Чем проще мясо — тем насыщеннее вкус

Лопатка

Говяжью или свиную лопатку называют рабочей лошадкой кухни. Она выглядит скромно, но годится для всех видов блюд: запекания, тушения, для приготовления фарша и рагу. В ней есть жир, есть волокна, есть характер. А значит — будет вкус.

Понадобится: 400 г мяса лопатки, 3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, зубчик чеснока, соль, перец по вкусу, 200 мл воды или бульона.

Мясо следует нарезать кубиками, обжарить до румяной корочки. Добавить нашинкованные лук и морковь и жарить еще 3-5 минут. Посолить, поперчить, покрошить чеснок. Влить воду, накрыть крышкой и тушить в течение часа. Затем засыпать порезанный кубиками картофель и готовить еще 20 минут до мягкости.

Грудинка

Многие боятся грудинки из-за жира. Но именно он дает тот самый супервкус, благодаря которому домашняя еда получается особенно аппетитной. Запеченная, томленая, копченая — на столе грудинка хороша в любом виде.

Понадобится: 1 кг грудинки, 2 луковицы, чеснок, 300 мл воды или бульона, соль, перец, лавровый лист.

Грудинку следует нарезать крупными кусками. На дно казана или утятницы выложить лук, сверху уложить мясо. Посолить, поперчить, добавь паприку, чеснок и лавровый лист, влить воду, накрыть крышкой и томить на минимальном огне 2-2,5 часа. Мясо получится мягким, а бульон насыщенным.

Голени

Говяжьи или куриные голени — это идеальный вариант для супов, рагу и прочих блюд, рассчитанных на долгое томление.

Понадобится: 6-8 куриных голеней, 2 луковицы, 150 мл воды или бульона.

Голени нужно посолить, поперчить, посыпать паприкой. Обжарить на сковороде со всех сторон до румяной корочки. Добавь порезанный полукольцами лук и чеснок, после этого жарить еще 3-4 минуты. Залить воду, накрыть крышкой и тушить 25-30 минут на слабом огне. При минимуме ингредиентов мясо в итоге получится мягким, а соус ароматным.

Субпродукты

В частности, куриные сердечки — один из самых доступных и при этом насыщенных по вкусу продуктов. Правильно приготовленные, они получаются мягкими, сочными и очень вкусными.

Понадобится: 500 г куриных сердечек, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка меда, 2 столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу.

Сердечки следует промыть, очистить от пленок, обжарить на сковороде с маслом в течение 5-7 минут. Добавить мелко порезанные лук и чеснок, жарить еще 2-3 минуты. Влить соевый соус и мед, перемешать, уменьшить огонь и тушить под крышкой 5-7 минут до мягкости и легкой карамелизации. Поперчить, при желании добавить еще и красный перец. Подавать с рисом, макаронами или картофельным пюре.