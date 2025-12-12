-16 °С
В семье Шариповых с десертами дружат

В семье уфимцев Шариповых любят готовить вкусную, сытную пищу. Дочери Айгуль и Зарема научились этому у мамы — Ляли Нафхатовны. Когда все собираются вместе за семейным столом, то глаза разбегаются — так хочется попробовать каждое из блюд, приготовленных в том числе и дочками. Я не удержалась и выпросила рецепт украсившего застолье очень аппетитного чизкейка.

из семейного архива ШАРИПОВЫХ
Фото: из семейного архива ШАРИПОВЫХ

Чизкейк с начинкой

Понадобится: 300 г печенья «Юбилейное», 120 г сливочного масла, 400 г творога, 200 г сметаны, 150 мл 30-процентных сливок, 150 г сахарной пудры, 2 куриных яйца, 2 столовые ложки кукурузного крахмала, 1 столовая ложка лимонного сока.

Печенье следует измельчить в блендере до крошки, добавить растопленное сливочное масло, тщательно перемешать, выложить в высокую форму, сделать бортики и отправить в холодильник примерно на полчаса. Тем временем творог нужно соединить со сметаной, жирными сливками, сахарной пудрой, яйцами, лимонным соком и кукурузным крахмалом. Все тщательно перемешать до однородности и залить в охладившуюся форму из измельченного печенья. Отправить чизкейк в духовку: первые полчаса запекать при температуре 180 градусов и еще полчаса — при температуре 150 градусов. Выключить газ и оставить десерт в духовке еще на час. Затем поставить на ночь в холодильник, чтобы дошел до нужной кондиции.

Автор: Мария ЕГОРОВА
