+18 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Cоциум
17 Октября , 06:15

Легендарный руководитель

Башкирия помнит Мидхата Шакирова

Добавить в предпочтительные источники Google
Альберт ЗАГИРОВ Восемнадцать лет под управлением Мидхата Шакирова республика шла вперед, отметил глава региона Радий Хабиров.Альберт ЗАГИРОВ Восемнадцать лет под управлением Мидхата Шакирова республика шла вперед, отметил глава региона Радий Хабиров.
Восемнадцать лет под управлением Мидхата Шакирова республика шла вперед, отметил глава региона Радий Хабиров.Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Памятник первому секретарю Башкирского обкома КПСС Мидхату Закировичу Шакирову установлен в Уфе на улице Коммунистической рядом со сквером, носящим его имя, и недалеко от дома, где он жил. Легендарный государственный деятель встал во главе республики в 1969 году и руководил регионом восемнадцать лет, до 1987 года. Спустя десятилетия память о нем увековечили в бронзе и камне.

Дань уважения

Если вспомнить те далекие годы, то Башкирия тогда особенно бурно развивалась: строились заводы, социальные и культурные объекты, жилье. Именно тогда были запущены такие промышленные гиганты, как Учалинский ГОК, Туймазинский завод «Нефтехиммаш», Белебеевский завод «Автонормаль» и другие, заработали Кармановская ГРЭС, железная дорога Белорецк — Чишмы, десятки нефте- и газопроводов. В Уфе появились новые микрорайоны Сипайлово и Глумилино, планетарий, трамплин, новое здание Башкирского театра драмы, гостиница «Россия», Дворец спорта, цирк, Южный автовокзал. Памятник как нельзя лучше отражает эти достижения: первый секретарь стоит на фоне знаковых объектов, возведенных в те годы.

Честь открыть памятник была предоставлена главе республики Радию Хабирову, дочери Мидхата Шакирова — Неле Имашевой и его внучке Элине Червиченко.

— Буквально недавно — 5 октября — исполнилось 110 лет со дня рождения Мидхата Закировича. Он руководил республикой восемнадцать лет в очень непростое время. Я сейчас понимаю: без такого управленца мы не имели бы той крепкой экономической базы, той мощной инфраструктуры, которая у нас есть. И, конечно, идея памятника — это прежде всего возможность сказать: спасибо, уважаемый Мидхат Закирович, за то, что вы восемнадцать лет с любовью и уважением к людям управляли республикой и вели ее вперед. Также этот памятник — дань уважения целому поколению, которое строило города, созидало и передало нам свой опыт, — отметил Радий Хабиров.

Человек сильной воли

Дочь и внучка Мидхата Шакирова, вспоминая о своем отце и деде, выразили глубокую благодарность за внимание и уважение к нему.

— Я не стану останавливаться на всех успехах, которых достигла наша республика в годы правления Мидхата Закировича. В 1981 году ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Также он является кавалером пяти орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Ветераны с большой теплотой вспоминают его как мудрого руководителя. Памятник Мидхату Закировичу олицетворяет собой людей, которые честно и самоотверженно трудились на благо своей Родины, — подчеркнула Неля Имашева.

Важным событием для всей семьи назвала открытие памятника Элина Червиченко.

— К сожалению, мой отец Рифхат Мидхатович Шакиров не смог приехать из-за болезни, но он передавал всем огромный привет и самые теплые слова благодарности. Для него и для всей нашей семьи это не просто открытие памятника, это знак, что на родине помнят Мидхата Закировича и его добрые дела. Все знают, сколько сил и души он вложил в развитие родного Башкортостана. Но для меня он прежде всего был и остается любимым дедушкой. Я помню его удивительно сильным человеком, с высокой дисциплиной и работоспособностью. Но одновременно он был очень внимательным к людям и очень добрым, — отметила она.

Его опыт перенять бы всем

На открытие памятника собралось множество людей, но, к сожалению, мало осталось тех, кто знал Мидхата Шакирова лично. Нам повезло: среди почетных гостей оказался Мударис Каримов, председатель Нацбанка РБ в 1990 — 1992 годах и руководитель Сбербанка РБ в 1992 — 1995 годах, заслуженный экономист РБ.

— Мы встречались с Мидхатом Закировичем, когда я еще работал председателем колхоза имени Ленина в Кигинском районе. Ты думаешь, что первый секретарь обкома КПСС строгий такой, боишься его, но когда начинаешь общаться — это одно удовольствие, он такой масштабный. Если делает замечание, то одновременно предлагает тебе, как исправить положение, и от этого душа радуется, — вспоминает ветеран.

Когда Мидхат Шакиров ушел из обко-ма партии, они вместе с коллегами созда-ли ИП.

— И вот звонит он мне и спрашивает, когда можно встретиться по банковским продуктам. Я ему говорю: не вы ко мне, а я сам к вам приеду: вы были и остаетесь для меня первым секретарем. Я поехал к нему, он встречает меня и первым делом спрашивает не про банковскую систему, а как там колхоз в Кигинском районе. Память у него была уникальная. Работать, общаться с ним — это было счастье. Его положительный опыт перенять бы всем руководителям: он отличался строгостью, требовательностью и в то же время человечность никогда не терял, — подчеркивает Мударис Каримов.

КСТАТИ

Автор памятника — скульптор, народный художник России Салават Щербаков. Бронзовая фигура Мидхата Шакирова в полный рост расположена на гранитном постаменте. Позади на пилоне отражены основные вехи развития промышленности, сельского хозяйства и культуры в те годы. В верхней части изображены гербы Башкортостана 1978 и 1993 годов и звезды Героя Социалистического Труда.

СПРАВКА

Мидхат Шакиров родился в Уфе 5 октября 1916 года в семье известного педагога и языковеда Закира Шакирова. Но по стопам отца не пошел: окончив фабрично-заводское училище, стал работать слесарем на Уфимском паровозоремонтном заводе.

В 1941 году окончил Бежицкий машиностроительный институт. Вернулся в Уфу, работал на оборонном заводе главным механиком, заместителем начальника, начальником производства. В 1948 году назначен директором завода геофизических приборов и аппаратуры.

В 1952 — 1963 годах работает начальником СМУ № 74, главным инженером треста «Нефтепроводмонтаж», участвуя в строительстве магистральных газонефтепроводов.

С 1963 по 1969 год — первый секретарь Уфимского горкома КПСС.

С 1969 по 1987 год возглавляет Башкирский обком КПСС. Удостоен звания «Герой Социалистического Труда».

Мидхат Шакиров скончался в 2004 году в возрасте 87 лет. Похоронен на мусульманском кладбище в Уфе.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru