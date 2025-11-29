Любимый с детства «Медовик» в меню домашнее проник

Сегодня благодаря имеющейся технике все это можно сделать за несколько минут, но все равно времени жалко — не хочется возиться с многочисленными этапами приготовления вкусного торта. Поэтому, наверное, я оценила рецепт «Медовика», для которого понадобится испечь всего один мягкий, воздушный корж, а потом просто разрезать его на несколько частей и прослоить вкусным нежным кремом.

Понадобится для теста: 3 яйца, 90 г сахара, 150 г меда, 2 чайные ложки соды, 240 г муки.

Для крема: 500 мл 20-процентной сметаны, 250 мл 33-процентных сливок, 100 г сахарной пудры.

Следует смешать яйца, сахар, мед и соду. Постепенно ввести муку, замешать тесто и выложить в форму. Выпекать в духовке при температуре 170 градусов в течение получаса. Готовность проверить зубочисткой или сухой спичкой.

Для крема нужно взбить вместе сметану, сливки и сахарную пудру — должны образоваться устойчивые пики. Остывший корж разрезать на 4-6 пластин и каждую хорошенько промазать кремом. Верх и бока тоже нужно покрыть воздушной пластичной массой. А сам торт посыпать толчеными орехами или украсить фруктами.