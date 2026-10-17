Легендарный руководитель

Памятник первому секретарю Башкирского обкома КПСС Мидхату Закировичу Шакирову установлен в Уфе на улице Коммунистической рядом со сквером, носящим его имя, и недалеко от дома, где он жил. Легендарный государственный деятель встал во главе республики в 1969 году и руководил регионом восемнадцать лет, до 1987 года. Спустя десятилетия память о нем увековечили в бронзе и камне.

Дань уважения

Если вспомнить те далекие годы, то Башкирия тогда особенно бурно развивалась: строились заводы, социальные и культурные объекты, жилье. Именно тогда были запущены такие промышленные гиганты, как Учалинский ГОК, Туймазинский завод «Нефтехиммаш», Белебеевский завод «Автонормаль» и другие, заработали Кармановская ГРЭС, железная дорога Белорецк — Чишмы, десятки нефте- и газопроводов. В Уфе появились новые микрорайоны Сипайлово и Глумилино, планетарий, трамплин, новое здание Башкирского театра драмы, гостиница «Россия», Дворец спорта, цирк, Южный автовокзал. Памятник как нельзя лучше отражает эти достижения: первый секретарь стоит на фоне знаковых объектов, возведенных в те годы.

Честь открыть памятник была предоставлена главе республики Радию Хабирову, дочери Мидхата Шакирова — Неле Имашевой и его внучке Элине Червиченко.

— Буквально недавно — 5 октября — исполнилось 110 лет со дня рождения Мидхата Закировича. Он руководил республикой восемнадцать лет в очень непростое время. Я сейчас понимаю: без такого управленца мы не имели бы той крепкой экономической базы, той мощной инфраструктуры, которая у нас есть. И, конечно, идея памятника — это прежде всего возможность сказать: спасибо, уважаемый Мидхат Закирович, за то, что вы восемнадцать лет с любовью и уважением к людям управляли республикой и вели ее вперед. Также этот памятник — дань уважения целому поколению, которое строило города, созидало и передало нам свой опыт, — отметил Радий Хабиров.

Человек сильной воли

Дочь и внучка Мидхата Шакирова, вспоминая о своем отце и деде, выразили глубокую благодарность за внимание и уважение к нему.

— Я не стану останавливаться на всех успехах, которых достигла наша республика в годы правления Мидхата Закировича. В 1981 году ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Также он является кавалером пяти орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Ветераны с большой теплотой вспоминают его как мудрого руководителя. Памятник Мидхату Закировичу олицетворяет собой людей, которые честно и самоотверженно трудились на благо своей Родины, — подчеркнула Неля Имашева.

Важным событием для всей семьи назвала открытие памятника Элина Червиченко.

— К сожалению, мой отец Рифхат Мидхатович Шакиров не смог приехать из-за болезни, но он передавал всем огромный привет и самые теплые слова благодарности. Для него и для всей нашей семьи это не просто открытие памятника, это знак, что на родине помнят Мидхата Закировича и его добрые дела. Все знают, сколько сил и души он вложил в развитие родного Башкортостана. Но для меня он прежде всего был и остается любимым дедушкой. Я помню его удивительно сильным человеком, с высокой дисциплиной и работоспособностью. Но одновременно он был очень внимательным к людям и очень добрым, — отметила она.

Его опыт перенять бы всем

На открытие памятника собралось множество людей, но, к сожалению, мало осталось тех, кто знал Мидхата Шакирова лично. Нам повезло: среди почетных гостей оказался Мударис Каримов, председатель Нацбанка РБ в 1990 — 1992 годах и руководитель Сбербанка РБ в 1992 — 1995 годах, заслуженный экономист РБ.

— Мы встречались с Мидхатом Закировичем, когда я еще работал председателем колхоза имени Ленина в Кигинском районе. Ты думаешь, что первый секретарь обкома КПСС строгий такой, боишься его, но когда начинаешь общаться — это одно удовольствие, он такой масштабный. Если делает замечание, то одновременно предлагает тебе, как исправить положение, и от этого душа радуется, — вспоминает ветеран.

Когда Мидхат Шакиров ушел из обко-ма партии, они вместе с коллегами созда-ли ИП.

— И вот звонит он мне и спрашивает, когда можно встретиться по банковским продуктам. Я ему говорю: не вы ко мне, а я сам к вам приеду: вы были и остаетесь для меня первым секретарем. Я поехал к нему, он встречает меня и первым делом спрашивает не про банковскую систему, а как там колхоз в Кигинском районе. Память у него была уникальная. Работать, общаться с ним — это было счастье. Его положительный опыт перенять бы всем руководителям: он отличался строгостью, требовательностью и в то же время человечность никогда не терял, — подчеркивает Мударис Каримов.

КСТАТИ

Автор памятника — скульптор, народный художник России Салават Щербаков. Бронзовая фигура Мидхата Шакирова в полный рост расположена на гранитном постаменте. Позади на пилоне отражены основные вехи развития промышленности, сельского хозяйства и культуры в те годы. В верхней части изображены гербы Башкортостана 1978 и 1993 годов и звезды Героя Социалистического Труда.

СПРАВКА

Мидхат Шакиров родился в Уфе 5 октября 1916 года в семье известного педагога и языковеда Закира Шакирова. Но по стопам отца не пошел: окончив фабрично-заводское училище, стал работать слесарем на Уфимском паровозоремонтном заводе.

В 1941 году окончил Бежицкий машиностроительный институт. Вернулся в Уфу, работал на оборонном заводе главным механиком, заместителем начальника, начальником производства. В 1948 году назначен директором завода геофизических приборов и аппаратуры.

В 1952 — 1963 годах работает начальником СМУ № 74, главным инженером треста «Нефтепроводмонтаж», участвуя в строительстве магистральных газонефтепроводов.

С 1963 по 1969 год — первый секретарь Уфимского горкома КПСС.

С 1969 по 1987 год возглавляет Башкирский обком КПСС. Удостоен звания «Герой Социалистического Труда».

Мидхат Шакиров скончался в 2004 году в возрасте 87 лет. Похоронен на мусульманском кладбище в Уфе.