В отсутствии мяса привычное блюдо наполнится новым вкусом

Понадобится: 2 свеклы, 1 морковь, 1 луковица, 2 картофелины, капуста, 2 помидора, 2 столовые ложки растительного масла, сахар, соль и уксус по вкусу, лавровый лист, 2 зубчика чеснока.

Свеклу, морковь, картофель и лук нужно очистить и нарезать тонкой соломкой. Нашинковать капусту. Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок очистить и пропустить через пресс. В большой кастрюле вскипятить воду, слегка посолить. Положить картофель и капусту, поставить на небольшой огонь. Тем временем обжарить на растительном масле, постоянно помешивая, лук и морковь. Затем добавить половину подготовленной свеклы, уксус и сахар.

Перемешать, уменьшить огонь до минимума и тушить в течение десяти минут. Оставшуюся свеклу сложить в миску, залить небольшим количеством кипятка, добавить чайную ложку уксуса и дать настояться. Отправить в сковородку с овощами помидоры, посолить, поперчить по вкусу, накрыть крышкой и тушить еще двадцать минут. Переложить тушеные овощи в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавить лавровый лист и залитую кипятком вторую часть свеклы. Увеличить огонь и довести борщ до кипения. Сдобрить чесноком. Накрыть крышкой и сразу снять с огня. Дать настояться под крышкой в течение десяти минут.