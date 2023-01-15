Грибы для засолки совсем не обязательно из леса приносить

Понадобится: 500 г шампиньонов, 700 мл воды, четверть стакана растительного масла, 2 столовые ложки 9-процентного уксуса, 2 столовые ложки соевого соуса, пара лавровых листочков, 5 — 8 зубчиков чеснока, щепотка черного перца, соль.

Шампиньоны промыть, залить в кастрюле водой и посолить по вкусу. Довести до кипения, а затем варить на среднем огне 20 минут. За это время приготовить маринад: в глубокой миске смешать растительное масло, соевый соус и уксус. Затем добавить черный перец, лавровый лист, измельченный чеснок. Все перемешать и посолить.

Отваренные шампиньоны выложить из кастрюли в миску с маринадом, хорошенько перемешать, закрыть крышкой и убрать на ночь в холодильник. За это время пару раз перемешать все как следует. Грибы будут готовы через восемь часов.