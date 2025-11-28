-16 °С
Плавленый сыр и сливки добавят пикантности овощам

Первым я увидела рецепт крем-супа с кабачками и собралась уже было сварить его. Но тут мне подарили небольшую и очень красивую тыкву. Планы изменились, но разница в рецептах была небольшой. Для начала приведу описание блюда из кабачков.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

Суп из кабачков

Понадобится: 600 г кабачков, 2 средние картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 100 мл сливок, 100 г плавленого сырочка, соль и перец по вкусу, 1 стакан бульона или кипяченой воды.

Порезанные ломтиками кабачки и картошку следует отварить в подсоленной воде в течение 15-20 минут. На растительном масле обжарить до прозрачности лук, затем добавить натертую на крупной терке морковь и потушить все вместе 5 минут.

Смешать зажарку с вареными овощами и поварить все вместе еще 5 минут. Налить сливки, дать закипеть, посолить, поперчить, смешать с порезанным небольшими кусочками сыром. Когда все прогреется, отправить в блендер и размолоть до однородности. Разлить крем-суп по пиалкам, посыпать мелко рубленной зеленью и сухариками. Для аромата в блюдо можно добавить сырой чеснок.

Крем-суп из тыквы

Этот рецепт очаровал меня настолько, что теперь я готовлю такой суп при каждом удобном случае. В форму для запекания следует налить немного растительного масла и уложить порезанные на небольшие кусочки тыкву, морковь, пару зубчиков чеснока и лук. Все посолить, поперчить и отправить в духовку. Запекать в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов. Затем овощи вместе с маслом выложить в сотейник, добавить полстакана воды. Поварить 5 минут, развести сливками, добавить сыр и подержать на огне еще минут 5. Затем овощи довести до однородности с помощью блендера. Суп разлить по пиалкам и посыпать очищенными тыквенными семечками.

Автор: Венера РИЗВАНОВА
