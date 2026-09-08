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8 Сентября , 17:15

За поддержкой — в МФЦ

В центре «Мои документы» можно получить почти пятьсот услуг

с сайта главы РБс сайта главы РБ
Фото:с сайта главы РБ

Сеть МФЦ в республике — одна из крупнейших в стране. Каждый день офисы посещают 10 — 12 тысяч человек. Им доступна 471 услуга, причем в рамках одной жизненной ситуации можно получить их сразу несколько. К примеру, при рождении ребенка за один визит можно подать документы на получение СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, регистрацию по месту жительства, детское пособие и материнский капитал, сообщила на оперативном совещании в правительстве директор МФЦ РБ Наталья Куприянова.

Наибольшей популярностью пользуются услуги Росреестра, минтруда и МВД. Растет количество обращений за услугами налоговой службы и Социального фонда в связи с сокращением их клиентских служб. Каждое четвертое обращение оформляется через портал госуслуг.

Чтобы обезопасить себя от кибермошенничества, в любом офисе МФЦ можно установить самозапрет на кредиты, сделки с недвижимостью без участия собственника, ограничить оформление сим-карт. С 1 сентября начат прием заявлений о самозапрете на участие в азартных играх.

Для участников СВО и их семей в режиме «одного окна» доступно 70 услуг. Запущен сервис персонального информирования о положенных мерах поддержки. Налажено сотрудничество с филиалом фонда «Защитники Отечества», часть сотрудников фонда работает в офисах МФЦ.

В преддверии выборов в Госдуму и Госсобрание — Курултай РБ по 14 сентября в каждом офисе МФЦ можно оформить открепительное удостоверение.

Успешно справляться с задачами помогают современные технологии. В контакт-центре внедрен голосовой робот-помощник, действует чат-бот в МАХ. Получить консультацию, проверить статус документов, управлять записью на прием, оставить предложение можно в режиме 24/7.

— Мы слышим просьбы граждан и сразу берем их в работу. Яркий пример — запрос о проставлении отметки о гражданстве детям до 14 лет. Мы оперативно отработали этот вопрос с МВД республики и уже организовали эту услугу во всех наших офисах, — подчеркнула Наталья Куприянова.

В планах — расширение перечня услуг, в том числе в рамках взаимодействия с военными комиссариатами, внедрение в работу ИИ, увеличение функционала чат-бота, уточнила руководитель МФЦ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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