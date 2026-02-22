Перекусить захочется, но как не заморочиться?

Салат «Неженка»

Нарезать небольшими кусочками свежий огурец, зеленый лук, а сыр и вареное яйцо натереть на крупной терке, посолить, заправить смесью майонеза и сметаны.

Оладьи из лука

Три луковицы следует натереть на крупной терке, посолить, добавить три столовые ложки майонеза и чайную ложку разрыхлителя. Все хорошо перемешать и насыпать муку — 220 граммов. Замешать луковое тесто и выкладывать смоченной в воде ложкой небольшие оладьи на смазанную растительным маслом сковороду. Обжаривать с обеих сторон по 3-4 минуты до румяности. Интересно, что те, кто пробует такие оладушки, даже не догадываются, что они из лука.