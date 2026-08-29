Те, кто попробует, добавку попросят обязательно

Закуска из курицы

Закуска из курицы мне нравится тем, что отличается от традиционных салатов и становится действительно закуской перед тем, как перейти к основному блюду за какой-либо трапезой.

Понадобится: 200 г куриного филе, 1 свежий огурец, 300 г листьев салата, половинка красного лука, укроп, оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Куриное филе следует нарезать небольшими кусочками и обжарить до готовности на растительном масле. Посолить, поперчить. Огурец и лук накрошить кубиками, смешать с листьями салата и выложить сверху остывшие ломтики курицы.

Посыпать мелко порезанным укропом, полить оливковым маслом и аккуратно перемешать.

«Песцовая шубка»

Понравилось название этого салата — «Песцовая шубка». Он действительно получается легким и красивым, как благородный песцовый мех...

Понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 болгарский перец, 2 помидорки, 100 г сыра, 2 куриных яйца.

Сыр и яйца следует натереть на терке, остальное ингредиенты нарезать кубиками. Уложить слоями с помощью порционных колец в такой последовательности: крабовые палочки, смазанные майонезом, освобожденные от мякоти помидоры, которые надо немного подсолить, и болгарский перец — с сеточкой из майонеза. Натертые на крупной терке яйца также смазываем майонезом. Последним слоем пойдет натертый на мелкой терке сыр.