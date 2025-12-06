-16 °С
6 Декабря , 22:15

В отсутствии мяса привычное блюдо наполнится новым вкусом

Борщ на овощном бульоне я впервые попробовала у подруги. Он так мне понравился, что попросила добавку. А муж подруги вообще готов был за такой борщ выполнить любое желание своей суженой. Варится борщ сразу в большой кастрюле, чтобы хватило надолго. И чем дольше он стоит в холодильнике, тем вкуснее становится.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

Понадобится: 2 свеклы, 1 морковь, 1 луковица, 2 картофелины, капуста, 2 помидора, 2 столовые ложки растительного масла, сахар, соль и уксус по вкусу, лавровый лист, 2 зубчика чеснока.

Свеклу, морковь, картофель и лук нужно очистить и нарезать тонкой соломкой. Нашинковать капусту. Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок очистить и пропустить через пресс. В большой кастрюле вскипятить воду, слегка посолить. Положить картофель и капусту, поставить на небольшой огонь. Тем временем обжарить на растительном масле, постоянно помешивая, лук и морковь. Затем добавить половину подготовленной свеклы, уксус и сахар.

Перемешать, уменьшить огонь до минимума и тушить в течение десяти минут. Оставшуюся свеклу сложить в миску, залить небольшим количеством кипятка, добавить чайную ложку уксуса и дать настояться. Отправить в сковородку с овощами помидоры, посолить, поперчить по вкусу, накрыть крышкой и тушить еще двадцать минут. Переложить тушеные овощи в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавить лавровый лист и залитую кипятком вторую часть свеклы. Увеличить огонь и довести борщ до кипения. Сдобрить чесноком. Накрыть крышкой и сразу снять с огня. Дать настояться под крышкой в течение десяти минут.

Автор: Зинаида ПЕТРОВА
