Дачный совет

У сельских аграриев и садоводов наступила пора осенних хлопот. И хотя дачный сезон еще продолжается, уже можно подводить первые итоги и строить планы на будущее. О проблемах СНТ и путях их решения наш сегодняшний разговор с председателем регионального отделения Союза садоводов России в РБ Ринатом МИГРАНОВЫМ.

Газ и цифра

— Ринат Альфредович, о каких новациях можно говорить в нынешнем году?

— Начнем с расширения социальной догазификации. По поручению президента РФ Владимира Путина программа бесплатного подведения газа теперь официально распространяется на садоводческие некоммерческие товарищества, находящиеся в границах газифицированных населенных пунктов. То есть не как раньше, до границ СНТ, а до забора каждого участка садовода, выразившего желание газифицировать свой дом.

Второе — это обязательная цифровизация. Внедрена и активно развивается уникальная государственная информационная система ГИС «Мой сад — Башкортостан». Предоставление республиканских субсидий и грантов напрямую привязано к регистрации товарищества в этой системе.

И, наконец, речь идет об упрощении проведения общих собраний. То есть закреплена возможность полноценного использования электронных голосований (через Госуслуги или ГИС) для принятия ключевых решений.

Поможет грант

— Как можно подать заявку на получение гранта?

— Напрямую СНТ не могут быть получателями классических президентских и республиканских грантов (они рассчитаны на социально ориентированные НКО). Однако СНТ могут участвовать в профильных региональных программах. В Башкортостане ежегодно выделяются специализированные гранты главы республики лучшим СНТ, направленные на развитие внутренней инфраструктуры. В 2026 году 17 СНТ получили такие гранты по 500 тысяч рублей.

За помощью в подготовке заявки на получение гранта надо обратиться в Управление по развитию СНТ и ОНТ Республики Башкортостан по адресу: Уфа, ул. Октябрьской Революции, 54а или напрямую в региональное отделение Союза садоводов России в РБ, которое находится в здании ипподрома «Акбузат» на втором этаже.

Форум «СМАРТ-садовод» намечает фронт работ

— Какие вопросы обсуждаются на этом форуме?

— Весной в Уфе прошел пятый масштабный Всероссийский форум садоводов и огородников «СМАРТ-садовод». В нем участвовали председатели и члены правлений СНТ, юристы, представители профильных министерств (минсельхоз, минпром­энерго), энергетики, налоговые эксперты и рядовые дачники.

Основными темами стали развитие СНТ, субсидирование, цифровизация через систему «Мой сад — Башкортостан», передача внутренних электросетей на баланс сетевых компаний, ликвидация заброшенных участков, вывоз ТКО, реализация программы догазификации и другие.

Чем крупнее СНТ…

— Поясните, как рассчитываются членские и целевые взносы, кто их утверждает?

— Размер взносов в каждом СНТ определяют исключительно члены данного товарищества. Чем выше взносы, тем больше средств можно израсходовать на благоустройство всего сада, это аксиома. При этом контроль тоже лежит на самих садоводах, никто не вправе вмешиваться в процесс определения суммы взносов. Однако не надо забывать, что есть обязательные расходы, которые должно нести СНТ в соответствии с законодательством, и взносы собирать необходимо, чтобы выполнить все требования. Поэтому СНТ с большим количеством участков изначально находятся в более выигрышном положении, а в малых товариществах взносы зачастую выше среднего.

Вредный урожай

— Если на заброшенном участке в саду разросся борщевик Сосновского или другие опасные растения, кто должен их уничтожить?

— Закон возлагает обязанность по борьбе с карантинными и сорными растениями на собственника (или правообладателя) земельного участка. Если участок заброшен, СНТ в лице правления должно провести ликвидацию очага на землях общего пользования самостоятельно. Если собственник не реагирует, к ситуации привлекаются муниципальный земельный контроль и Россельхознадзор.

— Какие штрафы налагаются в случае бездействия?

— За игнорирование борьбы с борщевиком по ст. 8.7 КоАП РФ размер штрафов составляет для граждан — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Если заросли борщевика занимают более половины участка, это может стать основанием для изъятия его у собственника через суд.

— Какие меры предосторожности нужно соблюдать при уничтожении опасного растения?

— Нужна экипировка — плотный водонепроницаемый костюм с капюшоном, резиновые сапоги, перчатки, защитные очки или маска.

Уничтожение проводят строго в пасмурную погоду или в вечернее время путем скашивания, выкапывания корней на глубину не менее десяти см или точечной обработки гербицидами до начала созревания семян. Сок борщевика под воздействием ультрафиолета вызывает тяжелые химические ожоги.

— Напомните, пожалуйста, какие растения нельзя выращивать на своем участке?

— Запрещено культивировать растения, содержащие наркотические или психотропные вещества. Среди них — конопля, мак снотворный, шалфей предсказателей, ипомея трехцветная (внесена в список в 2024 году), митрагина прекрасная и другие. За их выращивание на большой площади грозит уголовная ответственность по ст. 231 УК РФ.

Председателем бы стал, пусть меня научат

— Существуют ли учебные курсы для председателей СНТ?

— Для садоводов крайне важно выбрать председателя, который по-настоящему болеет за общее дело. Задача Союза садоводов России — помочь таким руководителям: дать необходимые знания (от правовых и бухгалтерских до управленческих), поддержать на старте.

