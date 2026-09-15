+14 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Cоциум
15 Сентября , 15:15

Память и вера держат мир

Вечер памяти Зуфара Гаянова прошел в Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова.

Александр ДАНИЛОВАлександр ДАНИЛОВ
Фото:Александр ДАНИЛОВ

Выставка «Мои откровения», приуроченная к 85-летию мастера, стала чем-то вроде возвращения домой, возвращения символического, но оттого не менее настоящего. В 1990-е годы Зуфар Гаянов все больше обращался к национальным истокам, стремясь услышать голос предков в древних сказаниях. Искусствовед, заместитель директора музея по научной работе Светлана Игнатенко точно подметила: культурологические ценности человечества подвели художника к освоению выдающегося пласта национальной культуры — башкирских эпосов.

В этих поисках он не уходил в прошлое, а, напротив, искал в нем опору для настоящего — ту самую твердую почву, на которой держится искусство.

В 1981 — 1987 годах Зуфар Гаянов возглавлял этот музей, и именно под его руководством завершилась первая в истории реконструкция здания купца-лесопромышленника Михаила Артемьевича Лаптева: к особняку пристроили новое здание фондохранилища. Пристройка была выдержана в духе классицизма — и этот строгий стиль, словно отголосок прежних времен, органично дополнил модерн главного дома. Как сказала Светлана Игнатенко, она не нарушила гармонии «купеческого гнезда»: элементы классицизма позволили новому объему естественно вписаться в ансамбль. И вот теперь в этих стенах, появившихся при участии самого Гаянова, звучали слова о нем.

Особую теплоту вечеру придало присутствие людей, знавших Зуфара Гаянова при жизни. Среди них был и Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, с которым художника связывали долгие годы дружбы, взаимного уважения и понимания.

А главным голосом памяти в тот вечер стала Роза Габдулхаевна Файрузова — вдова художника, ученый секретарь музея и, прежде всего, хранительница его наследия. В ее словах была спокойная, упрямая верность тому, что было дорого ее мужу. И в знак этой верности она подарила Талгату Таджуддину Коран, написанный вручную, и две работы Зуфара Гаянова в стиле шамаиль. Эти работы родились в тот период, когда художник пришел к простой и глубокой мысли: все в мире подвержено переменам, но есть вещи, им не подвластные, — Память и Вера. Ведь они даны человеку Любовью, а это и держит их в человеческом сердце. В этих двух «письмах к Богу» словно уместилась вся философия мастера: искусство не борется со временем, а оставляет в нем свой след.

Автор:Александр ДАНИЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru