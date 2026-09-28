Всё, что откладываешь «на потом», может так и остаться в планах

Вот эта цитата:

«Когда ты не знаешь, чем заполнить день, подели его на части. Каждую займи чем-нибудь полезным, не сиди без дела даже четверти часа, десяти или пяти минут, пользуйся имеющимся мгновением, делай намеченное тобою методически, с суровым постоянством — и день пройдет так быстро, что ты не заметишь даже, когда он кончится. И самое главное, он не окажется пустым и бессмысленным. Наоборот — наполнится делами, которые наверняка улучшат и приведут в порядок твою жизнь. Послушайся моего совета... А если не послушаешься, то так и будешь томиться, ныть, бездельничать и страдать от последствий своего безделья...»

Слова эти показались настолько нужными и важными, что захотелось тут же завести дневник своей жизни. Но не для того, чтобы записывать в него про исходящие события, а чтобы распланировать собственное время. На час вперед, на день, на неделю, на месяц и даже на год… Встречала прежде информацию о том, что расписанные таким образом действия привлекают к себе энергию, помогающую осуществить задуманное. Через подобное планирование можно справиться с большим количеством дел, которые в противном случае постоянно откладываются «на потом», а оно в итоге так и не наступает... Зато как приятно бывает вычеркивать из списка или ставить галочки там, где работа была успешно выполнена.

Хороший совет дала английская романистка. Надо обязательно воспользоваться им.