В семье Шариповых с десертами дружат

Чизкейк с начинкой

Понадобится: 300 г печенья «Юбилейное», 120 г сливочного масла, 400 г творога, 200 г сметаны, 150 мл 30-процентных сливок, 150 г сахарной пудры, 2 куриных яйца, 2 столовые ложки кукурузного крахмала, 1 столовая ложка лимонного сока.

Печенье следует измельчить в блендере до крошки, добавить растопленное сливочное масло, тщательно перемешать, выложить в высокую форму, сделать бортики и отправить в холодильник примерно на полчаса. Тем временем творог нужно соединить со сметаной, жирными сливками, сахарной пудрой, яйцами, лимонным соком и кукурузным крахмалом. Все тщательно перемешать до однородности и залить в охладившуюся форму из измельченного печенья. Отправить чизкейк в духовку: первые полчаса запекать при температуре 180 градусов и еще полчаса — при температуре 150 градусов. Выключить газ и оставить десерт в духовке еще на час. Затем поставить на ночь в холодильник, чтобы дошел до нужной кондиции.