовку выключить и дать банкам остыть в течение 20 минут.

Из говядины в рукаве для запекания

Кусочки говядины нужно замариновать в специях, растительном масле, горчице и лимонном соке. Нарезать колечками много репчатого лука и замариновать в воде с уксусом, солью и сахаром. В рукаве для запекания сделать подушку из него.

Сверху выложить ровным слоем кусочки промариновавшегося мяса, снова накрыть небольшим количеством лука. Завязать рукав с обеих сторон, проткнуть зубочисткой в нескольких местах, уложить на противень и поставить в духовку на полтора часа при температуре 180 градусов. Блюдо получится ароматным и порадует своим чудесным вкусом.