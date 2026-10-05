Лукавый запрет

Есть несколько дней в году, когда в магазинах вывешивают объявление о том, что алкоголь продаваться не будет. Это случается накануне 1 сентября, Последнего звонка, в День молодежи... Как правило, предупреждение висит прямо у входа и напечатано крупным шрифтом. Рядом обязательно приписка вроде того, что «Просим позаботиться о ваших покупках заранее». В итоге мальчишки, девчонки, а также их родители, даже если не читают новости, об ограничениях знают и затариваются алкоголем заранее. Ну и какой, скажите, смысл в этих новациях?

Между тем запрет не распространяется на «розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» (ст. 6.2 закона РБ от 1 марта 2007 года № 414-з). То есть жаждущие испить «огненной воды» могут это сделать, к примеру, в кафе и ресторане. Или в так называемой «наливайке». С «наливайками» — магазинами, маскирующимися под кафе, — особая история. Здесь можно купить алкоголь даже ночью, но чтобы формально соблюсти все правила, бутылку вам откроют у прилавка, а также заставят за десять рублей купить копеечный пластиковый стаканчик.

С такими заведениями тоже в свое время «разобрались» — запретили продавать в них алкоголь ночью, «в случае если объект общественного питания находится в многоквартирном доме и (или) на прилегающей к нему территории» (новость, опубликованная 26 февраля 2025 года на сайте Госсобрания — Курултая РБ со ссылкой на соответствующий закон). Стало быть, если «наливайка» расположена в отдельном здании, запрет на нее не действует.

Признаться, я немного запутался, пытаясь разобраться, что и когда можно, а что нельзя. Но очевидно одно — любой запрет, выходит, с легкостью можно обойти, найти лазейку? Так мы все-таки боремся за ЗОЖ или сами себя обманываем?

Еще одно наблюдение. Известная сеть алкомаркетов на своем сайте приглашает подготовиться «к празднику вместе с нами», «поддерживает традиции теплых семейных встреч и предлагает жителям оптовые закупки алкоголя на особых условиях для крупных оптовых покупок к любому событию», а также желает нам «уютных вечеров и теплого общения в кругу семьи», предлагая найти в магазинах сети «все необходимые продукты для главного угощения». Мало того, компания эта с успехом участвовала в кулинарных фестивалях и даже в сабантуях. Не понимаю решительно, как все это вяжется с общественным настроем воспитать здоровое поколение, будущих активных долгожителей? И если уж что-то беремся запрещать, нужно сначала четко понять: а что за этими запретами стоит — отчет для галочки или принципиальное решение жить по закону? Пока же ситуация складывается так, что, как говорится, без бутылки не разберешься.