Недавно в республике прошли обу­чение более 400 председателей СНТ — этот масштабный проект удалось реализовать благодаря Фонду содействия гражданскому обществу и поддержке главы РБ.

Программа длилась четыре дня и включала не только теорию, но и выезды в сады, практические занятия, встречи с чиновниками, обмен опытом. Участники семинара были благодарны за полученные знания и единодушно сошлись во мнении, что четырех дней мало. Они готовы продолжать учиться, чтобы стать грамотными управленцами и эффективно решать проблемы своих товариществ.

— Каковы главные задачи председателя СНТ?

— Во-первых, забота об окружающей среде. Никакой мусор с владений садового товарищества не должен попасть на прилегающую территорию, оказаться в лесу или в ближайшем водоеме. Для этого необходимо заключить договор на обслуживание с региональным оператором по уборке территорий и контролировать своевременный вывоз мусора. Следует знать, что республиканские власти компенсируют до 90 процентов расходов СНТ на оборудование мусорной площадки и приобретение контейнеров. Такой высокий уровень поддержки не случаен — проблема действительно актуальна. Для сравнения: субсидии на газификацию, строительство дорог и водоснабжение составляют до 50 процентов.

Во-вторых, очень важен для нормального функционирования СНТ своевременный сбор членских взносов. Замечено: если председатель неравнодушный человек и сразу решает все вопросы, проблем со взносами, как правило, не бывает.

ЧП садового масштаба

— Как избежать чрезвычайных ситуаций в СНТ?

— К счастью, карантин по бешенству за последние десять лет в товариществах объявляли лишь дважды. С половодьем ситуация тоже относительно понятна: те СНТ, которые регулярно попадают в зону подтопления, заранее готовятся к паводку — им известно, какие меры и когда нужно принимать. Стихийное бедствие нельзя предотвратить, но к нему можно подготовиться. Реальная угроза, которая нередко приводит к трагедиям, — это пожары. Ситуация с пожарной безопасностью в садах пока далека от идеальной. В старых СНТ преобладают деревянные постройки. Во многих домах — печное отопление, устаревшие бытовые электроприборы, изношенные электропроводка и оборудование. Дома, бани и теплицы стоят вплотную, если загорится один объект, ветер легко перенесет пламя на соседние — и тогда бедствие может принять катастрофические масштабы.

К сожалению, во многих СНТ к противопожарной безопасности до сих пор относятся формально, не соблюдают установленные нормы. К тому же надзорные органы не всегда могут полноценно контролировать ситуацию: порой у них просто нет полномочий и специалистов проверять, например, состояние дымоходов или электропроводки. Поэтому сады остаются в зоне повышенного риска.

Союз садоводов и руководство республики предпринимают серьезные меры для исправления ситуации. СНТ получают 90 процентов субсидий на приобретение противопожарного оборудования. Председатели обязаны установить стенды со схемами эвакуации, ознакомить садоводов с правилами поведения при ЧС. В каждом садовом товариществе должны быть исправные огнетушители, полноценные пожарные щиты, а не формальные «заготовки» из четырех досок с лопатой и топором — от такой бутафории толку нет. Нужны современные пожарные щиты, мотопомпы, емкости. Скажу не без гордости, что благодаря переносным пожарным щитам, которые мы поставляем в СНТ при государственной поддержке, удалось спасти не одну жизнь.

При разумном подходе некоторые решения могут быть многофункциональными. Например, противопожарные емкости можно использовать и как резервуары для поливочной или питьевой воды. А обустройство искусственных водоемов, противопожарных прудов и пирсов создает дополнительные зоны отдыха — места для купания и досуга.

Требования пожарной безопасности — правила, написанные ценой человеческих жизней. Экономия на противопожарном оборудовании может обернуться куда более серьезными потерями. Безусловно, важно страховать садовое имущество, но никакая страховка не вернет погибшего в огне человека, а при нынешних ценах на стройматериалы — не покроет расходов на строительство нового садового дома.

— Такая ситуация: председатель СНТ ушел на СВО. Актив не проводит перевыборы, кассир собирает взносы…

— Если председатель заключил контракт или мобилизован, его трудовой договор (или полномочия) приостанавливается, но за ним сохраняется рабочее место. Однако СНТ платит вознаграждение за фактическое управление. Если функции не выполняются, начисление выплат не производится. Любой член СНТ имеет законное право потребовать для ознакомления финансовую документацию и исполнение сметы доходов и расходов.

В любой ситуации, которая требует коллективного решения, садоводы должны инициировать внеочередное общее собрание. Для этого нужно собрать подписи не менее 1/5 членов СНТ или созвать собрание через ревизионную комиссию. На нем выбирается временно исполняющий обязанности председателя. Если правление препятствует решению наболевших вопросов, садоводы вправе обратиться в прокуратуру или суд.

КСТАТИ

В республике существует комплексный механизм субсидирования, координируемый министерством сельского хозяйства РБ. Правительство возмещает затраты на улучшение инфраструктуры СНТ. За 2022 — 2026 годы оказана государственная поддержка по 14 направлениям 678 садовым товариществам на общую сумму 770,7 млн рублей. Из них на ремонт подъездных дорог выделены деньги 297 СНТ, на оснащение внутренней инфраструктуры (приобретение контейнеров ТКО, средств пожаротушения, водоснабжение, кадастровые работы) — 277 СНТ; на установку выносных приборов учета электроэнергии — 63 СНТ.

Общая сумма грантов главы РБ за пять лет составила 20,5 млн рублей для 41 СНТ.