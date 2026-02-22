0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Еда
22 Февраля , 22:15

Перекусить захочется, но как не заморочиться?

Легкие салатики и овощные котлетки отлично выручают, когда хочется перекусить. Предлагаю пару вариантов кушаний для таких случаев. Готовим быстро и без особых хлопот.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

Салат «Неженка»

Нарезать небольшими кусочками свежий огурец, зеленый лук, а сыр и вареное яйцо натереть на крупной терке, посолить, заправить смесью майонеза и сметаны.

Оладьи из лука

Три луковицы следует натереть на крупной терке, посолить, добавить три столовые ложки майонеза и чайную ложку разрыхлителя. Все хорошо перемешать и насыпать муку — 220 граммов. Замешать луковое тесто и выкладывать смоченной в воде ложкой небольшие оладьи на смазанную растительным маслом сковороду. Обжаривать с обеих сторон по 3-4 минуты до румяности. Интересно, что те, кто пробует такие оладушки, даже не догадываются, что они из лука.

Автор: Радик ГАЛИМЗЯНОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru